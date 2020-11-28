3 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng để ‘lấp ló’ càng khiến đàn ông phát cuồng

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan luôn biết giữ bí ẩn cho bản thân khiến đàn ông nghiện cả đời, lúc nào cũng mới mẻ trong mắt họ.

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách biến bản thân trở nên bí ẩn hơn để đàn ông ngày càng tò mò, muốn khám phá. Như việc chọn trang phục, bạn nên biết lựa chọn quần áo như thế nào để thể hiện được sự quyến rũ của bản thân. Không quá kín cổng cao tường, không quá hở hang, không quá phản cảm nhưng vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt từ ánh nhìn đầu tiên.

Đây là bộ phận cơ thể của phụ nữ “nửa kín nửa hở” mới khiến đàn ông phát cuồng. Bạn nên diện những bộ trang phục để lộ vòng một căng tròn nhưng đừng quá hở. Đặc biệt là đừng mặc quá thường xuyên vì sẽ khiến đàn ông chán ngán.

Đùi

Người phụ nữ quyến rũ nhất là khi biết khoe đôi chân dài, cùng phần đùi săn chắc của mình. Muốn vậy, bạn hãy diện những chiếc váy ngắn trên đầu gối hoặc đầm xẻ sâu để lộ phần đùi quyến rũ. Đàn ông sẽ vì điểm đặc biệt này trên cơ thể phụ nữ mà ngã gục từ ánh nhìn đầu tiên. Họ sẽ cảm thấy vấn vương khôn nguôi, chỉ muốn ở bên cạnh cả đời.

Phụ nữ khí chất thường khiến đàn ông phát nghiện - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khí chất thường thể hiện qua cách ăn mặc và cách đối nhân xử thế. Ngoài việc làm đẹp, trau chuốt vẻ ngoài, bạn cũng nên nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. Hãy để đàn ông say đắm cả đời, một khi đã ở bên cạnh thì không bao giờ tơ tưởng đến người khác.

Xương quai xanh

Đặc điểm này trên cơ thể của phụ nữ thu hút ánh nhìn của cánh mày râu nhất. Khi diện những chiếc áo hai dây để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh, bạn sẽ có sức quyến rũ cực mạnh đối với đàn ông. Họ sẽ nhìn chăm chăm vào bộ phận này và say đắm cả đời.

Phụ nữ có xương quai xanh đẹp thường khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy biết bản thân đẹp ở đâu để làm nổi bật ưu điểm của mình. Đừng quên yêu thương bản thân hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Đừng quên lắng nghe bản thân muốn gì thay vì làm hài lòng tất cả mọi người.