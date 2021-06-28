3 câu phụ nữ thường nói khi hết yêu, đàn ông đừng cố chấp níu kéo nữa kẻo khó xử cho cả 2

Phụ nữ yêu 28/06/2021 06:30

Phụ nữ một khi đã muốn dứt khoát họ sẽ cứng rắn và tuyệt tình hơn đàn ông rất nhiều lần. Đặc biệt là khi đã không còn tình cảm gì nữa họ sẽ không tiếp tục cho bạn cơ hội hay có bất kỳ ảo tưởng nào về việc sẽ níu kéo được tình cảm của cô ấy.

Ai cũng cũng nói rằng phụ nữ rất mềm yếu, họ yêu mù quáng và hi sinh tất cả cho mình yêu của mình. Tuy nhiên, khi họ đã muốn buông tay thì bao nhiêu lời nói ngọt ngào cũng vô nghĩa. Người phụ nữ một khi đã vô tình họ sẽ chẳng cần nghe bạn nói nữa. Người phụ nữ một khi đã không muốn dành tình cảm cho bạn nữa thì dù bạn có làm bất cứ điều gì cũng là vô nghĩa. Bởi lẽ khi lòng đã nguội lạnh thì họ chỉ còn xem bạn như người dưng qua đường mà thôi và sẽ nhanh chóng gạt bạn đi để đi tiếp. Vì vậy khi nghe được những câu này từ cô ấy thì bạn nên xác định rằng mình đã không còn một tia hi vọng nào để hàn gắn mối quan hệ của hai người.

Chúng ta thực sự không hợp nhau

3 câu phụ nữ thường nói khi hết yêu, đàn ông đừng cố chấp níu kéo nữa kẻo khó xử cho cả 2 - Ảnh 1

Suy nghĩ của người phụ nữ luôn trưởng thành hơn tuổi tác thực tế của họ đến vài tuổi. Trong phương diện tình cảm, phụ nữ đôi lúc thường nghĩ ngợi rất nhiều. Khi người phụ nữ nói với bạn câu này thì có lẽ từ lâu cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều rồi chứ không phải là suy nghĩ nhất thời. Những điều cô ấy nhìn thấy luôn xa hơn những gì mà đàn ông nhìn thấy. Cô ấy cho rằng hai bạn không hợp nhau, không có kết quả thì sẽ không ở bên bạn nữa. Lúc này, bạn sẽ khó mà có thể níu giữ cô ấy lại.

Anh thực sự rất tốt

Câu này nghe mà thấy chua chát làm sao, nhất là khi một người phụ nữ dùng câu nói này để làm lý do chia tay thì đàn ông sẽ càng đau lòng. Nếu như mà bạn rất tốt, vậy thì tại sao lại muốn rời xa bạn? Liệu cô ấy đã từng thực sự yêu bạn hay chưa? Rốt cuộc vì lý do gì mà đồng ý yêu bạn? Cô ấy chỉ là không yêu bạn nữa rồi, muốn rời xa bạn mà thôi, bạn nói xem liệu bạn có thể giữ cô ấy lại không?

3 câu phụ nữ thường nói khi hết yêu, đàn ông đừng cố chấp níu kéo nữa kẻo khó xử cho cả 2 - Ảnh 2

Đó chỉ đơn giản là một câu xã giao, khách sáo để kết thúc một mối quan hệ sẽ không có kết quả. Cô ấy không muốn nói những lời không hay dành cho bạn bởi muốn giữ cho tình cảm hai người một cái kết hoàn chỉnh. Ai lại muốn thừa nhận rằng người mình từng yêu có điểm gì không tốt cơ chứ.

Là em không tốt, xin lỗi anh

Khi phụ nữ nói với bạn câu này, có hai nguyên nhân. Hoặc có thể cô ấy đã thích người khác rồi, hoặc là bạn thực sự khiến cô ấy thất vọng, cô ấy muốn rời xa bạn thì chắc chắn sẽ không nói bạn kém cỏi, tồi tệ. Người phụ nữ không muốn nói nhiều sẽ nói thẳng câu chia tay với bạn luôn mà không dài dòng. Thực ra, khi cô ấy nói câu nói đó thì đã tồn tại sự bất mãn, không hài lòng về bạn, đàn ông tốt nhất hãy tự xem xét lại chính mình.

3 câu phụ nữ thường nói khi hết yêu, đàn ông đừng cố chấp níu kéo nữa kẻo khó xử cho cả 2 - Ảnh 3

Người ta vẫn thường hay nói phụ nữ hay nói ngược thì đây chính là ví dụ điển hình. Chẳng phải cô ấy có điểm gì không tốt chỉ là cô ấy không muốn cho bạn bất cứ cơ hội nào nữa để tiếp tục mối quan hệ của hai người. Cô ấy chấp nhận mình là người xấu bởi muốn kết thúc nhanh với bạn nên đừng cố gắng níu kéo.

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Đừng buồn em hỡi nếu em lầm lỡ, em có quyền cho mình một ước mơ. Rồi một ngày, anh ấy sẽ đến. Người ấy chắc chắn sẽ xuất hiện thôi.

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