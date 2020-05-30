4 bí mật tai hại phụ nữ càng giữ lâu càng chuốc tai họa

Phụ nữ yêu 30/05/2020 05:07

Có những bí mật của phụ nữ càng giữ kín càng tốt cho bản thân. Nhưng cũng có những bí mật càng giữ lâu càng hại cho chính mình.

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không giữ những gì bất lợi cho mình, đặc biệt là 4 bí mật của phụ nữ tai hại này.

Chi tiêu bất hợp lý

Nhiều người phụ nữ khi chi tiêu thường không nghĩ đến hậu quả. Họ vì mua một đôi giày đắt tiền, dù không cần thiết mà “vung tay quá trán”. Có người sẽ xem đây là một phút nông nổi, và họ dùng tiền kiết kiệm hay kiếm thêm để bù vào ngân sách trong nhà. Rồi sau đó họ sẽ “chôn sâu” chuyện này mà không để chồng hay biết. Cách xử lý thế này cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.

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Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không giữ những gì bất lợi cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu phụ nữ vì tiêu xài không nghĩ mà để lại một khoản nợ, hoặc khiến tài chính gia đình cạn kiệt thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Lúc này, cách duy nhất để tình hình bớt tệ hơn chính là thẳng thắn nhận lỗi sai với chồng.

Tài chính là vấn đề nhạy cảm giữa vợ chồng. Phụ nữ có thể giấu những chuyện đã được lấp liếm, nhưng không thể giấu những vấn đề càng phát sinh nghiêm trọng.

Liên lạc với người cũ

Đây là bí mật tai hại nhất, cũng là sai lầm nghiêm trọng nhất của phụ nữ trong hôn nhân. Mọi người thứ ba đều là tác nhân tiềm tàng phá vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu phụ nữ thấy khó chịu với người cũ của chồng thì đàn ông cũng chẳng dễ chịu với người cũ của vợ. Huống hồ, không chỉ là nhắc lại mà phụ nữ còn liên lạc với người cũ. Đây không chỉ là hành động tự tìm đường khó cho mình, mà còn tạo cơ hội để người thứ ba chen vào giữa vợ chồng.

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Phụ nữ muốn giữ bình yên cho bản thân và gia đình thì tốt nhất đừng bao giờ có bí mật này với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ, người cũ là điều gì đó rất khó ngờ, thậm chí khó kiểm soát nhất. Với chuyện tình cũ, phụ nữ dễ rung động, cũng dễ hoài tưởng hơn. Ban đầu có thể chỉ là vài lời hỏi han, nhưng sẽ không biết lúc nào dần chuyển sang tán tỉnh, cưa cẩm. Việc bạn giấu giếm chồng ban đầu chỉ vì suy nghĩ không muốn gia đình lục đục, nhưng sẽ dần trở thành sự ích kỷ của riêng bạn.

Phụ nữ muốn giữ bình yên cho bản thân và gia đình thì tốt nhất đừng bao giờ có bí mật này với chồng. Chỉ cần có chút liên quan với người cũ, bạn nên để chồng biết ngay, anh ấy sẽ cùng bạn giải quyết.

Không thích bạn hay người thân trong gia đình chồng

Không phải ai xung quanh chồng cũng khiến phụ nữ thấy dễ chịu. Sẽ có những người không biết điều, nói những lời khó nghe, làm những việc khiến bạn khó chịu. Bạn có thể phải chịu đựng để giữ im lặng. Nhưng nếu đối phương làm chuyện quá đáng, vượt giới hạn cho phép của bạn thì nhất định phải để chồng biết.

Bí mật này giữ càng lâu càng khiến bạn thấy mệt mỏi, ức chế. Những cảm xúc tiêu cực đó chỉ ảnh hưởng đến gia đình và chồng bạn, còn đối phương thì hả hê vì đã khiến bạn không vui. Vì thế, hãy khôn ngoan chứng minh với họ rằng bạn có chồng ở bên, và bạn không ngu ngốc để họ gây chuyện.

Đọc trộm tin nhắn, nhật ký lướt web của chồng

Trong hôn nhân luôn cần sự tôn trọng và tin tưởng. Dù vậy, đôi khi phụ nữ vẫn không kiềm chế được mà xem trộm tin nhắn điện thoại hay nhật ký lướt web của chồng. Chung quy cũng là vì muốn biết dạo này chồng hay xem cái gì, liên lạc với ai.

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Phụ nữ nên nhớ, 4 bí mật của phụ nữ này dễ tiềm tàng cướp đi hạnh phúc trong hôn nhân nhất- Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, hành động lâu lâu xem điện thoại của chồng cũng chẳng có gì sai, nếu bạn giữ được im lặng. Chẳng hạn như, khi phát hiện chồng xem những ảnh nhạy cảm trên mạng, đừng làm lớn chuyện.

Nhưng nếu khi bạn phát hiện có những dấu hiệu bất thường, như tin nhắn thân mật của chồng với phụ nữ lạ, thì nhất định không thể giữ im lặng. Đây là sự việc liên quan đến hạnh phúc gia đình của bạn, không thể để yên.

Phụ nữ nên nhớ, 4 bí mật của phụ nữ này dễ tiềm tàng cướp đi hạnh phúc trong hôn nhân nhất. Tốt nhất là đừng nên có những bí mật này với chồng, nếu bạn muốn vợ chồng hạnh phúc, gia đình êm ấm.

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