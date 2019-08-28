Nắm được 9 điểm yếu tâm lý này của đàn ông, bạn có đuổi chàng cũng không đi

Đàn ông nào cũng có tự tôn cao, họ thích khoe sức mạnh, sự hiểu biết, và thích được tán thưởng từ người phụ nữ mình yêu. Dù vậy, họ muốn nghe lời khen ngợi thật lòng nhất. Nếu yêu đàn ông, bạn nhất định đừng bao giờ khiến anh ấy mất mặt trước đám đông. Họ không muốn bị lộ điểm yếu, bị lấn át trước nhiều người. Họ xem đó là điều động chạm đến tự tôn và thể diện của họ.

Đàn ông dù mạnh mẽ thế nào vẫn có những yếu điểm nhất định không muốn để ai nhìn thấy. Nhưng nếu bạn có thể thấy, tinh tế nắm bắt điểm yếu của đàn ông thì chắc chắn họ không thể rời xa bạn. Là một người phụ nữ thông minh thì bạn nên biết điều gì đàn ông dù không nói nhưng vẫn luôn mong muốn bạn hiểu.

Đàn ông nào cũng muốn nhìn bản thân hoàn hảo hơn. Nhiều người dù bận rộn vẫn dành thời gian đi tập gym, chọn kiểu tóc hợp thời trang hay trang phục phô bày ưu điểm trên cơ thể. Không ít đàn ông còn sử dụng nước hoa, sữa tắm mùi nam tính khi ra ngoài. Và đặc biệt hơn, họ cũng thích được phụ nữ khen. Bởi thế, nếu muốn giữ đàn ông thì bạn đừng tiếc những lời khen về ngoại hình dành cho họ.

Đàn ông nhiều người than phiền phụ nữ làm đẹp thật quá phiền phức và tốn kém, nào là tiền phấn son, quần áo, làm tóc… Nhưng bản thân đàn ông cũng thích làm đẹp không kém, chỉ là họ làm đẹp theo một cách hoàn toàn khác phụ nữ.

Đàn ông cần không gian riêng

Trong tình yêu hay cả hôn nhân đều cần có không gian riêng dành cho cả hai. Theo nhiều nghiên cứu, đàn ông cần không gian riêng còn nhiều hơn cả phụ nữ. Dù yêu đối phương nhiều thế nào, đàn ông vẫn muốn có khoảng không cho tự do và sở thích riêng. Không chỉ vậy, đàn ông có nhiều chuyện phải suy nghĩ hơn, dễ nặng đầu hơn nên cần thời gian và không gian riêng hơn. Nếu là một người phụ nữ khôn ngoan, bạn đừng xen quá nhiều vào cuộc sống hay những lúc anh ấy muốn một mình.

Đàn ông thường giữ nỗi buồn hay tổn thương trong lòng

Sự thật là đàn ông rất ít khi để ai nhìn thấy mình khóc, dù có gặp chuyện khó khăn thế nào họ cũng đều giữ trong lòng. Vì thế, nếu thấy người đàn ông của mình có chút mệt mỏi thì bạn hãy hỏi han, quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Nếu anh ấy chưa thể nói thì hãy cho anh ấy thời gian, chỉ cần lẳng lặng ở bên chăm sóc, ủi an.

Đôi khi, điều đàn ông cần ở người phụ nữ của mình chỉ là sự lắng nghe và ở bên khi anh ấy gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, điều đàn ông cần ở người phụ nữ của mình chỉ là sự lắng nghe và ở bên khi anh ấy gặp khó khăn. Bạn không cần phải giúp anh ấy giải quyết bất cứ điều gì, chỉ cần nhắc anh ấy bạn luôn ở bên.

Đàn ông luôn muốn bản thân phải mạnh mẽ

Trời sinh đàn ông đã có trọng trách lớn với gia đình, sinh ra để bảo vệ người phụ nữ của mình, lo cho con cái sau này. Từ nhỏ, đàn ông đã được dạy phải kiên cường, không được yếu đuối. Nhưng dù trong mắt người khác, đàn ông luôn mạnh mẽ thì họ vẫn có những lúc yếu đuối. Và nếu đàn ông đủ tin tưởng bạn, bạn sẽ nhìn thấy những khi yếu lòng anh ấy chẳng để ai thấy đó. Hãy là một người vợ biết thấu hiểu, bao dung, mạnh mẽ bên anh ấy để cho anh ấy động lực phấn đấu. Đừng chỉ là người phụ nữ yếu đuối, luôn bắt anh ấy phải bảo vệ.

Đàn ông thiếu tự tin khi không có tiền

Tiền là sức mạnh của đàn ông, theo đúng ý nghĩa tích cực nhất. Với đàn ông, tiền bạc sẽ thể hiện vị trí và danh thế của họ trong xã hội. Không kiếm được ra tiền đồng nghĩa với việc đàn ông kém cỏi. Khi ấy, họ còn có thể bị người khác xem thường.

Bởi thế, phụ nữ khôn ngoan nên hiểu đàn ông ra đường thì phải có tiền. Dù bạn là người vợ giữ tiền cho gia đình thì cũng nên hiểu điều này. Đừng quá xét nét chi tiêu của chồng, khiến anh ấy khó chịu, thậm chí là trở nên mất thể diện.

Nơi đàn ông thấy thư giãn nhất là ở trên giường

Theo một cuộc khảo sát, nơi đàn ông cảm thấy thoải mái nhất là trên giường. Một chiếc giường êm ái, rộng rãi khiến đàn ông thấy được thư giãn sau một ngày làm mệt mỏi. Nếu bạn chuẩn bị cho chàng nơi nghỉ ngơi thoải mái nhất đó, thì anh ấy luôn cảm thấy được yêu thương mỗi khi về nhà.

Điểm yếu của đàn ông là sợ bị chê kém cỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất sợ bị chê kém cỏi

Đàn ông có tự trọng cao, nên họ luôn cố gắng rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Phụ nữ thay vì so sánh người đàn ông của mình với người khác, hãy động viên và cho anh ấy niềm tin để nỗ lực hơn. Bởi điểm yếu của đàn ông là sợ bị chê kém cỏi. Nếu bị vợ chê bai như thế, anh ấy sẽ khó chấp nhận được.

Đàn ông yêu thật lòng thường không biết nói lời yêu

Phụ nữ thường thích được nghe lời thổ lộ tình cảm bằng lời nói. Đàn ông lại thích thể hiện tình cảm bằng hành động hơn. Và đàn ông càng yêu thật lòng càng khó nói lời yêu. Bởi thế, thay vì nghĩ rằng anh ấy không yêu bạn thật lòng, hãy nhìn những gì anh ấy luôn cố gắng làm vì bạn.