Với đàn ông, tiền và sự nghiệp là hai thứ không thể thiếu. Một người phụ nữ biết kiếm tiền và có khả năng hỗ trợ chồng trong sự nghiệp luôn được đàn ông đánh giá cao. Một người đàn ông khôn ngoan sẽ không dại phản bội người vợ một tay nắm tiền, một tay giúp mình vững vàng trong sự nghiệp.

Bạn không cần là người vợ quyến rũ , quá khôn ngoan hay mưu mô để giữ chân chồng. Chỉ cần là người vợ cao tay thế này để chồng không dám nghĩ đến chuyện phản bội.

Có một kiểu vợ khiến các ông chồng không dám ngoại tình, đó là người vợ có thể nhìn thấu tâm can của chồng ngay cả khi anh ta chưa lên tiếng. Có nghĩa là chỉ cần chồng nói vài câu, làm vài hành động, vợ sẽ nhìn ra liệu chồng có đang che giấu điều gì hay không. Vì thế, đàn ông không thể làm gì khuất tất, thậm chí không có cơ hội để làm.

Đặc biệt hơn, phụ nữ kiếm tiền cũng sẽ giữ được tiếng nói và vị thế trong gia đình. Bạn không cần là người quản hết tiền của chồng, nhưng nên là người chủ động tài chính. Nếu không muốn có sự so đo của chồng khi anh ấy kiếm được tiền trong khi bạn không thể thì ban đầu hãy chủ động tài chính đóng góp cùng chồng. Đàn ông vì thế sẽ tôn trọng vợ hơn.

Phụ nữ muốn giữ chồng nhất định phải học cách nhìn thấu, hiểu rõ về chồng mình nhất. Không cần là phải quản điện thoại, tra khảo chồng đi đâu làm gì. Bạn có thể nhìn thấu chồng qua cách anh ấy cư xử, thể hiện, biểu đạt. Quan trọng là hãy học cách hiểu chồng mình, từ từng thói quen, cử chỉ vô thức nhất. Không có người đàn ông nào quá dễ hiểu. Và những người đàn ông càng cao tay lại càng cần những người vợ cao tay nắm bắt.

Những người đàn ông càng cao tay lại càng cần những người vợ cao tay nắm bắt - Ảnh minh họa: Internet

Sắc sảo

Đàn ông luôn sợ phụ nữ sắc sảo. Đây là kiểu phụ nữ nói ít nhưng thâm thúy, đã làm gì thì ai cũng phải nể trọng. Phụ nữ sắc sảo đặt ra những giới hạn riêng cho chồng, ghen tuông cũng khéo léo, răn đe chồng cũng sâu cay.

Một người vợ sắc sảo không bao giờ cho chồng cơ hội xem thường những gì họ nói hay làm. Họ nắm rõ điểm mạnh điểm yếu của chồng, đủ khôn khéo để chồng làm theo điều họ muốn. Với kiểu phụ nữ này, đàn ông nể một phần mà sợ thì nhiều hơn.

Phụ nữ không sợ mất chồng nhưng lại khiến chồng sợ mất vợ

Cách để đàn ông tự nguyện chung thủy là khiến chồng phải sợ mất vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cách để đàn ông tự nguyện chung thủy là khiến chồng phải sợ mất vợ. Chỉ có cảm giác lúc nào cũng phải lo giữ vợ mới làm đàn ông không có suy nghĩ ngoại tình.

Người phụ nữ khiến chồng sợ mất mình chỉ tập trung vào 3 thứ, một là bản thân, hai là tình yêu của chồng và ba là gia đình. Một người phụ nữ biết giữ mình xinh đẹp, khiến đàn ông xung quanh phải ngắm nhìn sẽ khiến đàn ông thấy bất an. Một người vợ luôn biết cách lấy lòng chồng, giữ lửa trong tình yêu với chồng sẽ chiếm vị trí quan trọng trong lòng chồng. Và người vợ biết vun vén gia đình lại càng khiến đàn ông không muốn đánh mất.

Một người vợ cao tay sẽ có cách riêng để khẳng định giá trị và răn đe chồng bằng những cách đặc biệt. Quan trọng là mềm nắn rắn buông, khiến đàn ông vừa sợ vừa nể.