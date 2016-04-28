Tập phim bắt đầu với hình ảnh ông nội kể lại Narendra đã vô cùng hoảng sợ trong đám cháy, nhưng ngọn lửa hung dữ đó đã cướp mất sinh mạng anh ta. Vivek nói điều đó thật đau buồn cho người đàn ông xấu số, nhưng nó cũng vô cùng kì lạ, Narendra mắc chứng sợ lửa mà anh ta lại chọn phương án tự thiêu để kết liễu cuộc đời. Shiv nói rằng đó không phải là tự tử mà là âm mưu giết người của kẻ khác. Subhdra nói làm sao có thể chứng minh Shiv vô tội. Ira tới, bà nói chừng nào bà còn sống thì bà sẽ không để bất kì chuyện gì tồi tệ xảy ra với con trai bà. Shiv cảm động, anh nói bà đã tới và anh không còn lo lắng gì nữa rồi. Shiv xúc động ôm lấy mẹ. Ira gặp những thành viên khác trong nhà, Sanchi nói cả nhà ai cũng mong ngóng bà, đặc biệt là anh trai và chị dâu cô. Meenu nói Anandi đang cố minh oan cho Shiv. Ira nắm lấy tay Anandi và nói một lần nữa bà tự hào về cô. Cô là điểm tựa lớn nhất cho sức mạnh của Shiv, Ira ban phước cho Anandi

Cô giáo nói lũ trẻ hãy mang vở ra và cho cô xem bài tập về nhà, Nandu nói với bạn cậu bé đã quên làm bài tập. Bạn của cậu bé nói cô giáo sẽ không dám mắng cậu vì em họ của Nandu đã là thành viên của hội đồng lập pháp rồi, rồi cậu nhóc thì thầm to nhỏ với Nandu. Cô giáo nói cậu bé đưa cô xem bài tập, Nandu hống hách nói cậu chưa làm vì bận chơi với em họ là thành viên của hội đồng lập pháp rồi, Nandu đe dọa cô giáo. Cô sợ và chỉ dám nhắc nhở cậu bé hãy hoàn thành bài tập.

Tại dinh thự nhà Shekhar

Anandi nói với Ira cô đã cố nói nói chuyện với Rasika, cô cảm thấy giữa Rasika và Brijesh không chỉ đơn thuần là bạn bè, cô nói lẽ ra cô nên bắt Rasika phải thừa nhận mọi chuyện, nhưng cô ta khăn khăng buộc tội Shiv dù Anandi đã đe dọa cô ta sẽ bị trừng trị vì tội dối trá. Subhadra hỏi cô định làm gì, cô có định trừng phạt ả ta không? Ira nói Anandi là vợ của Shiv.

Subhadra bắt đầu kiếm chuyện, bà ta nói tưởng chừng Anandi quan tâm bà, cô đã hứa đã xoa bóp chân cho bà ta nhưng cô lại hoàn toàn quên mất, Anandi nói bây giờ cô sẽ làm. Subhadra giận dữ nói bà ta không cần ai giúp đỡ.

Tại trường Nandu

Cậu bé chơi với bạn, những người bạn khen ngợi Nandu khi chúng chơi bóng chày. Nandu thấy Basant đi ra từ chiếc Jeep, gương mặt giận dữ. Nandu nói với bạn ba của cậu không nhìn thấy chúng và tiếp tục chơi. Khi Nandu chạy đi nhặt quả bóng thì bị Basant tóm được. Ông mang con trai về và la mắng Nandu dám chơi bóng chày trong giờ học. Ghena cũng mắng Nandu. Bà nội bênh cháu mình thì Basant nói thằng bé ngày nào cũng như thế này. Ông đã gặp cô giáo trên đường và cô đã đắn đo mãi mới kể cho ông nghe mọi chuyện. Basant nói thằng con ngỗ nghịch đã đe dọa cả giáo viên của mình rằng nó có em họ là thành viên của hội đồng lập pháp. Bà nội shock

Bà nói Basant hãy xử lí việc này bằng lòng yêu thương. Bà nói cho cậu bé hiểu Nandu sẽ phải học tập và làm việc vô cùng vất vả mới có thể được như Jagdish và giúp Nandu hiểu ra lỗi của mình. Nandu khóc, cậu bé hữa không tái phạm nữa, bà nội tha thứ cho Nandu. Cậu bé xin lỗi tất cả mọi người. Basant tha thứ và ôm lấy cậu bé. Bà nội mỉm cười.

