Hấp dẫn giới tính là điều bình thường giữa nam và nữ, là phản ứng giới tính. Nhưng tình yêu lại cần nhiều thời gian và công sức hơn. Dù rằng phải có hấp dẫn mới đi đến tình yêu, nhưng không hẳn là đúng như thế với mọi trường hợp.

Phụ nữ bị phản bội thường có một tuổi thơ không hạnh phúc. Nếu trong tuổi thơ, bạn từng bị cha bạo hành, bỏ rơi thì vô thức bạn sẽ nghĩ đàn ông nào cũng sẽ làm điều tương tự với bạn. Những người phụ nữ từng không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh, lo sợ này đã phải chịu nhiều tổn thương để có thể trưởng thành. Và chính vì mang tâm lý này, phụ nữ dễ khiến những mối quan hệ yêu đương sau này cũng bị ảnh hưởng.

Phụ nữ bị phản bội nhiều lần trong tình yêu thường bỏ qua những người đàn ông tốt. Vì họ thường bị hấp dẫn bởi những người đàn ông không đủ tốt dành cho họ. Đây có thể gọi là họ yêu cùng một cách với những người không phù hợp.

Phụ nữ và đàn ông dù ở độ tuổi nào cũng đều có sự hấp dẫn với nhau. Sự hấp dẫn giới tính chưa đủ nói lên đối phương có phù hợp với bạn không. Bạn có thể thấy sự hấp dẫn với bất cứ người đàn ông nào, nhưng chỉ duy nhất một người sẽ dành cho bạn. Nếu không phân định rõ hấp dẫn và tình yêu, bạn dễ tìm sai người.

Phụ nữ nên có một tiêu chuẩn cho người bạn muốn chọn. Hãy có ranh giới nhất định cho sự hấp dẫn và tình yêu đúng nghĩa. Người không dành cho bạn, bạn vẫn có thể yêu họ. Nhưng hãy chọn yêu người dành cho riêng bạn, đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất cho bạn. Đôi khi, trước khi yêu quá nhiều một ai đó, hãy yêu mình trước.

Bạn không còn thích “chuyện ấy”

Với đàn ông, tình dục là điều không thể thiếu. Nếu bạn chỉ chú trọng đến tình cảm mà không tìm được hứng thú trong tình dục, thì đàn ông sẽ thấy bị từ chối và tìm đến ngoại tình. Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là thấu hiểu và thỏa mãn nhau. Nếu bạn không thể bắt kịp anh ấy trong tình dục, hãy cùng nhau đi tìm tiếng nói chung. Nếu bạn không chủ động làm điều này thì sẽ có người khác làm thay bạn.

Phụ nữ bị phản bội thường không theo kịp nhu cầu tình dục của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Quá khắt khe với bản thân

Nếu bạn luôn không chấp nhận bản thân và thở than, phàn nàn về chính mình thì đối phương sẽ nhìn bạn theo cách đó. Phụ nữ thường mắc sai lầm này, khiến sức hấp dẫn của mình trước đối phương giảm đi theo thời gian. Tốt nhất là bạn nên ngừng ngay sai lầm này. Hãy tự tin với những gì rực rỡ nhất trước mắt người ấy bằng cách yêu quý chính bản thân.

Từ bỏ độc lập

Không ít phụ nữ đánh mất chính mình để có được tình yêu. Nhưng điều đó lại làm đối phương không quý trọng họ nữa. Khi bạn chấp nhận hy sinh bản thân để tình yêu có thể đẹp hơn thì cũng là lúc bạn không còn là người phụ nữ ban đầu anh ấy muốn có.

Bởi thế, hãy tập sống cuộc sống của mình mỗi ngày, dù bạn có yêu ai đó nhiều thế nào. Từ bỏ độc lập, những gì thuộc về con người của bạn không chỉ khiến bạn đánh mất chính mình, mà còn mất luôn cả đối phương.

Tin rằng những lời ngọt ngào đều là chân tình

Phụ nữ bị phản bội đều là vì quá tin vào lời mật ngọt của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích nghe lời ngọt ngào và cũng dễ dàng tin mù quáng. Vì phụ nữ thích nghe, nên đàn ông sẽ nói. Nhưng họ nói chỉ vì mục đích hài lòng bạn, còn bạn sao lại tin và nhớ quá lâu? Khi người nghe nói để bạn vui, thì bạn cũng chỉ nên vui ở thời khắc đó.

Phụ nữ bị phản bội đều là vì quá tin vào lời mật ngọt của đàn ông. Đàn ông càng tệ bạc càng lợi dụng điều này để tổn thương phụ nữ.

Quá yêu công việc

Phụ nữ quá đam mê công việc thường khổ tâm trong tình yêu. Nếu không dành thời gian, đầu tư vào một việc gì đó, bạn sẽ không có được kết quả tốt. Tình yêu cũng như thế. Tình yêu cần thời gian để nuôi dưỡng, để trưởng thành. Bởi thế, hãy cho mình thời gian để có và giữ tình yêu.

Không chăm chút bề ngoài

Đàn ông luôn đánh giá bạn qua vẻ bề ngoài có được chăm chút hay không. Họ sẽ xem đó là thái độ sống của bạn, nếu không biết chăm sóc bản thân thì bạn là người không trách nhiệm với chính mình. Mẫu phụ nữ thế này đàn ông không mấy tôn trọng.

Luôn ưu tiên con cái

Phụ nữ khi có con thường coi con là nhất, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng nếu chỉ để chồng sau con thì dễ khiến đàn ông thấy chán nản. Đàn ông dù thương con thế nào cũng không thích phải ở vị trí thứ hai trong lòng vợ. Phụ nữ nên có sự ưu tiên nhất định dành cho người bạn đời của mình. Nếu không, đàn ông dễ tìm đến người khác để được thỏa mãn nhu cầu được xem là nhất.