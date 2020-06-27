4 loại cảm giác phải có trong hôn nhân, chỉ cần thiếu một người thứ ba liền xen vào

Đây là loại cảm giác chỉ có khi vợ chồng xem nhau là đặc biệt và không thể thiếu. Nếu không phải là đối phương thì không phải là bất kì ai khác. Chẳng hạn như, nếu một trong hai gặp khó khăn thì chỉ muốn chia sẻ với người còn lại. Cả hai luôn cần có nhau, để làm điểm tựa, để động viên, đồng hành.

Người ta cần tình yêu đủ lớn và vững chắc để đi đến hôn nhân. Nhưng để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì phải cần nuôi dưỡng đủ 4 loại cảm giác này. Chỉ cần thiếu đi một thì vợ chồng dù từng yêu nhau sau đậm cũng khó hạnh phúc lâu dài.

Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ tình yêu mới là điều quyết định hôn nhân hạnh phúc hay không. Nhưng càng về già sẽ càng hiểu vợ chồng bên nhau lâu dài cốt là nhờ cảm giác hòa hợp. Vợ chồng sống với nhau thì yêu nhiều hay ít chỉ là việc thứ yếu, có cảm giác thoải mái là chính mình khi bên nhau hay không mới là quan trọng nhất.

Trong hôn nhân, sợ nhất là cảm giác cả hai không còn cần tới nhau nữa. Có nghĩa là dù không có người thứ ba thì vợ chồng cũng không cảm giác cần có nhau. Nếu chồng đi công tác xa, vợ cũng không thấy nhớ, tự mình làm chủ gia đình. Nếu vợ gặp vấn đề, cũng không nhất thiết phải nhờ vả đến chồng. Dần dà, từ những điều “không cần” nho nhỏ đó, tình cảm vợ chồng cũng sẽ nhạt theo vì cả hai không còn quá coi trọng sự hiện diện của bạn đời trong cuộc sống.

Tình yêu chỉ đẹp và lâu dài khi tìm đúng người, được là chính mình khi yêu thương và tin tưởng. Tình yêu sẽ chết khi sống cùng nhau quá ngột ngạt, không có thấu hiểu và sẻ chia, không có điểm chung dung hòa. Vợ chồng càng giữ được cảm giác thoải mái khi bên nhau, lột bỏ những rào cản, vách ngăn thì càng giữ được hôn nhân bền chặt. Nếu một cuộc hôn nhân quá nhiều bí bách, mâu thuẫn sẽ tạo cơ hội cho người thứ ba xen vào.

Cảm giác được công nhận

Hôn nhân cần sự vun đắp và hy sinh từ vợ chồng, nhưng cần nhất là sự công nhận của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân cần sự vun đắp và hy sinh từ vợ chồng, nhưng cần nhất là sự công nhận của nhau. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều cần được ghi nhận, khen ngợi. Sự ghi nhận cũng là cách để nhắc bản thân rằng bạn đời đã làm nhiều việc thế nào vì gia đình, thấu hiểu cho những nỗ lực và cố gắng của họ.

Nếu giữa vợ chồng không có sự công nhận thì sẽ không có cảm thông và trân quý. Điều này chẳng khác gì vợ hy sinh mà chồng làm lơ, chồng cố gắng mà vợ không thấy. Theo thời gian, càng không được công nhận, thấu hiểu thì dù là vợ hay chồng cũng sẽ có cảm giác chán nản, mệt mỏi. Và nếu xuất hiện một người thứ ba hiểu, ngợi khen và công nhận những nỗ lực của họ thì hôn nhân sẽ đổ vỡ.

Cảm giác rung động

Cảm giác này thường mờ nhạt với những cặp vợ chồng lâu năm. Theo tháng năm, vợ chồng ở bên nhau dần trở thành một thói quen, sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, rung cảm mãnh liệt như lúc đầu. Nhưng cảm xúc là do con người tạo ra, vợ chồng có thể tạo cho nhau những bất ngờ, niềm vui nho nhỏ, nhắc nhau về kỷ niệm tình cảm lúc ban đầu. Hoặc theo cách đơn giản nhất, cảm giác rung động sẽ đến từ những việc làm chân thành và giàu thấu hiểu nhất. Hiểu nhau muốn gì, biết nhau thích gì, làm cho nhau vui vẻ, đó chính là cảm giác rung động trong hôn nhân.

Chỉ khi vợ chồng chấp nhận nhau hoàn toàn, sống bên nhau với mưu cầu và tâm thế đơn giản nhất thì cảm giác rung động sẽ dễ dàng đến - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, chỉ khi vợ chồng chấp nhận nhau hoàn toàn, sống bên nhau với mưu cầu và tâm thế đơn giản nhất thì cảm giác rung động sẽ dễ dàng đến. Vì tình cảm vợ chồng càng bình dị, nắm bắt từng khoảnh khắc giản đơn thì càng dễ thăng hoa, sâu đậm theo một ý nghĩa khác.

Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đầu bạc răng long, vợ chồng hãy cố gắng giữ đủ những cảm giác này khi bên nhau. Dùng chân tình để đối đãi với chân tình, dùng cảm xúc để bôi trơn tình cảm, thì dù là bao lâu vợ chồng vẫn muốn ở bên nhau đến già.