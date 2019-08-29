4 kiểu vợ chồng khó có thể rời xa nhau nhất, sống chết cũng phải có nhau

Phụ nữ yêu 29/08/2019 05:18

Những cặp vợ chồng hạnh phúc này khó có thể rời xa nhau nhất, vì căn bản có những điều khiến họ sống không thể thiếu nhau trong đời.

Vợ chồng đến được với nhau là nhờ tình yêu, nhưng ở được bên nhau cả đời thì cần nhiều hơn một tình yêu. Bởi sẽ có lúc tình yêu phải chịu thua trước những khó khăn, cám dỗ trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng hạnh phúc cả đời không phải vì tình yêu của họ quá lớn, mà là vì họ biết cách giữ ngọn lửa tình yêu theo tháng năm, không một giây nào vụt tắt.

Vợ chồng xem đối phương là bạn đời, tri kỷ và nhân tình

Kiểu vợ chồng này xem bạn đời không chỉ đơn giản là người chồng người vợ. Với họ, bạn đời còn có nhiều vai trò hơn danh nghĩa trên giấy tờ, hay gánh trách nhiệm trong gia đình.

Cặp vợ chồng này luôn xem đối phương là tri kỷ và cả nhân tình. Tình yêu bền vững giữa họ là trách nhiệm với nhau, là thấu hiểu tin tưởng như tri kỷ, và quyến rũ lẫn nhau như nhân tình. Bởi thế, mối quan hệ này không chỉ vững vàng nghiêm túc, mà còn khó rời và đầy thu hút.

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Vợ chồng hạnh phúc cả đời không phải vì tình yêu của họ quá lớn, mà là vì họ biết cách giữ ngọn lửa tình yêu theo tháng năm, không một giây nào vụt tắt - Ảnh minh họa: Internet

Để vợ chồng có thể xem nhau như thế không hề dễ, đều cần sự thấu hiểu bền bỉ, mỗi ngày vun đắp, và không ngừng tạo ra sức quyến rũ giữa nhau. Giữa họ luôn có sự chia sẻ thấu hiểu, lòng tin gắn chặt nhưng vẫn không khi nào thiếu thu hút. Đây có thể là sự hòa hợp trong quan niệm sống và cả tình dục, đều là theo tháng năm vun đắp mà có.

Chính vì sự gắn kết đặc biệt này, vợ chồng luôn xem nhau là duy nhất, khó có thể tìm người nào khác thay thế được.

Vợ chồng xem thủy chung là tự trọng, gia đình là sinh mệnh

Cặp vợ chồng hạnh phúc này đã xây dựng một quan điểm chung về lòng chung thủy trong hôn nhân. Họ coi trọng sự một lòng như tự trọng, và đề cao giá trị của gia đình. Họ xem gia đình là sinh mệnh, là một phần không thể thiếu trong sự sống của bản thân. Từ đó, họ xem vợ hay chồng và con cái là điều duy nhất phải giữ gìn đến cùng. Một khi họ không thể giữ được thủy chung với bạn đời, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ hủy hoại nhân phẩm và thể diện của bản thân.

Bởi thế, kiểu vợ chồng này luôn củng cố quan niệm vững chắc về lòng chung thủy và gia đình. Họ thường nhắc nhở nhau, giúp nhau tránh những cám dỗ. Nếu có lúc phản bội xuất hiện, họ vẫn sẽ ưu tiên gia đình trên hết, nghĩ cách để hàn gắn và bên nhau.

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Vợ chồng hạnh phúc xem bạn đời và con cái là điều duy nhất phải giữ gìn đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng luôn duy trì cảm giác cần nhau và không thể để mất nhau

Cặp vợ chồng này luôn biết cách giữ lấy nhau, bởi họ luôn có cảm giác cần nhau. Họ cần nhau không chỉ vì tình yêu, mà còn là cần nhau giữ trách nhiệm với bạn đời và gia đình.

Vì mỗi khi bên nhau, họ luôn cho nhau cảm giác thoải mái nhất, gắn kết nhau bằng chia sẻ và thấu hiểu. Họ hiểu hôn nhân dễ bị bào mòn bởi những yếu tố bên ngoài, và chỉ có thể bên nhau lâu dài khi cả hai còn cần và sợ mất nhau.

Đây là cặp vợ chồng luôn có ý thức giữ nhau mỗi ngày, dù là vợ hay chồng đều giữ gìn hôn nhân vì nhau.

Tình dục quá hòa hợp

Đây là kiểu vợ chồng hạnh phúc khó bỏ nhau nhất. Khi tình dục hòa hợp, tìm được điểm khớp nhất trong nhu cầu thì hôn nhân khó có thể đổ vỡ. Sự thật là nhiều cặp vợ chồng không thể bỏ nhau vì họ xem bạn tình là duy nhất, không thể thay thế. Sự thấu hiểu và hòa hợp trong tình dục là nền tảng vững chắc cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

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Vợ chồng một khi quá hòa hợp chuyện gối chăn sẽ khó lòng rời xa nhau - Ảnh minh họa: Internet

Giữa vợ chồng, tình dục vừa là chất keo gắn kết, vừa là thứ chữa lành những vết nứt trong hôn nhân. Vợ chồng một khi quá hòa hợp chuyện gối chăn sẽ khó lòng rời xa nhau.

Duy trì những thói quen đơn giản này thì cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc

Duy trì những thói quen đơn giản này thì cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc

Hôn nhân hạnh phúc không phải là sự "hòa hợp tự thân" mỗi người. Đó thực sự là một bài toán mà bạn phải tự giải lấy cho mình, bằng những kỹ năng, hiểu biết và cả sự trải nghiệm của chính mình.

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Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc tình yêu bền vững

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