Tại dinh thự nhà Shekhar

Vivek nói một thứ cứ vẩn vơ trong suy nghĩ của anh, ai là kẻ thứ ba trong vụ án này. Anoop nói có ai đó đã mang dầu hỏa tới và khiến Narendra chết trong đám cháy. Mọi người phân vân không biết kẻ đó là ai. Shiv nói chắc chắn có camera gần những cột đèn giao thông, họ nên có được những thước phim đó từ những bộ phận liên quan

Subhadra tới chê trách mọi người, bà ta đổ lỗi cho Vivek đã không mời bà ta tới nhà anh. Vivek nói bà luôn được chào đón. Subhadra nói sáng hôm sau bà ta sẽ ghé qua. Ông nội nói bà ta nên qua sau khi vụ án kết thúc nhưng bà ta khăng khăng đòi tới vào hôm sau. Mọi người đều kinh ngạc trước cách cư xử của bà ta. Ira nghĩ không biết bà dì kia muốn cái gì trong ngôi nhà Sanchi đang sống.

Trường học của Nandu

Cậu bé tới trường, ba học sinh lớp trên chặn cậu bé lại và mắng nhiếc Nandu đã đe dọa từ học sinh tới giáo viên của trường bằng cái tên của người em họ. Nandu nói cậu bé đã sai và sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng những cậu bé kia nói Nandu đừng cố đóng kịch người tốt trước mặt chúng. Bọn chúng muốn trong sáng hôm sau, Nandu phải nói chuyện với giáo viên và phải lấy được tài liệu khoa học của giáo viên đưa cho chúng. Chúng sẽ đợi Nandu tại đây và nếu cậu bé không hoàn thành thì chúng sẽ đánh cậu. Nói rồi 3 kẻ du côn bỏ đi. Bạn của Nandu hỏi cậu nên làm gì, Nandu sẽ phải làm việc bọn chúng giao nếu không chúng sẽ không buông tha cậu bé. Nandu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tại dinh thự nhà Shekhar

Anandi hỏi Shiv có muốn cô mang trà cho anh không. Anh nói anh sẽ uống cùng ba và ông nội. anh hi vọng sẽ có manh mối từ đoạn phim của CCTV từ tín hiệu giao thông. Alok và ông nội trở về, hai người thất vọng vì camera đã ngừng hoạt động từ hai tháng trước. Alok nói hi vọng của họ đã tiêu tan và ông không hiểu sao họ không thể tiếp cận được bất kì bằng chứng nào. Shiv nhờ vợ mình mang điện thoại tới. Ông nội hỏi có phải cảnh sát đã tìm ra điện thoại của Narendra rồi đúng không. Anandi nói điều đó là không thể vì điện thoại đã cháy cùng anh ta trong hỏa hoạn rồi. Shiv nói họ có thể tìm kiếm chứng cớ từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Ông nội nói đó là ý hay.

Tập 65a

Tập phim bắt đầu khi Jagya nhìn thấy Nandu đang khóc. Nandu kể rằng: các bạn cùng lớp của cậu dọa nạt cậu phải lấy cho bằng được bài kiểm tra sắp tới của cô giáo. Nandu vừa nói vừa khóc.

-Nandu, anh đã hứa là sẽ không làm thế nữa mà.

-Bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh sẽ không đến trường mất.

-Nandu, anh không được trốn tránh mọi vấn đề, hãy đối mặt với nó. Có gì khó khăn, hãy nói cho em biết, em sẽ cùng anh giải quyết

Nandu nghe lời và đi đến trường.

Tại nhà của Shiv, mọi người đều rất căng thẳng. Shiv kể cho mọi người nghe về cuộc trò chuyện trên điện thoại của anh với Vivek.

-Vivek yêu cầu phải biết được nguồn cung cấp dịch vụ điện thoại của Narendra. Và con có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi của anh ta thôi.-Shiv nói

Aanandi và Shiv đến điều tra ngay về chuyện đó. Ira và mọi người cùng cầu nguyện cho Shiv sẽ chiến thắng.

