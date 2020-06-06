17 thói quen hằng ngày đơn giản của người phụ nữ vạn đàn ông mê

1. Đi đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, nhìn về trước, không cúi đầu. Dáng đi là đặc điểm riêng của từng người, nhưng thần thái tự tin thì phải được rèn luyện.

Bạn có thể bổ sung những thói quen đơn giản này để trở thành người phụ nữ hấp dẫn hơn mỗi ngày.

3. Ngủ sớm và dậy sớm. Phụ nữ ngủ sớm là để giữ gìn nhan sắc, sức khỏe . Thức dậy sớm để có thời gian khởi động một ngày mới, từ tốn chuẩn bị làm việc.

2. Không lấy đồ mặc ra ngoài để mặc đi ngủ. Cũng không mặc đồ đi làm để đi chơi. Người đàn bà khí chất thì ăn mặc phải có nguyên tắc và cá tính riêng. Không qua loa, nghiêm chỉnh mà cũng giữ phong thái riêng chính là vừa tôn trọng người nhìn, vừa trân quý bản thân.

Người đàn bà quyến rũ khi ra ngoài nhất định có những thứ không được quên, là tiền, kem chống nắng, son môi, nước hoa và sự tự tin - Ảnh minh họa: Internet

4. Có một nụ cười đẹp cũng cần một quá trình. Nụ cười đẹp bao gồm dáng vẻ khi cười, sự chăm sóc cho răng và môi. Một người đàn bà đẹp luôn có một nụ cười “hớp hồn” đàn ông.

5. Chú ý đến giọng nói khi trò chuyện với người khác. Đàn ông thừa nhận rằng họ cũng bị hấp dẫn bởi giọng nói của phụ nữ. Nói không quá dài, tập nhả giọng nhẹ nhàng, từ tốn nhưng cũng tự tin, đầy đủ thông tin.

6. Người đàn bà quyến rũ khi ra ngoài nhất định có những thứ không được quên, là tiền, kem chống nắng, son môi, nước hoa và sự tự tin.

7. Bạn nên có một cuốn lịch cá nhân, để đánh dấu những ngày kỷ niệm của bản thân và bạn bè, người thân. Biết nuôi dưỡng nhiều mối quan hệ tốt là một lợi thế lớn.

Trên người phụ nữ, quan trọng nhất cũng là sạch và thơm - Ảnh minh họa: Internet

8. Phụ nữ có thể sống ở nơi nghèo khó nhưng phải sạch sẽ và gọn gàng.

9. Trên người phụ nữ, quan trọng nhất cũng là sạch và thơm.

10. Người phụ nữ hấp dẫn nhất là người biết mình là ai, có gì, dù là điểm yếu hay điểm mạnh. Biết rõ bản thân, tận dụng những gì mình có, phụ nữ mới trở nên rực rỡ.

11. Quần áo đắt tiền không bằng phù hợp. Người trọng quần áo không bằng chăm sóc bản thân. Quần áo không chọn người, mà là người chọn quần áo. Có thần thái, dáng vóc thì quần áo mặc lên cũng sẽ khác biệt.

12. Phải biết lo cho bản thân trước. Biết nấu ăn, biết mua thuốc để sẵn trong nhà, biết lên kế hoạch cho mỗi ngày. Phụ nữ biết yêu quý bản thân luôn có giá trị riêng.

13. Nhất định phải có một bộ váy đặc biệt quyến rũ và một đôi giày cao gót thật thoải mái. Có những nơi chỉ có váy vóc và giày cao gót mới đến được. Nếu không, người khác sẽ xem bạn thật kém giá trị.

Nét quyến rũ nhất của phụ nữ không chỉ nằm ở dung mạo, mà còn ở tri thức, cách hành xử, thấu hiểu đạo lý - Ảnh minh họa: Internet

14. Hãy tập đọc vài trang sách trước khi ngủ. Phụ nữ đẹp không phải chỉ từ dung mạo, mà còn từ sách có trong lòng. Đọc sách trước khi ngủ cũng khiến giấc ngủ ngon và dễ dàng hơn.

15. Gặp những người mình muốn gặp và lọc bỏ những mối quan hệ tai hại. Cuộc sống của những người phụ nữ hấp dẫn không dễ dàng, nhưng họ chọn lọc những người bên cạnh.

16. Nét quyến rũ nhất của phụ nữ không chỉ nằm ở dung mạo, mà còn ở tri thức, cách hành xử, thấu hiểu đạo lý. Phụ nữ nông cạn không bao giờ hấp dẫn trong mắt đàn ông. Vì vậy, hãy không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện.

17. Vóc dáng của phụ nữ là trời cho, nhưng rèn luyện để cơ thể săn chắc, khỏe mạnh mới là cách giúp phụ nữ hấp dẫn nhất. Thay vì bỏ ăn, hãy tập luyện và ăn uống điều độ. Phụ nữ có thể chọn lựa giữa đẹp vài năm và đẹp nhiều năm sau đó.