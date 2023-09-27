4 điều đàn ông thường "phàn nàn" về vợ với người ngoài, chị em biết được sẽ đọc vị đàn ông dễ dàng

Phụ nữ yêu 27/09/2023 05:24

Dưới đây chính là những điều đàn ông ghét nhất ở người phụ nữ của mình, chị em hãy đọc thuộc lòng để thay đổi ngay hôm nay kẻo hôn nhân rạn nứt.

1. Vợ nói quá nhiều

Phụ nữ thường nghĩ rằng mình nói nhiều là vì muốn tốt cho chồng, vì lo lắng bất an nên mới liên tục nhắc nhở, thúc giục bạn đời. Trong khi đó, đàn ông lại cảm thấy phiền phức, khó chịu khi vợ cứ càm ràm cả ngày.

 

Đây là lý do vì sao khi ngồi lại với nhau đàn ông nào cũng ra sức kể xấu vợ, cũng chê bai phụ nữ lắm lời. Họ quên mất rằng, nếu không yêu chồng thì chị em đã chẳng phải nói nhiều như thế. 

4 điều đàn ông thường 'phàn nàn' về vợ với người ngoài, chị em biết được sẽ đọc vị đàn ông dễ dàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Vợ không tinh tế

Cuộc sống bộn bề lo toan, đàn ông ra đường gặp phải không ít chuyện không như ý. Thế nên, nếu là một người phụ nữ tinh tế thì khi chồng vừa về đến nhà, nhìn vào nét mặt vợ đã có thể nhận biết điều bất ổn nơi người đàn ông của mình.

Nếu không kịp thời hỏi han, an ủi và động viên mà liên tục càu nhàu, nhăn nhó thì chị em sẽ vô tình khiến chồng thêm bực dọc, hậm hực. 

3. Vợ ăn bám

Đàn ông có thể dễ dàng thốt ra câu nói “ở nhà anh nuôi” khi cần vợ vứt bỏ công việc của cô ấy để ở nhà trông con, toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà. Thế nhưng, trước những hy sinh, cam chịu của vợ, lâu dần người chồng tệ bạc sẽ ỷ lại, cho mình quyền được hành xử trịch thượng với vợ vì cô ấy đang “ăn bám” mình.

Mắng vợ không bằng những phụ nữ tài năng bên ngoài, mang vợ ra so sánh với phụ nữ khác nhưng đã bao giờ đàn ông tự hỏi vì sao vợ mình phải cực khổ như thế?

4 điều đàn ông thường 'phàn nàn' về vợ với người ngoài, chị em biết được sẽ đọc vị đàn ông dễ dàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Vợ quá tiết kiệm

Nếu đàn ông làm được đồng nào tiêu sạch đồng ấy thì phụ nữ lại lo xa hơn. Họ chi tiêu tiết kiệm, quản lý tài chính khoa học và tất nhiên sẽ không chi tiền cho những khoản không đáng.

Trong khi đó, đàn ông lại cố chấp, một khi đã muốn thứ gì phải có cho bằng được dẫu món đồ ấy ngốn cả tháng lương. Chính vì vợ tỉnh táo trong chuyện tiền bạc nên lắm khi đàn ông thấy khó chịu, họ chẳng tiếc lời nói vợ quá thực dụng, trong khi cô ấy chỉ thực tế.

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