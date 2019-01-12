15 điều khác nhau giữa gái chưa chồng và gái có chồng trong dịp Tết

2. Gái chưa chồng gần Tết thì háo hức về quê đoàn tụ gia đình. Gái có chồng gần Tết thì lo toan chạy vạy khắp nơi, chỉ ước gì đừng có Tết.

1. Gái chưa chồng lo sắm đồ Tết cho bản thân trước. Gái có chồng lo sắm đồ Tết cho con, cho chồng, rồi đến gia đình chồng, xong xuôi tất cả mới sắm cho mình, chẳng may hết tiền thì mặc đồ cũ.

4. Gái chưa chồng sợ nhất ngày cưới bị hỏi “Khi nào lấy chồng?”. Gái có chồng sợ nhất bị hỏi “Khi nào sinh con?”, “Khi nào mua nhà?".

3. Gái chưa chồng đón Tết ở nhà ba mẹ ruột. Gái có chồng đón Tết ở nhà ba mẹ chồng.

5. Gái chưa chồng ngày Tết nằm ngủ thẳng cẳng, dậy đã có cơm nước ba mẹ làm sẵn. Gái có chồng ngày Tết dậy từ tờ mờ sáng, lăn lộn từ trong bếp ra đến phòng khách, bơ phờ cả người.

6. Gái chưa chồng, Tết về còn có dư rủng rỉnh tiền thưởng cuối năm cộng với tiền tiết kiệm. Gái có chồng, Tết về chỉ từ âm tiền đến âm tiền.

7. Gái chưa chồng, Tết tha hồ ăn ngủ, đi chơi. Gái có chồng, Tết lo phụ nhà chồng tiếp khách, đãi ăn, lễ nghĩa, xong xuôi mới được về thăm gia đình.

8. Gái chưa chồng, ăn Tết với ba mẹ trọn đủ mùa Tết. Gái có chồng, ăn Tết với ba mẹ dăm ba hôm là phải đi.

Gái có chồng lăn lộn từ trong bếp ra đến phòng khách - Ảnh minh họa: Internet

9. Gái chưa chồng, Tết còn cho ba mẹ được chút tiền mọn, tặng mẹ được thêm cái áo mới, tặng ba được thêm cặp rượu quý, cháu chắt trong nhà còn được thêm bao lì xì con con. Gái có chồng, Tết lo cho gia đình riêng của mình, rồi biếu xén bên nhà chồng, rồi lì xì con cháu bên nhà chồng, cạn túi khi nào không hay, đành khất lại không lo được gì cho bên ngoại. Thậm chí, ngoại còn phải nhét tiền cho ngược lại.

10. Gái chưa chồng, Tết đến đòi hỏi ba mẹ đáp ứng thực đơn này, thực đơn nọ. Gái có chồng, Tết đến còng lưng nấu cho nhà chồng thực đơn nọ, thực đơn kia.

11. Gái chưa chồng, Tết đến ba mẹ cứ hối thúc lấy chồng, thiếu điều cuốn gói đuổi đi, rao bán như cho. Gái có chồng, Tết đến đón con gái về thăm nhà mà rơi nước mắt, dăm ba hôm cũng rơi nước mắt tiễn con gái đi.

Gái chưa chồng xúng xính quần áo, tụ tập bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

12. Gái chưa chồng, Tết về với ba mẹ nhưng còn mải mê theo chúng bạn ham chơi. Gái có chồng, Tết được về với ba mẹ thì chỉ muốn ở bên ba mẹ mà thôi, chẳng muốn đi đâu nữa.

13. Gái chưa chồng, Tết đến xúng xính quần này áo nọ, màu đỏ màu vàng, tóc nâu tóc tím. Gái có chồng, Tết đến vẫn quần áo cũ, đầu tóc cũ, cái gì cũng cũ.

14. Gái chưa chồng, đón Tết là hưởng thụ. Gái có chồng, đón Tết là cực hình.

15 Gái chưa chồng đọc bài này thì cười hớn hở. Gái có chồng thì vò đầu bứt tóc vì lỡ… có chồng rồi.