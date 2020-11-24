Dưới đây là những điều khiến phụ nữ bất hạnh cả đời, càng nghe càng rơi vào bể khổ mà bản thân cũng không hề hay biết.

Có nhiều người cứ nghĩ tình cảm của đối phương là chân thành nhưng hóa ra chỉ là để làm đẹp lòng nhau. Có những lời nói vu vơ nhưng lại khiến phụ nữ moi hết ruột gan để tin đó là thật. Nhưng đàn ông nói rồi thì chẳng còn nhớ nữa. Thế nên phụ nữ hãy chỉ tin vào chính mình thôi, đừng mơ tưởng đến những điều xa vời.

Người đàn bà dại cứ tin vào những gì đàn ông nói để rồi loay hoay cả đời không dứt được khổ đau. Họ tin tưởng vào lời ngon tiếng ngọt của đàn ông để rồi chìm dần trong mật ngọt nhất thời và chịu đớn đau cả đời dài.

“Anh không thể sống nếu thiếu em”

“Anh không thể sống nếu thiếu em” là câu nói nhiều đàn ông tệ bạc thường rót vào tai phụ nữ. Họ thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ điều để rồi quên lãng. Cũng vì những lời ngọt ngào này mà nhiều phụ nữ rơi vào bể khổ, loay hoay hoài không có đường ra.

Phụ nữ đừng tin tưởng ai quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ ơi lời đàn ông nói chỉ nên nghe thôi, đừng tin tưởng tuyệt đối. Đừng tự nhấn chìm bản thân vào mật ngọt nhất thời để rồi bất hạnh cả một đời dài. Cuộc sống của bạn, hãy tự làm chủ đừng vì lời nói của ai mà nghiêng ngả.

“Anh nuôi em”

Đàn ông nói nuôi bạn, mười người thì có hết chín người đã không thể thực hiện được lời hứa. Vì khi có nhiều áp lực, khó khăn trong cuộc sống, ai rồi cũng thay đổi tâm tính. Họ cảm thấy bản thân quá mệt mỏi, không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Có nhiều người sẽ quay sang chê bai nói rằng bạn vô dụng. Có nhiều người sẽ chán và không còn muốn xây dựng mối quan hệ này nữa.

Đừng tin vào câu nói này của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù có chuyện gì cũng đừng cam chịu cuộc sống đàn ông nuôi. Người phụ nữ hiện đại nên tự lập tài chính, tự chủ cuộc sống để không bị ai xem thường.

“Cuộc sống của em cứ giao hết cho anh"

Phụ nữ đừng tin lời ngọt ngào đàn ông quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đừng tưởng đây là câu nói thật mà rơi vào lưới tình, chấp mê bất ngộ. Người đàn ông sẽ không dựa dẫm hay ở bên ai thật tâm thật dạ và lâu dài. Họ sẽ không còn muốn yên vị bên một người đến trọn đời trọn kiếp. Thế nên đừng tin tuyệt đối vào những gì đàn ông nói, bạn chỉ nên tin một phần nào đó để không phải khổ sở cả đời.