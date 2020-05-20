20 cách ứng xử của người phụ nữ thông minh trong cuộc sống hằng ngày

1. Người đàn bà thông minh luôn giữ sự chân thành để phát triển và giữ gìn bất kì mối quan hệ nào. Vì đó là cốt lõi cho quan hệ giữa người và người.

Người phụ nữ thông minh chưa chắc là người đẹp nhất, quyến rũ nhất, nhưng chắc chắn là người sống khéo léo nhất. Họ có những cách ứng xử luôn có lợi cho bản thân.

3. Biết chăm sóc da dẻ, giữ dáng, đàn bà không bao giờ sợ kém thu hút. Một nụ cười đẹp, một làn da khỏe mạnh cùng một thân hình được chăm chút luôn là lợi thế của đàn bà.

2. Cảm giác lao động để có thành tựu sẽ cho đàn bà nhiều niềm tin và kiêu hãnh. Dốc sức đi làm đương nhiên sẽ mệt, tiền bạc kiếm nhiều hay ít đều tốt như nhau. Quan trọng hơn hết là có thể đi đây đi đó, gặp được nhiều người, và nói về tiền thưởng cho những gì mình cố gắng.

Đàn bà sống nhất định không để đánh mất “cảm giác đàn bà”. Khóc được, cười được, yêu được thì ghét cũng được - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn bà sống nhất định không để đánh mất “cảm giác đàn bà”. Khóc được, cười được, yêu được thì ghét cũng được.

5. Người đàn bà khôn ngoan luôn có một khoản tiết kiệm, chia ra làm nhiều phần, để chăm sóc bản thân, để phụng dưỡng cho cha mẹ, để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai…

6. Đàn bà bản lĩnh điều chỉnh ghen tuông khéo léo. Ghen cũng phải tinh tế, khôn ngoan để đàn ông vừa yêu vừa nể.

7. Sắc đẹp của đàn bà là vũ khí phải biết sử dụng đúng lúc. Chẳng hạn như, cho đàn ông chiêm ngưỡng lúc bản thân rực rỡ nhất, cho đàn ông “sở hữu” nhưng vẫn khiến họ đòi hỏi nhiều hơn. Đẳng cấp của đàn bà quyến rũ là khiến đàn ông tình nguyện chấp nhận câu nói “tôi đẹp, tôi có quyền”.

8. Đàn bà khôn biết cách khen ngợi người đàn ông của mình. Vì một lời khen luôn có giá trị hơn bất kì lời khiển trách, than phiền nào.

9. Biết mình là ai, đang đứng ở đâu, có những gì là một lợi thế.

Có một trái tim tươi trẻ, một dung mạo được chăm sóc, đàn bà cũng không cần phải nhớ mình bao nhiêu tuổi - Ảnh minh họa: Internet

10. Đàn bà thông minh giữ mặt mũi cho người đàn ông của mình, cũng có nghĩa là giữ giá trị cho bản thân.

11. Biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng quan trọng là trông mình bao nhiêu tuổi. Có một trái tim tươi trẻ, một dung mạo được chăm sóc, đàn bà cũng không cần phải nhớ mình bao nhiêu tuổi.

12. Biết chiều đàn ông là cách nhẹ nhàng và dễ dàng nhất để đàn bà có được thứ mình muốn.

13. Đàn bà càng khôn khéo càng biết cách từ chối, từ chối cũng là một nghệ thuật quyến rũ.

14. Cho đàn ông tự do, khiến đàn ông tự nguyện quay về và ở lại, đó mới là cách phụ nữ thông minh giữ đàn ông.

15. Phụ nữ biết chọn trang phục hợp với mình, hợp với hoàn cảnh luôn hấp dẫn dù không bắt mắt.

16. Cuộc sống của người đàn bà thông minh dù không có đàn ông vẫn tràn ngập niềm vui và phấn khởi. Sức hút của họ cũng nằm ở năng lượng tích cực từ bản thân.

Vạch rõ ranh giới giữa hy sinh vì yêu thương xứng đáng và cam chịu vì người không xứng đáng, đàn bà mới làm chủ được hạnh phúc của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

17. Phụ nữ khí chất không đề cao mình bằng cách “dìm” người khác xuống. Họ có cách tỏa sáng riêng dẫu có khiêm nhường, từ tốn.

18. Vạch rõ ranh giới giữa hy sinh vì yêu thương xứng đáng và cam chịu vì người không xứng đáng, đàn bà mới làm chủ được hạnh phúc của bản thân.

19 Người phụ nữ khôn ngoan không chọn công việc hay gia đình. Họ chọn cả hai nhưng luôn biết cách sắp xếp, cân bằng.

20. Đàn bà thông minh không nhốt mình trong nhà bếp. Họ sẽ có lúc xúng xính váy áo ra ngoài rong chơi, giao nhà cửa để đàn ông giữ gìn.