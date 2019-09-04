10 điều vợ đừng mong chồng thay đổi được, có than thở cũng vô ích

Với những việc này, phụ nữ có than thở với chồng bao nhiêu cũng vô ích, vì họ sẽ không thay đổi được đâu.

Bản chất của đàn ông chính là có những việc bạn sẽ không thể bắt họ thay đổi được. Dù bạn có thở than, thậm chí là rơi nước mắt buộc họ khác đi, họ cũng không vì thế mà làm bạn hài lòng.

Đó đơn giản là sở thích của đàn ông mà phụ nữ chúng ta sẽ không thể hiểu hết được. Cũng như việc làm đẹp , mua sắm của phụ nữ, đàn ông cũng không thể hiểu được. Bởi thế, thay vì muốn anh ấy bớt thời gian cho sở thích cá nhân, bạn nên tôn trọng điều này. Một người vợ khôn ngoan sẽ cho chồng không gian riêng, chỉ là đừng quá đà ảnh hưởng đến trách nhiệm với gia đình.

Đàn ông một khi có sở thích, đam mê sẽ rất khó từ bỏ, rất khó bị phân tâm khi đang đắm chìm. Bạn sẽ không thể bắt anh ấy tập trung vào bạn khi đang xem một trận bóng, hoặc đang dở một trận game. Đó là những phút giây giải trí của chồng, những lúc anh ấy bỏ ngoài tai hết những lời bạn nói, và đôi khi sẽ trở thành một đứa trẻ vô tư tới mức vô tâm.

2. Nhận xét về cơ thể của bạn

Đàn ông luôn phải nghe những lời thở than về vóc dáng của phụ nữ mỗi ngày. Nhưng thật ra thì đàn ông không để ý nhiều đến vậy đâu, như việc tóc bạn rối hơn, bạn tăng 500 gram khối lượng cơ thể… anh ấy cũng không thể nhận ra hết. Bởi thế, đừng buộc đàn ông thấy những sự thay đổi chỉ bạn nhận ra đó, hay bắt họ phải trả lời những câu hỏi về cơ thể của bạn. Vì với đàn ông, đó là những lúc họ thấy mệt mỏi và khó xử nhất.

3. Sự thiếu lãng mạn của chồng

Có một sự thật là chồng yêu bạn, thật sự là vậy. Nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng có thể hiện điều đó rõ ràng. Hãy hiểu rằng, trong khi phụ nữ đắm chìm trong thế giới lãng mạn của những bộ phim hay tiểu thuyết thì đàn ông lại ham mê với thể thao hay công việc. Sách vở hay phim ảnh dạy phụ nữ về sự lãng mạn, còn thực tế dạy đàn ông về cách thể hiện tình cảm.

Bởi thế, đôi khi đàn ông cũng cần được dạy cách để giữ gìn tình cảm vợ chồng. Hoặc bạn hãy để ý cách anh ấy bày tỏ tình cảm riêng biệt với bạn. Đàn ông mỗi người mỗi khác, nên cách bày tỏ tình cảm cũng sẽ khác.

4. Giờ làm việc của chồng

Nhiều người chồng thật sự rất bận rộn. Ngoài giờ làm chính thức, họ còn phải tăng ca, hay tiếp khách hàng đến tận khuya. Nhưng đó đều là vì công việc, không thể thay đổi được. Và việc vợ cằn nhằn khi họ về trễ, không quan tâm gia đình sẽ chỉ khiến họ thêm khó chịu và mệt mỏi. Vì ai cũng muốn thảnh thơi, không ai thích phải vất vả bên ngoài.

Phụ nữ hãy chấp nhận sự bận rộn của chồng khi cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trong những lúc như thế, vợ nên cẩn thận xem trên áo chồng có “dấu vết” của phụ nữ lạ không. Và nếu không có, hãy cảm thông cho chồng, và luôn nhớ bạn đang cầm chiếc thẻ ngân hàng của một ông chồng chăm chỉ đi kiếm tiền để mua sắm.

5. Những hội chứng trước kỳ kinh của bạn

Đàn ông thường rất cảm thông với những mỏi mệt mà phụ nữ phải chịu trước kỳ kinh. Nhưng nếu bạn thở than quá nhiều sẽ khiến đàn ông có cảm giác có lỗi hoặc vô dụng. Thay vào đó, hãy nói những chuyện khác với anh ấy. Đàn ông khi đó chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện thú vị khiến bạn thấy vui vẻ và thoải mái tâm trạng hơn.

6. Việc lái xe của anh ấy

Nếu đã bước lên xe của đàn ông, hãy ôm eo chàng và giữ im lặng. Đàn ông sẽ không thay đổi cách lái xe chỉ vì có bạn ngồi sau. Chỉ khi gặp rắc rối với cảnh sát hay gây nguy hiểm cho người khác, anh ấy mới thay đổi. Còn không, anh ấy sẽ luôn giữ cách lái xe theo ý mình.

7. Âm nhạc anh ấy thích

Không phải cặp đôi nào cũng có cùng sở thích âm nhạc. Nếu muốn cùng nghe nhạc, hãy có một danh sách mà cả hai vợ chồng có thể cùng nghe. Và bạn đừng cố thay đổi thói quen nghe nhạc của đàn ông.

8. Giữ nhà sạch sẽ

Đừng cáu gắt khi chồng đã một tay giúp bạn trong việc nhà, điều đó quan trọng hơn tính cầu toàn của một người vợ - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao bát rửa xong rồi vẫn có vết dơ? Nhưng ít nhất anh ấy đã giúp đỡ bạn. Hay nếu sau khi anh ấy quét nhà vẫn có bụi, thì cũng không là vấn đề gì quá lớn với sức khỏe của bạn đúng không? Đừng cáu gắt khi chồng đã một tay giúp bạn trong việc nhà, điều đó quan trọng hơn tính cầu toàn của một người vợ.

9. Không lật bệ ngồi toilet

Thay vì cằn nhằn, cứ thử lật bệ toilet lên để chàng thấy khi đang đau bụng. Với đàn ông, đôi khi bạn nói họ sẽ không nghe đâu, cứ để họ có những kinh nghiệm nhớ đời.

10. Những điều về cha mẹ anh ấy

Đừng cố thay đổi những suy nghĩ của đàn ông về cha mẹ anh ấy. Đó là những điều anh ấy đã ghi nhớ từ rất nhỏ, là những gì anh ấy không muốn người khác động chạm vào. Thay vì cố thay đổi, bạn nên học cách dung hòa và chấp nhận.

Đôi khi, để nắm giữ chồng bạn chỉ cần hiểu bản chất của đàn ông. Hiểu rõ họ muốn gì, cần gì, hoặc không bao giờ thay đổi những gì cũng sẽ khiến bạn thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn trong hôn nhân.