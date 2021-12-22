3 điểm nói lên sự khác biệt giữa người đàn ông bản lĩnh và người đàn ông bất tài vô dụng mà chị em phụ nữ cần biết

Chúng ta có thể thấy rõ điều này ở những doanh nhân thành đạt, những nhà lãnh đạo, những “anh lớn” trong các công ty tập đoàn. Ở bên ngoài, họ có thể là những sếp lớn, những trùm khởi nghiệp đang không ngừng nỗ lực vất vả phấn đấu, là những tinh anh có chút thành tựu nhỏ hay là những lãnh đạo của cả một tập đoàn lớn. Vì với họ, nhà vẫn mãi, lý tưởng nhất. Khi trở về nhà, họ trở nên dịu dàng như một người cha, người đàn ông bình thường.

Càng là đàn ông bản lĩnh thì đạo đức, tâm thái và sự nhẫn nại của họ càng lớn. Những người như vậy có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, biết phân biệt rõ đối tượng đang đứng trước mặt mình là ai nên sẽ không có chuyện trút giận lung tung lên đầu người khác.

Bản lĩnh của họ không lớn, nhưng sự nóng nảy thì lại có thừa. Ở bên ngoài tỏ ra yếu đuối, thấp bé, một dạ hai vâng, nhưng một khi về tới nhà, họ sẽ trút hết những ấm ức và tức giận đó ra với gia đình, hạch sách vợ con. Bên ngoài thì nhu nhược, về nhà thì tính tình còn hẹp hòi như một “ông lớn”, hễ không hài lòng là lại quát nạt vợ con.

Còn người đàn ông bất tài lại vừa hay ngược lại. Ở bên ngoài, thấp cổ bé họng, làm gì cũng không xong, nói gì cũng không được xem trọng. Khởi nghiệp không chịu được khổ, làm công thì không chịu nỗ lực, sống kiểu cố gắng cho qua ngày.

Đàn ông bản lĩnh biết thương vợ – Đàn ông bất tài chỉ yêu bản thân

Đàn ông bản lĩnh là người có giáo dục, có lòng biết ơn, luôn thấu hiểu sự nỗ lực thầm lặng của người vợ, không bao giờ chê bai, khinh miệt dù vợ họ chỉ ở nhà nội trợ. Họ hiểu rằng, “gia hòa” mới có thể “vạn sự hưng”, đàn ông muốn thành công, gia đình trước tiên phải hạnh phúc, hòa thuận. Vì vậy, vị trí của gia đình trong lòng họ là vô cùng quan trọng.

Đàn ông có bản lĩnh luôn ghi nhớ rằng đằng sau thành công của mình là những sự bỏ ra âm thầm của vợ, nó khiến họ phấn đấu nhiều hơn vì muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình và đồng thời yêu vợ con gấp bội.

Ngược lại, đàn ông vô dụng, họ luôn luôn chỉ biết yêu bản thân, bất kể là làm gì, họ đều sẽ nghĩ tới bản thân mình trước tiên, không quan tâm đến lợi ích của gia đình. Về nhà, họ giống như một ông vua, một kẻ tàn phế, suốt ngày ngồi một chỗ xem phim, nghịch điện thoại. Họ tự cho mình cái quyền độc tôn, độc đoán, không muốn sẻ chia công việc nhà cùng vợ con.

Đàn ông bất tài nghĩ chỉ cần đi làm kiếm tiền mang về cho vợ là đủ; họ khoe mẽ, hào phóng với bên ngoài nhưng lại cực kỳ keo kiệt với vợ con của mình.

Đàn ông bản lĩnh cầu tiến – Đàn ông bất tài chỉ biết ca thán

Một người đàn ông bản lĩnh sẽ rất giàu có cả về mặt vật chất và tinh thần. Phần lớn những người bản lĩnh có xuất thân nghèo khổ nhưng sau một thời gian ngắn họ sẽ nhanh chóng trở lên giàu có. Động lực duy nhất đó là dũng khí dám nghĩ, dám làm của họ. Họ sẽ chẳng bao giờ than vãn, trách móc tạo hóa mà luôn kiên trì, cố gắng hết mình làm với nguồn năng lượng tích cực nhất họ có.

Họ luôn vui vẻ, lạc quan, tiến về phía trước, họ không ngần ngại làm nhiều việc khó, khổ để hoàn thành mục tiêu của mình. Và chắc chắn một điều, họ sẽ ngày càng thành công. Thế nhưng, người đàn ông không có bản lĩnh thì lại rất hay phàn nàn và ca thán. Cuộc đời khó khăn thì than mình mệnh khổ, trách không được đầu thai vào gia đình giàu có, cha mẹ không có gia sản bạc tỷ.

Nhiều người cứ luôn thắc mắc vì sao ngày nay ngày càng có nhiều phụ nữ không muốn kết hôn? Nguyên nhân hàng đầu, không phải vì họ không muốn kết hôn, mà là bởi họ sợ bị gả cho nhầm người. Nếu là đàn ông, hãy là một người đàn ông bản lĩnh, bản lĩnh cả ngoài xã hội và trong gia đình của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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