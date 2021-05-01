3 điểm 'chí mạng' nếu đàn ông cho chạm vào chứng tỏ anh ấy rất yêu bạn

Đầu là bộ phận cơ thể tượng trưng cho cái tôi và sự kiêu ngạo nam tính của đàn ông. Đàn ông sẽ không dễ dàng hạ đầu khi đứng trước người khác, càng không để cho ai chạm vào phần cơ thể này của mình.

Khi đàn ông yêu ai, họ đặc biệt dung túng đối phương. Họ tha thứ cho lỗi lầm của bạn, chấp nhận những điểm chưa tốt ở bạn. Và đặc biệt có những điểm kiêng kỵ trên cơ thể không để người khác chạm vào, chỉ bạn được phép đụng tới.

Đặc biệt hơn, đỉnh đầu là vùng trí mạng của con người, một trong những huyệt vị trọng yếu. Đàn ông đương nhiên không muốn ai chạm vào vùng cơ thể này.

Với đàn ông, hành động được xoa đầu chỉ dành cho những đứa trẻ chưa trưởng thành. Nếu bị người xa lạ xoa đầu, đàn ông sẽ cảm thấy bị công kích. Anh ấy sẽ cho rằng đối phương đang xem thường, thương hại mình. Đàn ông càng có cái tôi cao thì càng không thể chấp nhận hành động này.

Nhưng với người phụ nữ mình yêu, đàn ông lại hoàn toàn buông lỏng giới hạn. Nếu bạn có thể chạm vào đầu, xoa tóc, làm bất cứ điều gì bạn thích với mái tóc của anh ấy thì chứng tỏ anh ấy yêu thương bạn tới mức dung túng.

Vùng cổ

Bất kì ai khi bị người khác chạm vào vùng cổ đều thấy khó chịu, thậm chí là khó thở. Đàn ông cũng không thích bị chạm vào vị trí cơ thể này.

Không những thế, vùng cổ còn là nơi có những cơ quan như khí quản, cổ họng với nhiều dây thần kinh, động và tĩnh mạch xung quanh. Đây là phần cơ thể nhạy cảm và mỏng manh của con người. Nếu bị tác động mạnh vào đây, hô hấp của con người sẽ bị gián đoạn, nặng hơn sẽ đe dọa đến tính mạng.

Đàn ông khi yêu thật lòng sẽ nhịn nhường cho những đòi hỏi vô phép vô tắc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có thói quen chạm vào vùng cổ của đàn ông và anh ấy hoàn toàn không phản kháng thì chứng tỏ bạn đang được yêu chiều hết mực. Đàn ông khi yêu thật lòng sẽ nhịn nhường cho những đòi hỏi vô phép vô tắc của bạn.

Vùng eo

Có thể nói eo là vùng đại kỵ trên cơ thể con người. Đặc biệt là người đàn ông có ý thức cảnh giác, tự vệ cao thì không để bất kì ai chạm vào vùng cơ thể này.

Đàn ông sẽ tháo bỏ lớp phòng bị với bạn, để bạn choàng tay qua ôm eo, thậm chí là anh ấy sẽ thấy đây là một hành động thể hiện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, nếu vùng cơ thể này bị tấn công mạnh thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Eo là vị trí cơ thể nằm ở đầu xương sườn thứ 11. Nếu bị tấn công vào vị trí này sẽ tác động đến ngũ tạng, thậm chí là gãy xương. Đàn ông là giống loài có sức chiến đấu tiềm tàng, nên luôn có sự phòng bị với cơ thể. Vì thế, họ đặc biệt có ác cảm với ai muốn đụng chạm vào vùng eo của mình.

Nhưng với người đàn ông yêu thật lòng thì bạn luôn được “đặc cách”. Đàn ông sẽ tháo bỏ lớp phòng bị với bạn, để bạn choàng tay qua ôm eo, thậm chí là anh ấy sẽ thấy đây là một hành động thể hiện tình cảm. Hay dù có cảm thấy bị nhột khi sờ eo, đàn ông cũng chẳng khó chịu mà gạt tay bạn ra.