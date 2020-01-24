15 câu nói giúp phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường hơn trong năm mới

1. Sẽ có lúc bạn nhận ra mình cũng như đám đông ngoài kia. 25 tuổi, phụ nữ phải lấy chồng, 30 tuổi phải có con. Đã có chồng rồi thì phải từ bỏ công việc, hay có gia đình rồi thì sống chết cũng không thể ly hôn.

Những câu nói này có thể giúp phụ nữ mạnh mẽ , kiên cường hơn trước một năm mới đầy chông gai…

2. Bạn có nhiều thời gian để theo đuổi thành công, hạnh phúc của mình. Nhưng cha mẹ sẽ không còn nhiều thời gian để đợi bạn. Phụ nữ ở đời chẳng nợ ai bất cứ điều gì, dù là chồng hay gia đình chồng. Bạn chỉ nợ cha mẹ ruột một sinh mệnh, cùng tháng năm không thể kề cận báo hiếu.

Nhưng chỉ có duy nhất một việc bạn chưa từng làm, hoặc chưa từng thấy ai làm, vì chẳng ai nói để bạn biết. Đó là liệu bạn đã từng hỏi bản thân thật sự muốn gì và cần phải làm gì?

Liệu bạn đã từng hỏi bản thân thật sự muốn gì và cần phải làm gì? - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn bà cần giữ dung mạo, nhưng càng cần giữ nhan sắc của tâm hồn. Đừng là đàn bà 30 mà trông như 40, còn trái tim thì đã 50 tuổi.

4. Đừng nói cảm ơn với những kẻ đã khiến bạn khổ đau. Người giúp bạn mạnh mẽ hơn không phải là họ, mà là chính bạn đã kiên trì trưởng thành, nhẫn nại không từ bỏ. Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn bản thân đã can trường và những ai chưa bao giờ bỏ rơi bạn.

5. Không có con đường nào đến thành công là dễ dàng. Nhưng so với nuối tiếc, cảm giác mình đang nỗ lực vẫn tốt hơn vô cùng. Vì ít ra bạn đã cố gắng, ít ra bạn đã không bỏ lỡ, và sẽ không thấy hối tiếc.

6. Cứ mặc kệ những ai chê cười bạn mỗi ngày đều khổ cực chạy theo đồng tiền. Và bạn có quyền cười họ không có đàn ông bên cạnh thì đến một bữa no cũng chẳng thể tự lo. Với phụ nữ, tiền bạc là sức mạnh. Và khi bạn mạnh mẽ thì bạn chẳng bao giờ phải cúi đầu trước bất kì ai.

Người đến, hãy niềm nở tiếp đón. Người đi, hãy nhẹ nhàng vẫy chào - Ảnh minh họa: Internet

7. Nếu một ai dùng trái tim chân thành để đối đãi với bạn, thì bạn luôn có thể dùng con tim của mình để cảm nhận. Vì thế, đừng đặt hy vọng vào một người mà ngay cả việc họ có yêu bạn hay không cũng chẳng thể biết. Đừng cho rằng tình yêu là kỳ tích, khi rõ ràng đối phương chưa từng cố gắng vì bạn.

8. Hãy tin vào duyên phận của con người. Người đến, hãy niềm nở tiếp đón. Người đi, hãy nhẹ nhàng vẫy chào. Hết yêu là hết duyên, hết phận thì rẽ lối.

9. Nếu bạn không có ô, cũng không ai che hộ bạn những cơn mưa, thì nhất định phải tự mình gắng sức chạy.

10. Đừng níu giữ bất kì ai, dù là người từng chung chăn gối. Bạn chỉ nên giữ bản thân tươi trẻ, giá trị, giữ kiêu hãnh và tự trọng. Còn đàn ông, hãy để anh ta tự giữ lấy mình.

11. Hãy cố gắng mua được thứ mình muốn mà không phải nhìn mặt ai, dạy con theo cách của mình mà không phải sợ ai, và sống như mình muốn mà chẳng cần phải giống ai.

Hãy nhớ, đàn bà đẹp là đàn bà hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

12. Nỗi dày vò lớn nhất đời chính là có những việc bạn đã có thể làm nhưng đã chọn không làm. Có những thời khắc trong đời đã qua thì không bao giờ trở lại. Có những việc nếu không làm vào thời khắc duy nhất đó, bạn cả đời cũng không thể thay đổi.

13. Tuổi xuân của phụ nữ có thời hạn, thể hiện ở da dẻ, vóc dáng. Nhưng thanh xuân thì vô thời hạn, là hương sắc của tâm hồn và khí chất nội hàm. Phụ nữ có thể để tuổi xuân trôi qua, nhưng thanh xuân thì hãy nuôi dưỡng mỗi ngày.

14. Hãy nhớ, đàn bà đẹp là đàn bà hạnh phúc. Sẽ không có thứ son phấn nào có thể thay thế nét rạng ngời của người phụ nữ hạnh phúc.

15. Nếu bạn biết rằng sẽ chẳng có ai đỡ mình khi ngã, vậy thì hãy cố gắng trở thành người phụ nữ mạnh mẽ để đứng vững.