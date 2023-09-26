7 vị trí nhạy cảm trên cơ thể mà chỉ cần chạm vào, khoái cảm trong 'chuyện ấy' bùng nổ gấp 10 lần

Đời sống hôn nhân lặp đi lặp lại đầy vô vị. Dần dần, bạn nhận ra mình không còn được thỏa mãn như trước nữa. Vậy thì hãy thử thoát khỏi vùng an toàn, khám phá những vị trí nhạy cảm chưa được khai phá trên cơ thể đối tác. Bạn sẽ tìm thấy những khoái cảm đầy bất ngờ trong chuyện giường chiếu.

Kate McCombs, nhà tình dục học người Mỹ cho biết, cổ tay là một nơi rất thú vị, có rất nhiều dây thần kinh. Hãy bắt đầu bằng một cái chạm nhẹ nhàng, để cho đối tác từ từ cảm nhận được sự tiếp xúc của bạn. Đồng thời, hãy dành một chút thời gian giao tiếp bằng mắt, điều này sẽ cải thiện tâm trạng rất nhiều.

Gáy

Nhiều người thường thích để lại những dấu hôn trên cổ, với suy nghĩ đó là nơi quyến rũ nhất của đối tác. Nhưng trên thực tế, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cortex, phụ nữ sử dụng ngực và gáy như một vị trí thể hiện sự gợi cảm. Nụ hôn nên được bắt đầu ở hai bên cổ, sau đó nhẹ nhàng chà sát phần gáy.

Da đầu

Nếu đã từng gội đầu ở các salon tóc, chắc hẳn bạn đã từng trải qua cảm giác thư giãn khi có ai đó mát xa da đầu của mình. Hãy xoa bóp da đầu của đối phương, dùng các đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa ấn và quan sát phản ứng của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Vòng mông

Nhà nghiên cứu tình dục học thành phố New York, Tiến sĩ Zhana Vrangalova cho biết: "Đừng xem thường những gì tưởng như quá quen thuộc". Vòng 3 cũng là một nơi có tiềm năng rất lớn để đột phá giới hạn trong chuyện chăn gối.

Phía sau đầu gối

Vị trí này không phải là nơi ai cũng có thể chạm vào. Khi chạm vào phía sau đầu gối và tiến dần đến đùi, điều này nói lên quan hệ giữa cả hai đã vô cùng thân mật. Hãy kết hợp với ấn và gãi, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mẫn cảm này.

Dái tai

Để tối đa hóa tiềm năng gợi tình của đôi tai, hãy gãi nhẹ lên dái tai đối phương. Có một hiện tượng được gọi là "phản xạ sinh dục", cho rằng kích thích các dây thần kinh trong ống tai có thể khiến một số phụ nữ đạt cực khoái.

Bàn chân

Mặc dù xếp cuối cùng nhưng đừng xem thưởng cảm giác do bàn chân mang lại. Trong quá trình "ân ái", chạm vào bàn chân bằng những cách khác nhau sẽ giúp khơi gợi sự ham muốn.