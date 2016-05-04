Em đang làm gì tại phòng của Sauarbh vậy?

Tập phim bắt đầu với cảnh Saurabh đưa chìa khóa phòng cho Vivek. Vivek mở cửa và nhìn thấy Saachi đang nằm trên giường. Anh đánh thức Saachi. Vivek hỏi:

Anh muốn cô trả lời. Saachi nói với Vivek điều gì đó. Vivek tức giận và bỏ đi. Saurabh mỉm cười trong khi Saachi đang cảm thấy bối rối và tổn thương.

Hardik đi cùng với Gulli trên một chiếc xe đạp trên đường mua rau trở về. Anh kể cho Gulli về chuyện mua rau ở Mỹ. Gulli cười khi nghe Hardik kể chuyện. Hai người nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang xin vị cảnh sát viên để nộp đơn khiếu nại. Viên cảnh sát bảo bà hãy đi đi.

Kamla Kaki nói với Gulli rằng ai đó đã chộm mất số nữ trang trong nhà bà và vị cảnh sát này lại đòi đút lót thì mới tiếp nhân khiếu kiện của bà. Gulli yêu cầu viên cảnh sát giúp Kamla kaki nộp đơn khiếu kiện. Viên cảnh sát bảo Gulli

Hãy đi làm việc của cô đi

Gulli đảm bảo với Kamla kaki rằng viên cảnh sát này sẽ bắt được tên trộm và tìm lại số nữ trang đó cho bà. Sau đó, Gulli bảo Hardik hãy đưa cô đến Badi Haveli.

Jadish nói với Ganga rằng anh phải đến bệnh viện bây giờ. Gulli chạy đến và thông báo với Jadish về chuyện của Kamla kaki. Jadish nói rằng, viên cảnh sát đó phải trình báo trường hợp này, sau đó anh gọi điện lên trụ sở cảnh sát.

Anandi gọi Shiv xuống ăn sáng. Shiv từ phòng tắm bước ra, anh kéo Anandi lại và ôm lấy cô. Anh hỏi Anandi: - “ Liệu rằng em có học được gì từ bộ phim không hả?”

Anandi bảo Shiv buông cô ra. Amol gọi Anandi. Anandi chạy ra. Shiv mỉm cưởi.

Kamla kaki đến trụ sở cảnh sát lần nữa. Viên cảnh đó bảo bà đi về nếu không anh ta sẽ đá bà ra. Kamla kaki đưa tiền cho viên cảnh sát và bảo anh ta hãy nộp đơn khiếu nại cho bà. Viên cảnh sát lấy tiền và nhét vào túi. Anh ta hỏi Kamla kaki về giá trị tài sản bị mất. Kamla kaki nói rằng “ khoảng 32 vạn rupi”. Viên cảnh sát nói, sau đó bà phải mang hơn 5000 đến đây. Jadish đến trụ sở cảnh sát và chìa tiền đưa cho viên cảnh sát đó.Ông ta giật mình. Jadish bảo phụ tá của mình hãy tìm trong túi của viên cảnh sát đó. Viên cảnh sát cầu xin Jadish hãy tha thứ cho anh ta. Jadish bảo phụ tá của mình đình chỉ công tác của viên cảnh sát đó. Jadish yêu cầu một viên cảnh sát khác hãy đi bắt tên tội phạm. Kamla Kaki cảm ơn Gulli. Hardik cầu nguyện sẽ mãi được nhìn nụ cười của Gulli như vậy.

Saachi đi đến gặp Saurabh. Saurabh hỏi : “ - Đêm qua chô đã nhận đủ rồi chứ”.

Saachi nói rằng: “ Tôi không đến phòng của anh và không bao giờ nghĩ mình sẽ đến đó”.

Saachi nắm lấy cổ áo của Saurabh. Saurabh nói: “ Chỉ có chúng ta mới biết sự thật. Vivek bhaiyya không biết sự thật”. Saachi nghĩ phải làm gì đó nếu không Saurabh sẽ phá hỏng cuộc hôn nhân của cô mất.

