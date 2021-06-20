4 'đại kỵ' vợ thông minh không dại gì 'vượt rào' để chuốc khổ vào thân

Đàn ông có thể thông cảm với chuyện vợ chưa thể thích ứng được với gia đình chồng. Họ thậm chí sẽ đứng ra để giúp vợ hiểu hơn về người thân của mình, để hai bên hòa hợp hơn. Nhưng họ không thể chấp nhận việc vợ nói xấu, mỉa mai, đặt điều về nhà chồng. Vì dù sao đó cũng là gia đình, người thân, là một trong những yếu điểm của đàn ông.

Đàn ông dù là người dễ tính thế nào cũng có những điều nhạy cảm không muốn ai động chạm. Nếu muốn giữ đàn ông, bạn phải biết giới hạn của anh ấy là gì. Và một người vợ thông minh sẽ không mạo hiểm vượt qua giới hạn đó.

Thay vì buộc chồng phải đứng hoàn toàn về phía mình, vợ nên tìm cách giải quyết căng thẳng, dung hòa và chấp nhận. Vì nếu cứ gay gắt với nhà chồng thì chồng sẽ càng rời xa vợ dễ dàng hơn.

Một người vợ khôn ngoan sẽ không đụng vào giới hạn cuối cùng về tình cảm gia đình của chồng. Hơn nữa, dù người thân của chồng có làm gì quá đáng, thì cách vợ cư xử mới quan trọng nhất. Vợ hiểu chuyện, lễ phép thì chồng không bao giờ để vợ thiệt thòi.

Thể diện của đàn ông

Đây là sai lầm nghiêm trọng của phụ nữ thường mắc phải. Nhiều người vợ vì nghĩ là chồng mình thì phải nói thẳng nói thật. Nhưng lời nói không có ý tứ lại dễ làm đàn ông thấy tổn thương. Chẳng hạn như, đàn ông sẽ thấy mất thể diện khi vợ vô tư nói về điểm yếu của họ trước mặt nhiều người. Hay họ cảm thấy bị xem thường khi vợ vô tình so sánh mình với người đàn ông khác.

Như một giới hạn trong cư xử vợ chồng, một khi vợ vượt qua thì tình cảm của họ cũng không thể còn như trước - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng có tự trọng cao càng không thể chấp nhận những chuyện đó. Như một giới hạn trong cư xử vợ chồng, một khi vợ vượt qua thì tình cảm của họ cũng không thể còn như trước.

Người cũ là đại kỵ trong hôn nhân

Người cũ là điều gì đó phá vỡ xúc cảm trong hôn nhân nhất. Đàn ông không thích bị bạn đời nhắc lại về người cũ bằng thái độ công kích. Họ càng không thể tha thứ nếu vợ chủ động liên lạc với người cũ. Họ có thể bỏ qua quá khứ của vợ, giải thích cho vợ nghe về người cũ của mình, nhưng không thể chấp nhận chuyện có người cũ xuất hiện trong hôn nhân.

Tình yêu của đàn ông dẫu có lớn thế nào thì vẫn có giới hạn nếu vợ để người cũ của một trong hai xuất hiện. Với những vấn đề liên quan đến quá khứ, phụ nữ nên tinh tế dọn dẹp, hoặc thẳng thắn giải quyết cùng chồng.

Điều không thể thiếu với đàn ông là những mối quan hệ

Một người vợ thông minh sẽ biết giữ gìn những mối quan hệ của chồng, dù là bạn bè, đối tác - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh sẽ biết giữ gìn những mối quan hệ của chồng, dù là bạn bè, đối tác. Ngay cả khi không thích một người bạn hay đồng nghiệp nào đó của chồng cũng đừng thể hiện thái độ tiêu cực. Tôn trọng những mối quan hệ của chồng cũng là cách thể hiện lòng tin với anh ấy.

Ngược lại, một người vợ muốn kiểm soát hết những mối quan hệ của chồng chỉ càng khiến đàn ông thấy chán nản. Họ không muốn là đứa trẻ trong mắt người khác. Họ muốn chứng minh bản thân với các mối quan hệ của mình. Và nếu bị ràng buộc, điều khiển, thì họ thà cố thoát ra chứ không để mất sĩ diện.