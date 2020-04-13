4 người phụ nữ khiến đàn ông nguyện một đời chung thủy, không bao giờ dám phản bội

Phụ nữ yêu 13/04/2020 05:17

Đây là những người vợ cao tay khiến đàn ông chỉ có thể lựa chọn chung thủy cả đời chứ một lần cũng không dám phản bội.

Bạn không cần là người vợ quyến rũ, quá khôn ngoan hay mưu mô để giữ chân chồng. Chỉ cần là người vợ cao tay thế này để chồng không dám nghĩ đến chuyện phản bội.

Kiếm ra tiền và là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của chồng

Với đàn ông, tiền và sự nghiệp là hai thứ không thể thiếu. Một người phụ nữ biết kiếm tiền và có khả năng hỗ trợ chồng trong sự nghiệp luôn được đàn ông đánh giá cao. Một người đàn ông khôn ngoan sẽ không dại phản bội người vợ một tay nắm tiền, một tay giúp mình vững vàng trong sự nghiệp.

vo cao tay 3
Một người đàn ông khôn ngoan sẽ không dại phản bội người vợ một tay nắm tiền, một tay giúp mình vững vàng trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt hơn, phụ nữ kiếm tiền cũng sẽ giữ được tiếng nói và vị thế trong gia đình. Bạn không cần là người quản hết tiền của chồng, nhưng nên là người chủ động tài chính. Nếu không muốn có sự so đo của chồng khi anh ấy kiếm được tiền trong khi bạn không thể thì ban đầu hãy chủ động tài chính đóng góp cùng chồng. Đàn ông vì thế sẽ tôn trọng vợ hơn.

Hiểu rõ chồng

Có một kiểu vợ khiến các ông chồng không dám ngoại tình, đó là người vợ có thể nhìn thấu tâm can của chồng ngay cả khi anh ta chưa lên tiếng. Có nghĩa là chỉ cần chồng nói vài câu, làm vài hành động, vợ sẽ nhìn ra liệu chồng có đang che giấu điều gì hay không. Vì thế, đàn ông không thể làm gì khuất tất, thậm chí không có cơ hội để làm.

Phụ nữ muốn giữ chồng nhất định phải học cách nhìn thấu, hiểu rõ về chồng mình nhất. Không cần là phải quản điện thoại, tra khảo chồng đi đâu làm gì. Bạn có thể nhìn thấu chồng qua cách anh ấy cư xử, thể hiện, biểu đạt. Quan trọng là hãy học cách hiểu chồng mình, từ từng thói quen, cử chỉ vô thức nhất. Không có người đàn ông nào quá dễ hiểu. Và những người đàn ông càng cao tay lại càng cần những người vợ cao tay nắm bắt.

vo cao tay 2
Những người đàn ông càng cao tay lại càng cần những người vợ cao tay nắm bắt - Ảnh minh họa: Internet

Sắc sảo

Đàn ông luôn sợ phụ nữ sắc sảo. Đây là kiểu phụ nữ nói ít nhưng thâm thúy, đã làm gì thì ai cũng phải nể trọng. Phụ nữ sắc sảo đặt ra những giới hạn riêng cho chồng, ghen tuông cũng khéo léo, răn đe chồng cũng sâu cay.

Một người vợ sắc sảo không bao giờ cho chồng cơ hội xem thường những gì họ nói hay làm. Họ nắm rõ điểm mạnh điểm yếu của chồng, đủ khôn khéo để chồng làm theo điều họ muốn. Với kiểu phụ nữ này, đàn ông nể một phần mà sợ thì nhiều hơn.

Phụ nữ không sợ mất chồng nhưng lại khiến chồng sợ mất vợ

vo cao tay 1
Cách để đàn ông tự nguyện chung thủy là khiến chồng phải sợ mất vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cách để đàn ông tự nguyện chung thủy là khiến chồng phải sợ mất vợ. Chỉ có cảm giác lúc nào cũng phải lo giữ vợ mới làm đàn ông không có suy nghĩ ngoại tình.

Người phụ nữ khiến chồng sợ mất mình chỉ tập trung vào 3 thứ, một là bản thân, hai là tình yêu của chồng và ba là gia đình. Một người phụ nữ biết giữ mình xinh đẹp, khiến đàn ông xung quanh phải ngắm nhìn sẽ khiến đàn ông thấy bất an. Một người vợ luôn biết cách lấy lòng chồng, giữ lửa trong tình yêu với chồng sẽ chiếm vị trí quan trọng trong lòng chồng. Và người vợ biết vun vén gia đình lại càng khiến đàn ông không muốn đánh mất.

Một người vợ cao tay sẽ có cách riêng để khẳng định giá trị và răn đe chồng bằng những cách đặc biệt. Quan trọng là mềm nắn rắn buông, khiến đàn ông vừa sợ vừa nể.

10 tuyệt chiêu biến chồng lười biếng thành người siêng năng, đỡ đần vợ

10 tuyệt chiêu biến chồng lười biếng thành người siêng năng, đỡ đần vợ

Không ít các bà vợ than phiền chồng mình lười ít khi đỡ đần vợ. Sau đây là 10 tuyệt chiêu biến chồng lười thành chồng siêng năng, chăm chỉ đỡ đần vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông khôn ngoan vợ quyến rũ vợ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này