Hardik đang thổi kèn organ. Gulli nghĩ về anh và mỉm cười. Nền nhạc bài hát Zehnaseeb cất lên………..Gulli tưởng tượng ra Hardik ở khắp mọi nơi. Trong khi đó Hardik cũng đang nghĩ về cô. Subhadra tự hỏi “ không biết có chuyện gì đã rảy ra với Hardik vậy”. Gulli về nhà và nhìn thấy ông bà mình đang rất vui vẻ. Cô nghĩ “mình sắp phải kết hôn rồi”, sau đó tại sao cô lại nghĩ về Hardik chứ. Bà của Gulli bảo cô hãy đến Badi Haveli mời mọi người.

Gulli và ông bà cô đến mời Dadisaa và gia đình của bà đến dự đám cưới của Gulli. Dadisaa nói rằng “ Con bé sẽ lấy chồng từ đây”. Gulli nói rằng “ Cháu không thể quản lý việc ở trường học sau khi kết hôn. Cháu cảm thấy rất buồn, nhưng mà cũng không thể làm trái được”. Dadisaa bảo cô hãy chú tâm chăm sóc khi về nhà mới. Đừng lo lắng. Bà nói rằng, chúng ta sẽ sắp xếp nhanh thôi. Hardik đi đến và nói rằng “ Cháu muốn có một đám cưới thực sự ở Ấn Độ”, anh hỏi ai sẽ kết hôn vậy ạ?. Gehna nói : Gulli.

Hardik bị sốc và cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh giả vờ mỉm cười và hỏi ai lại may mắn cưới được cô gái như Gulli vậy. Gulli nói, tên tôi là Gulli. Họ cũng mời Subhadra đến dự. Subhadra nghĩ đến những món ăn và đồng ý. Hardik tan nát cõi lòng. Anh nói với Nandu rằng họ sẽ tặng quà cho Gulli, một chương trình nhảy múa thật đẹp. Ganga và Gehna nói rằng họ cũng sẽ giúp anh. Gulli nhìn Hardik. Hardik cũng nhìn Gulli.

Tập 73b

https://www.youtube.com/watch?v=LodxHFTBZ8g&nohtml5=False

Tập phim bắt đầu với cảnh Subhadra nhăn nhó nói với bà nội:

- Tôi đã uống đủ nước tiểu bò rồi (!?!?), tôi sợ mình sẽ trở thành con bò mất.

Bà nội nói: - Bà không phải lo lắng gì cả. Có lẽ tôi đã không chăm sóc tốt cho bà, chỉ cần bà chú ý giữ gìn là ổn.

Subhadra: - Tạ ơn thần linh! Ba mẹ của Gulli đâu rồi?

Bà nội: - Gulli chỉ có ông bà ngoại thôi.

Subhadra ca ngợi bà nội: Không có ai quan tâm tới các nhu cầu của người khác như bà.

Bà nội: - Gulli thường hỗ trợ chuyện trường lớp giúp Anandi mà.

Subhadra: - Bà gặp con bé khi nào?

Bà nội: - Gulli bị ép kết hôn từ lúc nhỏ nhưng Anandi đã cứu con bé. Chàng trai mà Gulli suýt kết hôn đã cố gắng cưỡng hiếp con bé, nhưng tôi đã cứu con bé và giết chết anh ta.

Subhadra: - Tôi đã nhìn thấy Gulli trên truyền hình. Có thể con bé đó đã bị liên lụy.

Bà nội: - Không đâu, Anandi hiểu con bé rất rõ.

Subhadra: - Có lẽ bà nói đúng bà Kalyani.

Bà nội: - Con bé không làm gì sai cả.

Subhadra: - Thế còn ba mẹ của Gulli, họ ở đâu vậy?

Bà nội: - Mẹ của Gulli đã bỏ trốn theo một người đàn ông và sau đó cô ấy có thai, nhưng người kia đã bỏ rơi cô ấy. Mẹ của Gulli đã sinh ra con bé.

Subhadra: - À, ra thế...

Bà nội: - Gulli là một người có nhân cách tốt. Mà bà cũng nên uống hết chỗ nước tiểu bò này đi.

Subhadra nhăn nhó uống nốt. Bà nội rời đi. Subhadra nghĩ thầm: Mọi người đã bị ám ảnh bởi quá khứ liên quan đến họ.