Subhadra đến nhà của Saanchi. Suman ra mở cửa. Subhadra giới thiệu về bản thân và đưa đồ ngọt đến cho Suman. Suman gọi cho Saanchi. Saanchi đến và nhận phước lành quý giá từ bà. Saanchi mang trà cho Subhadra. Subhadra hỏi Suman:

-Cô và cháu gái tôi sống với nhau vẫn hạnh phúc chứ?

-Vivek con trai tôi hạnh phúc là tôi hạnh phúc rồi. Con bé chỉ vừa mới bắt đầu nấu ăn thôi.

Subhadra khen Suman. Hai người họ đang trò chuyện thì Saurabh đến. Suman giới thiệu cậu tới bà. Cậu đến và chạm chân xin phước lành của bà. Còn Saanchi thì mang trà đến phục vụ cho mọi người. Saurabh nói Saanchi hãy để trà vào lòng bàn tay của cậu. Saanchi làm theo và Saurabh cảm ơn cô.

Nandu đến trường, cậu lại gặp lũ bạn đó. Chúng hỏi:

-Nandu, cậu đã nói chuyện với cô giáo chưa?

Nandu nghĩ rằng Jagya chắc hẳn đang ở quanh đây để bảo vệ cậu. Thế nên, cậu đã nói dối:

-Có, mình có nói chuyện với cô giáo rồi, nhưng chẳng hiểu sao lần này cô không làm theo mà còn dọa nạt tớ nữa, tớ sợ lắm các cậu ơi.

Lũ bạn chán nản rời đi. Jagya đến và khen Nandu là xử lí tình huống khá là thông minh. Jagya nói với Nandu rằng:

-Anh nên nhớ, chỉ cần điều mình làm là đúng, thì mình không cần sợ bất kì ai hết.

Subhadra hỏi chuyện về Saanchi và Saurabh với Suman. Suman nói:

-Bác đang đùa đấy ạ? Cháu không hiểu tại sao Sanchi lại làm thế với Saurabh. Saanchi đã từng rất yêu Saurabh. Một ngày con bé đã quyến rũ con trai cháu, nó đã có ý định như thế từ trước rồi. Saurabh, thằng bé khờ dại đó đã không thể cưỡng lại được, đàn ông mà bác, ai cũng thế thôi… Sau đó Shiv và Anandi đã đến cứu nguy. Rồi Saanchi buộc tội chính Saurabh đã cưỡng hiếp con bé. Và, Saanchi và Vivek đã gặp nhau. Vivek đã giúp đỡ con bé rất nhiều trong vụ kiện chống lại Saurabh, làm thằng bé phải bị gửi đến Jail. Sau đó, Saanchi và Vivek kết hôn với nhau. Cháu nghĩ bác đã biết chuyện này rất rõ rồi chứ?

-Vậy thì Saanchi đã làm mối quan hệ trong gia đình cô rối ren lên hết. Cũng thật là…

Thật không may, Saanchi đến và nghe thấy hết tất cả những gì họ nói, từ những lời lẽ tráo trợn của bà mẹ chồng, tới những lời nói xấu của bà Subhadra… Hình như không chịu được, Saanchi nói:

-Cháu…cháu vô cùng xấu hổ về bà!

Suman thấy hai bà cháu cãi nhau, liền cười tự mãn…trông đáng ghét vô cùng…

Shiv và Anandi kiểm tra danh sách cuộc gọi của Narendra. Họ đã xem xét và phát hiện ra, có một cuộc gọi quốc tế đã được gọi đi.

-Đó là số ở thành phố Dubai mà!- Shiv nói

Nói rồi,anh gọi vào số máy đó và đặt chế độ loa ngoài. Một người nào đó nhấc máy. Shiv giới thiệu về mình. Đầu dây bên kia giới thiệu là Anil Manchanda. Anh ta kể rằng, anh ta nhận được một cuộc gọi từ Narendra. Anil kể rằng Narendra đã kể cho anh ta nghe về vụ việc Rasika buộc tội Shiv. Hai vợ chồng Shiv và Anandi nghe được và vô cùng sốc.