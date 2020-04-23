30 điều mẹ dạy con gái để trở thành đóa hoa kiêu hãnh, khí chất thanh cao

Đây là những lời mẹ dạy con gái để trở thành một người phụ nữ khí chất , kiêu hãnh như đóa hoa, thanh ngần ngẩng cao đầu.

Có người mẹ từng nói rằng: “Thà con khóc trên xe hơi đắt tiền, chứ đừng dại cười đùa sau xe đạp”. Người ta có thể nói dạy phụ nữ thực dụng là một điều tệ hại. Nhưng nếu chỉ là những cô nàng lọ lem hay Bạch Tuyết đợi hoàng tử đến hôn, phụ nữ làm sao có thể hạnh phúc? Ở cuộc sống này, phụ nữ không kiên cường, không độc lập, không tự khí chất và bản lĩnh thì khó mà sống yên ổn.

2. Hãy học cách sống ngẩng cao đầu ngay cả khi dưới chân là bùn lầy. Dù có bước qua khổ cực cũng phải giữ khí thế của riêng mình. Dù có ở nhà nhỏ, ăn cơm đạm bạc thì sàn cũng phải sạch, chén bát cũng phải thơm.

1. Những điều khiến con không vui ở hiện tại sẽ là quá khứ của tương lai. Vì thế, đừng buồn quá lâu, vì con thế nào cũng sẽ quên.

3. Học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, lái xe… để tự chăm sóc, phục vụ cho chính mình.

Nắm được thì buông được, cầm lên được thì hạ xuống được - Ảnh minh họa: Internet

4. Hãy đi nhiều nơi đẹp đẽ, nhưng đừng chỉ biết chụp ảnh, hãy thử ghi lại cảm giác và suy nghĩ của mình. Mỗi chuyến đi nên là một lần mở mang suy nghĩ và cảm nhận.

5. Chỉ có học tập, không ngừng cố gắng thì sau này con mới muốn gì có đó. Đàn ông cho con tình yêu, còn tiền thì bản thân con phải tự kiếm lấy.

6. Những ai từng tổn thương con, sau này rồi cũng chỉ tồn tại thành một cái tên trong tâm trí của con. Vì vậy, đừng quá đau lòng.

7. Nắm được thì buông được, cầm lên được thì hạ xuống được. Con có thể làm được, chỉ là có dám hay không, có đủ kiên trì hay không.

8. Phụ nữ sống thiện lương là tốt, nhưng phải biết bảo vệ và quý trọng bản thân. Con đừng lương thiện với người khác mà tàn nhẫn với chính mình.

9. Một mối quan hệ có thể mang đến cho con nhiều điều không vui, nhưng con cũng đã có những hạnh phúc. Chuyện gì cũng thế, đều có được có mất, đó là cuộc sống.

10. Ai cũng có thể rời đi, nhưng những ai chân thành đối tốt với con thì nhất định đừng để họ biến mất.

11. Chỉ cần mỗi sáng con có thể tỉnh dậy thì đó đã là một ngày đáng mong chờ những điều tốt đẹp sẽ đến.

12. Khí chất của phụ nữ có thể đến từ những trang sách uyên thâm. Vì vậy đừng bao giờ quên đọc sách.

Cuộc đời sẽ có an bài cho những ai lương thiện. Con chỉ cần sống lương thiện, còn lại hãy để trời cao an bài - Ảnh minh họa: Internet

13. Con người cần ăn uống, nuôi sống bản thân, nhưng cũng phải cần thể diện, phẩm giá. Kiếm tiền, kiếm danh vọng địa vị là cách để cho bản thân cuộc sống tốt nhất. Nhưng đừng đánh mất lương tri, đạo nghĩa và giá trị của chính mình.

14. Sống hạnh phúc là một quá trình từng ngày chắt góp hạnh phúc.

15. Khi con còn sống thì con sẽ còn hối hận, con người chính là vậy. Đừng hối tiếc những cái cũ mà bỏ lỡ những điều vui vẻ phía trước.

16. Có đam mê là điều đẹp đẽ, đừng từ bỏ nó.

17. Khi còn nhỏ hãy dung nạp kiến thức, trưởng thành rồi hãy can đảm trải nghiệm. Có như thế con mới thấy cuộc đời đẹp đẽ và đáng sống thế nào.

18. Cuộc đời sẽ có an bài cho những ai lương thiện. Con chỉ cần sống lương thiện, còn lại hãy để trời cao an bài.

19. 3 thứ của cải tinh thần lớn nhất của phụ nữ chính là nụ cười, sự tao nhã và tự tin.

20. Đừng bao giờ hạ thấp bản thân để thỏa hiệp với người không xứng đáng.

21. Phụ nữ sống tốt là vì mình đầu tiên, đừng nghĩ rằng đó trách nhiệm phải đối đãi với người khác.

22. Một mối quan hệ tốt sẽ giúp con tốt hơn. Thay vì cố gắng duy trì một mối quan hệ khiến con xấu đi, hãy để thời gian làm những việc có ích hơn.

Con chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống theo suy nghĩ của quá nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

23. Phụ nữ cần một người có trách nhiệm để nương tựa.

24. Con chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống theo suy nghĩ của quá nhiều người.

25. Người đàn bà độc lập, trước nhất là trong suy nghĩ, sau đó là tiền bạc.

26. Tình yêu không sai, nhưng con có thể yêu sai người hay sai cách.

27. Sự giàu có không bao giờ trường tồn mãi mãi. Chỉ có sự ấm êm, hạnh phúc, hòa hợp trong gia đình mới được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

28. Đôi mắt đặt ở phía trước là để con luôn nhìn về phía trước. Đừng ngoảnh đầu lại, sống nuối tiếc con sẽ không thể bình yên.

29. Với một người hay một chuyện nào đó, con đừng đặt quá nhiều hy vọng. Hãy chừa một đường lui cho mình.

30. Đã chọn thì phải chịu, đã hối tiếc thì hãy dừng lại. Chỉ cần còn sống con sẽ còn cơ hội chọn lại, còn cơ hội sửa sai.

Đây là 30 điều mẹ dạy con gái để sống thanh cao, khí chất, mà quan trọng nhất là tránh khổ đau, vất vả của phận phụ nữ nhiều truân chuyên.