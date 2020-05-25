4 việc đàn ông nào cũng lén lút làm sau lưng vợ, đàn bà nhẹ dạ tin chồng ắt thua thiệt

Trong 4 kiểu đàn ông trăng hoa thường gặp, thì nguy hiểm nhất chính là kiểu đàn ông thích thả thính - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông trăng hoa , người chồng không chung thủy chắc chắn sẽ giấu vợ mà làm những việc có lỗi tày trời này. Chị em hãy đề cao cảnh giác, đừng chờ đến khi bị chồng “cắm sừng” mới tá hỏa thì đã quá muộn.

Chờ đến khi con mồi “cắn câu”, khi đã ngã vào vòng tay đàn bà khác họ mới thú thật với người thứ ba rằng mình đã có gia đình để nhân tình khó lòng dứt khỏi mối quan hệ ngoài luồng. Bởi lẽ, khi đã thật tâm yêu thương thì đàn bà khờ dại sẽ chẳng thể rời đi ngay.

Dù đã có vợ con, đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc thì những gã đàn ông tham lam vẫn quen thói trăng hoa, quyết làm điều có lỗi sau lưng vợ. Họ mặc nhiên thả thính, đưa đẩy và mồi chài đàn bà khác như thể mình vẫn còn là đàn ông độc thân.

Vậy nên, đàn bà thông minh đừng bao giờ tin tưởng chồng tuyệt đối. Hãy nhớ, trên đời này chẳng hề có đàn ông chung thủy, chỉ là họ chưa có cơ hội để ngoại tình mà thôi.

Thật lạ là đàn ông nào cũng thích ngắm phụ nữ gợi cảm, nhưng lại bắt bạn đời mặc kín cổng cao tường - Ảnh minh họa: Internet

2. Khen ngợi đàn bà khác

Khi đàn ông gặp gỡ, tụ tập họ không chỉ bàn luận về bóng đá, các vấn đề nóng bỏng trong xã hội mà họ còn bàn luận về những người đàn bà khác. Họ chẳng ngần ngại chia sẻ chuyện gối chăn với các “chiến hữu”, chê bai vợ kém sáng tạo hay không nóng bỏng như… vợ bạn.

Khi thấy người phụ nữ xinh đẹp, bốc lửa khác đi ngang qua, cánh đàn ông đã có gia đình xuýt xoa khen ngợi và ngầm mang vợ ra so sánh. Thật lạ là đàn ông nào cũng thích ngắm phụ nữ gợi cảm, nhưng lại bắt bạn đời mặc kín cổng cao tường.

Là một người vợ thông minh bạn hãy kiểm soát tài chính của chồng một cách khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

3. Giấu “quỹ đen”

Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng chồng đã đưa cho mình toàn bộ số tiền anh ấy kiếm được. Thực chất, đàn ông nào cũng sẽ giữ riêng một khoản cho bản thân mà không để vợ biết. Họ sẽ dùng số “quỹ đen” ấy để làm những việc không muốn nói với vợ.

Mua sắm những thứ mình thích, tụ tập bạn bè, thanh toán hóa đơn nuôi bồ nhí chính là một trong những cách dùng “quỹ đen” của những người chồng ngoại tình.

Vậy nên, là một người vợ thông minh bạn hãy kiểm soát tài chính của chồng một cách khéo léo. Đừng để chồng có quá nhiều tiền trong người kẻo anh ấy “sinh hư”.

Họ dần trở nên ích kỷ, cáu kỉnh và thích kể xấu vợ mà không hề nghĩ rằng đấy là hành động của kẻ vô ơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Kể xấu vợ

Phụ nữ lấy chồng thường dốc trọn tâm huyết cho gia đình, chồng con. Họ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc nhưng luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho người đàn ông mình gọi là chồng. Thế nhưng, để đáp lại sự hy sinh, ân cần ấy của vợ đàn ông lại thường buông lời chê bai, nói xấu vợ sau lưng.

Chính vì được cưng chiều, chăm sóc từng chút một nên đàn ông vô tâm, ỷ lại và xem đấy là những gì mình hiển nhiên được nhận. Họ dần trở nên ích kỷ, cáu kỉnh và thích kể xấu vợ mà không hề nghĩ rằng đấy là hành động của kẻ vô ơn.