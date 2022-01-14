3 lí do đàn ông rất dễ rơi vào ‘LƯỚI TÌNH’, dù đó là người đàn ông rất yêu vợ thương con

Phụ nữ yêu 14/01/2022 09:47

Đừng bao giờ nghĩ rằng người đàn ông thành đạt, người có đủ vợ đẹp con ngoan sẽ chẳng bao giờ đi ngoại tình nhé. Điển hình là những mẫu đàn ông dưới đây bạn nên cẩn thận đấy.

Người đàn ông có cuộc sống quá ổn định

Một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất dẫn đến việc ngoại tình chính là sự ổn định và êm ấm. Trong quá trình trưởng thành thì chúng ta lúc nào cũng phải đối mắt với những thay đổi và bất ổn.

Bộ não cứ dần quen với các hoạt động đó và sẽ thấy không bình thường khi mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ. Nếu hỏi những người ngoại tình rằng tại sao đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc mà họ lại đi làm như vậy thì họ đều không đưa ra được câu trả lời. Lúc này, vợ nên giúp chồng ý thức được anh ấy đang đi sai đường, giúp chồng hiểu rõ tình huống cũng như chính bản thân mình để quay về với gia đình.

3 lí do đàn ông rất dễ rơi vào ‘LƯỚI TÌNH’, dù đó là người đàn ông rất yêu vợ thương con - Ảnh 1
Người đàn ông có cuộc sống ổn định dễ có xu hướng ngoại tình (Ảnh minh họa: Internet)

Người đàn ông quá thành đạt

Thành đạt bao gồm cả về sự nghiệp và tài chính, hai thứ này giống như vầng hào quang ở quanh người đàn ông và làm cho họ tỏa sáng hơn. Thông thường, những mẫu đàn ông này dễ bị rơi vào tầm ngắm của các cô nàng “đào mỏ” hoặc muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Mẫu đàn ông này trở nên hấp dẫn ngay cả khi ngoại hình của họ rất bình thường và tính cách chẳng có gì đặc biệt bởi các cô gái thường tán tỉnh với mục đích khác chứ không hẳn là vì yêu.

Người đàn ông thiếu quyết đoán

Sự thiếu quyết đoán và thiếu trách nhiệm rất dễ làm cho người đàn ông bị sa ngã trên tình trường bởi những cám dỗ quanh họ. Chỉ cần vài cử chỉ quan tâm hoặc mấy câu hỏi han là anh chàng này đã sẵn sàng “xiêu vẹo” trước một cô gái nào đó. Kể cả đến khi bị phát hiện thì anh ta cũng khó dứt bỏ người thứ ba bởi sự tham lam, thiếu trách nhiệm và không quyết tâm của mình. Do đó nếu ở bên cạnh người đàn ông này, bạn nên cân nhắc kỹ và chuẩn bị trước tinh thần.

5 thói quen khi ngủ của người chồng yêu vợ, đàn ông thế này vừa chung thủy cả đời chẳng biết ‘gái gú’ là gì

5 thói quen khi ngủ của người chồng yêu vợ, đàn ông thế này vừa chung thủy cả đời chẳng biết ‘gái gú’ là gì

Đàn ông họ ít thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng bạn có thể cảm nhận được sự yêu thương của anh ấy qua những hành động, cử chỉ hàng ngày. Nhất là khi hai vợ chồng chuẩn bị ngủ, nếu người đàn ông của bạn có những thói quen này thì chắc chắn rằng anh ấy một mực yêu thương bạn đấy nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông đàn ông ngoại tình mẫu đàn ông dễ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 8 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này