Quý hơn cả kim cương chính là người vợ có 7 đặc điểm này

Không hiếm để bạn thấy những cảnh mẹ chồng nàng dâu đấu đá với nhau, khiến gia đình không ngày yên ổn. Và tất nhiên trong những ngôi nhà như thế, người mệt mỏi, khổ tâm nhất chính là người chồng. Đứng giữa mẹ và vợ, đàn ông cảm thấy vừa buồn vừa giận. Buồn vì hai người phụ nữ mình thương yêu lại không thể hòa hợp với nhau. Giận là vì không ai hiểu cho nỗi lòng khó xử của họ.

Nếu lấy được người vợ tốt thế này, cuộc đời đàn ông cũng phát sáng như một viên kim cương rực rỡ.

Một người vợ khôn khéo đảm việc nhà, cần chồng nương tựa nhưng cũng có sự nghiệp và đam mê riêng. Dù có lúc chồng không thể ở bên, cô ấy vẫn độc lập và mạnh mẽ.

Đàn ông may mắn lấy được một người vợ biết cư xử với mẹ chồng, đối nhân xử thế vẹn toàn thì không phải lo nghĩ chuyện nhà. Đàn ông có nhà cửa yên ấm thì mới tập trung cho sự nghiệp, công danh.

Đó là người vợ bình thường, thậm chí là thu mình cần chở che khi bên chồng nhưng lại không hề tầm thường khi độc lập, tự chủ. Họ cho đàn ông cảm giác vừa muốn bảo vệ họ, vừa tôn trọng họ. Đàn ông vì thế mà khó từ chối sức hút của người phụ nữ này.

Lý trí trong công việc và cuộc sống

Phụ nữ là sinh vật cảm tính, đàn ông có khi xem đó là điểm đáng yêu. Nhưng một người phụ nữ sống quá cảm tính sẽ bị cho là thiếu trưởng thành, trẻ con trong mắt đàn ông.

Đàn ông muốn một người vợ lý trí trong cả cuộc sống và công việc. Vì đàn ông thực tế, họ cần người phụ nữ bên cạnh hiểu họ cần gì, muốn gì. Phụ nữ học cách suy nghĩ, cư xử lý trí sẽ cho đàn ông cảm giác thoải mái, như được thấu hiểu, sẻ chia.

Tin tưởng, không ràng buộc chồng

Một người vợ thông minh sẽ luôn cho chồng đủ lòng tin - Ảnh minh họa: Internet

Với cả đàn ông và phụ nữ, lòng tin là điều quan trọng nhất trong hôn nhân. Khi không được vợ tin tưởng, đàn ông sẽ thấy chán nản. Khi bị nghi ngờ, đàn ông sẽ thấy mất điểm tựa tinh thần.

Một người vợ thông minh sẽ luôn cho chồng đủ lòng tin. Cô ấy giữ trái tim của chồng, chứ không giữ chân hay cuộc sống của anh ấy. Cô ấy cho chồng đủ tự do để làm những gì anh ấy muốn, và ràng buộc theo đó là lòng tin để chồng đáp trả bằng trách nhiệm với gia đình.

Hưởng thụ cuộc sống trong khả năng

Trong hôn nhân, phụ nữ hơn nhau ở cách nhìn nhận cuộc sống của bản thân. Một người vợ bất hạnh chỉ than vãn hôn nhân ngột ngạt, nhiều trách nhiệm, lo toan. Một người vợ hạnh phúc tìm trong hôn nhân nhiều áp lực những kẽ hở để tận hưởng cuộc sống. Họ cho mình những lúc rảnh rỗi ít ỏi để thư giãn, học hỏi, làm những gì họ thích. Họ yêu cuộc sống của bản thân, nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, lạc quan.

Một người vợ khôn ngoan sẽ biết đầu tư vào bản thân, để tỏa ra năng lượng tích cực cho gia đình. Từ đó, đàn ông mỗi khi nhìn vào vợ mình thấy bao buồn bực, mệt mỏi cũng tan biến.

Biết trang điểm và yêu bản thân

Một người đàn bà thông minh sẽ luôn làm mới bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là sinh vật yêu bằng mắt. Dù họ có vợ không xấu thì ra đường họ vẫn nhìn theo cái đẹp, vẫn ham mê thưởng thức cái đẹp. Đúng hơn thì đàn ông thích nhìn những cái mới mẻ lạ mắt.

Một người đàn bà thông minh sẽ luôn làm mới bản thân. Biết trang điểm, thay đổi cách ăn mặc, yêu quý cơ thể của mình, phụ nữ sẽ luôn giữ được ánh mắt của chồng thật lâu.

Giữ lòng chung thủy với chồng

Lòng chung thủy là một nét đẹp trong phẩm giá của phụ nữ. Phụ nữ chung thủy với chồng vừa thể hiện vẻ đẹp truyền thống, vừa giữ khí chất kiên định, chắc chắn. Đã yêu thì chỉ một người, dù cám dỗ đến mấy cũng không lung lay. Nhưng đã cạn tình thì cũng dứt khoát buông tay, không nhân nhượng. Đàn ông vì thế vừa yêu mà cũng vừa nể sợ.