Có một ban nhạc đến chơi nhạc tại dinh thự. Subhadra bịt tai lại và không ngừng than phiền. Bà nội nhíu mày nói: Tại sao các anh lại đến nhà tôi chơi nhạc ầm ĩ lên thế này? Hardik xuất hiện và nói: Cháu đã sắp xếp việc này để chào đón các khách VIP. Basant và bà nội hỏi: Ai sẽ đến vậy? Hardik nói: Là người mà chúng ta luôn yêu quý và tôn trọng. Makhan chạy vào và thông báo họ đang ở đây. Anandi, Shiv và Amol đi tới trong sự ngạc nhiên của mọi người. Tất cả đều mỉm cười. Shiv nói: Con đã được chào đón ở đây khi mà con kết hôn. Anh chào tất cả mọi người. Hardik trả tiền cho ban nhạc. Anandi ôm bà nội.

Shiv hỏi Hardik: Những chuyện này là sao? Hardik phấn khởi nói: Em nghĩ rằng anh nên được chào đón thật long trọng. Subhadra nói: Cháu đã phải trả 500 Rs. Hardik nói: Là 550 Rs bà ạ. Anandi ôm Ganga và Gehna. Cô hỏi thăm Subhadra, bà nói rằng bà vẫn khỏe. Hardik nói: Bà đã cảm thấy tốt hơn rồi. Ganga nói: Thật tốt khi cô đã đến đây. Anandi hỏi về Gulli. Bà nội nói: Con bé sẽ đến sớm. Anandi hạnh phúc nói: Chúng con đã được chào đón thật long trọng. Hardik nói: Việc này đã đặc biệt được lên kế hoạch cho chị, bởi vì chị rất đặc biệt. Mọi người bật cười. Subhadra tức giận với Hardik và nghĩ rằng anh đang nịnh Anandi. Bà nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ ngơi nếu như bà làm cho Anandi phải uống nước tiểu bò.

Saachi trở về nhà, Meena và Ira rất vui.

Meena hỏi: - Con có khỏe không?

Sanchi: - Con vẫn khỏe thưa thím.

Meena: - Con ở lại ăn cơm nhé?

Saachi: - Con không thể ở đây lâu được. Chị Anandi đâu rồi ạ?

Ira: - Anandi, Shiv và Amol đã về Jaitsar rồi. Có chuyện gì sao con?

Saachi nghĩ: "Mình không thể kể cho mẹ và thím về chuyện Saurabh quấy rối mình được. Chị Anandi có thể cho mình những lời khuyên hữu ích".

Lễ haldi của Gulli được bắt đầu, cô mỉm cười bẽn lẽn. Bà nội nói rằng chỉ người mẹ mới có thể thực hiện haldi đầu tiên. Bà mời bà ngoại của Gulli thực hiện điều vinh dự này, nhưng bà ấy lại mời bà làm trước. Anandi đồng ý với bà ấy. Subhadra nghĩ: Mọi người ở đây đúng là diễn viên. Bà nội thoa haldi lên mặt, tay và chân cho Gulli. Sau đó đến bà ngoại của Gulli, rồi đến Ganga và Gehna.

Một phụ nữ đang hát bài hát Rajastani trong khi những người khác đang nhảy múa. Anandi vui vẻ nhìn Gulli. Bà nội nói với mọi người rằng Anandi sẽ vẽ Mehendi lên tay Gulli đầu tiên. Anandi mỉm cười làm theo. Bạn của Gulli khen ngợi màu sắc của Mehendi trên tay cô. Anandi bảo: Em ấy nói đúng đấy, tình yêu mà chú rể dành cho em sẽ rất nhiều. Hardik mặc sherwani đi tới. Anh và Gulli nhìn nhau. Subhadra gọi Hardik và bảo anh ăn Gulab Jamun.

Ganga hỏi Hardik rằng việc sắp xếp đã xong chưa. Mọi người đều vui mừng khi nhìn thấy điệu nhảy dân gian. Hardik nhìn Gulli. Mọi người cùng vỗ tay. Anandi để ý thấy Hardik và Gulli đang nhìn nhau.