4 hành động tưởng là thương vợ ai dè lại là bằng chứng tố cáo chồng đang có bồ

Việc nhà là việc của cả đàn ông lẫn phụ nữ, thế nhưng, đa phần đàn ông đều rất lười biếng và chỉ muốn trút hết lên vai vợ để mình được nhàn hạ, thảnh thơi. Hoặc nếu đàn ông có chia sẻ việc chăm sóc gia đình với bạn đời, họ cũng cần có vợ nhắc nhở, hướng dẫn mới chịu xắn tay áo làm.

Nếu chồng bỗng dưng làm 4 điều này, vợ hãy nghi ngờ ngay, bởi đa phần đàn ông ngoại tình , nuôi bồ nhí bên ngoài đều có những dấu hiệu đáng ngờ ấy.

Như chúng ta vẫn biết, đàn ông vốn khô khan, hiếm khi nào tặng quà cho vợ, họa hoằn là những ngày lễ "cả nước đều biết" thì may ra họ còn nhớ.

Thế nên, nếu bỗng dưng chồng nhiệt tình làm việc nhà, tự giác nấu ăn, giặt giũ và lau nhà mà chẳng cần vợ phải lên tiếng thì quả đáng nghi.

Thế nên, nếu bỗng dưng chàng đối xử tốt với vợ đến mức chẳng nhân dịp gì lại bất ngờ tặng một món quà đắt tiền thì chị em hãy đề cao cảnh giác.

Thực chất, đấy chính là “quà hối lộ”, vì cảm thấy có lỗi với những gì đang làm sau lưng vợ nên chồng ngoại tình mới muốn dùng vật chất để bù đắp.

Họ hỏi thăm tường tận lịch trình của bạn đời để có thể lên kế hoạch tằng tịu với kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

3. Quan tâm đến thời gian biểu của vợ

Những câu hỏi “hôm nay em có đi đâu không?”, “em đi làm mấy giờ về”, “em cứ đi chơi với bạn thoải mái, không cần phải về sớm” tưởng chừng thể hiện rằng đấy là người chồng tâm lý nhưng thực chất lại là cách để đàn ông phản bội biết rõ về thời gian biểu của vợ hòng sang thăm bồ nhí.

Họ muốn vợ đi chơi, đi cafe với bạn bè, hỏi thăm tường tận lịch trình của bạn đời để có thể lên kế hoạch tằng tịu với kẻ thứ ba nhân lúc vợ vắng nhà.

Dám chắc, anh ấy chỉ đang kiếm cớ ra ngoài gặp gỡ người thứ ba mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

4. Xung phong đưa đón con đi học

Việc đưa đón con đi học không chỉ mất thời gian đưa đi, rước về mà phụ huynh còn mất thời gian chờ đến giờ con tan học. Thế nên, đa phần đàn ông đều ngao ngán với nhiệm vụ mất thời gian và nhàm chán này.

Sẽ thật đáng kinh ngạc khi chồng bạn bỗng nhiệt tình đưa đón con đi học. Dám chắc, anh ấy chỉ đang diễn vai người chồng đảm đang, người cha thương con để kiếm cớ ra ngoài gặp gỡ người thứ ba mà thôi.

Nếu chồng có những biểu hiện đáng nghi trên, có thể bạn đang bị anh ấy cắm sừng mà chẳng hề hay biết.