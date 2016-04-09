Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 29: Sanchi được mọi người "thần tượng" vì dám đấu tranh chống lại sự bất công

Tập phim bắt đầu với cảnh Anandi đang đưa Suhasani đến viện dưỡng lão. Viện trưởng viện dưỡng lão bảo bà rằng chiếc giường đó được phân cho bà. Suhasani nói: tôi có gia đình , tôi sẽ không ở đây, tôi có thể ngồi trên ghế một đêm nhưng tôi không cần chiếc giường đó của bà. Anandi ra hiệu cho viện trưởng. Suhasani bảo Anandi hãy đưa bà ra sân bay. Anandi nói được và rời đi. Suhasani đau lòng và khóc.

Sanchi nói với Vivek rằng họ không thể tìm được ngôi nhà nào. Vivek nói: mỗi người đều có một cách suy nghĩ khác nhau. Sanchi nói: xã hội của chúng ta luôn đổ lỗi cho một cô gái. Một cô gái đến chỗ Sanchi và khen cô vì sự đấu tranh chống lại sự bất công. Cô nói: tôi đã trở thành người hâm mộ của cô, tôi có thể chụp một bức ảnh với cô được không? Vivek nói: chắc chắn rồi. Cô ấy cám ơn Sanchi và rời đi. Vivek nói: Xã hội đang thay đổi và đây là một ví dụ. Sanchi mỉm cười.

Ganga làm puja. Jagya đến và hỏi về puja. Ganga nói: nó đã xong. Cô nói: bác sĩ là người điều trị và bây giờ mọi thứ nằm trong tay thần linh. Jagya nói: thần linh sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của em. Anandi kể với gia đình cô về câu chuyện của Suhasani. Cô nói: con muốn nói với bà ấy rằng con trai bà ấy đã phản bội lại bà ấy.

Ông nội nói: bà ấy phải đối mặt với hoàn cảnh này. Anoop nói: bằng cách nào mà một vài đứa con trai có thể làm chuyện đấy với mẹ đẻ của chúng. Shiv nói: chuyện này thật không thể tin được. Anoop nói: mọi thanh niên nên tham gia vào quân đội để rèn luyện kỉ luật và biết các giá trị của những mối quan hệ. Shiv nói: con trai của Suhasani đã sai. Anandi nói: con sẽ nói chuyện với Suhasani.

Suhasani đang ngồi trên bàn ăn tối và nhớ lại những chuyện vừa qua. Một người phụ nữ và đàn ông lớn tuổi bắt đầu đọc thơ và hát để làm tâm trạng của bà tốt hơn. Suhasani quên đi nỗi đau của bà ấy và hòa nhập với họ. Anandi bảo Amol hãy viết một bài văn. Shiv đi đến. Anandi bảo Amol học. Cô bảo Shiv ngồi cùng Amol vì cô sẽ đi matxa chân cho Choti Maa. Amol hỏi Shiv về sự ngưng tụ. Shiv nói: ba sẽ giải thích. Anandi quay lại và không thấy họ đâu. Cô nghĩ Shiv đã đưa Amol ra bãi cỏ. Anandi vào bếp và thấy Amol đang nhảy theo nhạc. Cô mắng Shiv. Shiv giải thích cho Amol về sự bốc hơi và ngưng tụ. Amol cám ơn Shiv. Anandi cũng xin lỗi Shiv.

Bác sĩ nói với Ganga và Jagya rằng tình trạng của Mannu đã tối hơn và anh có thể đưa cậu bé về ngày hôm nay vì ca ghép tủy rất thành công. Ông bảo họ hãy chăm sóc cho Mannu. Jagya cám ơn bác sĩ. Gehna đến và hỏi về cậu bé. Ganga nói: bác sĩ bảo rằng tình trạng của Mannu rất tốt. Gehna nói: cô cũng phải chăm sóc cho bản thân mình nữa. Jagya nói: chúng cháu đang rất đói. Ganga nói: chúng ta sẽ ăn chung bữa trưa. Ganga và Jagya đút thức ăn cho nhau.

Nandu đang rửa vết thương. Basant đến và hỏi về vết thương của cậu bé. Nandu nói: con đã chơi cricket. Ông nói: con đã không chơi cricket từ lâu rồi mà. Basant nói cậu đã đến nơi khác. Nandu khóc. Gehna bảo cậu hãy nói sự thật. Nandu nói: con muốn đưa con dơi và quả bóng cho Mannu. Basant hỏi: con đã lấy trộm tiền trong túi của ba đúng không? Nandu nói không, con đã lấy tiền trong con lợn tiết kiệm của con, con đã hái xoài và bán nó cho cửa hàng, nên hôm nay con mới bị thương. Gehna và Basant chạm vào cậu và cảm thấy buồn. Basant đưa cho cậu 200rs. Nandu cám ơn ông.

Thắng Xoăn - Cô dâu 8 tuổi

Tập 29b

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kjIx1R8lv04

Tập phim bắt đầu với cảnh Anandi ở viện dưỡng lão. Suhasani đang hát bhagan trong khi những người khác trong viện dưỡng lão đang tham gia cầu nguyện. Họ khen giọng hát của Suhasani. Anandi đi đến. Kaka khen bhajan của Suhasani. Anandi nói: cháu hi vọng chú chăm sóc tốt cho bà Suhasani. Kaka nói: bà đấy đã rất buồn nhưng chúng tôi đã làm cho bà ấy khiêu vũ. Anandi hỏi: chú giống như Anand Dham. Suhasani nói: tôi phải quay lại Mumbai. Anandi hỏi: Còn có ai ở Mumbai? Họ đã phản bội và để bà ở lại đây, tại sao bà cứ muốn sống một cuộc sống tủi nhục. Suhasani nói: cô không thể hiều được nỗi đau khổ của tôi. Anandi nói: cháu hiểu nỗi đau của bà, bà không cô đơn đâu. Cô kể câu chuyện của chú Dilip.

Chú Dilip nói: các con trai của tôi đã đứng tên tài sản của tôi sang tên của chúng và bỏ rơi tôi. Kusumji nói: con dâu tôi đã làm cho tôi thành người ở và sỉ nhục tôi, tôi đã rất suy sụp, một trong những người bạn của tôi đã gợi ý cho tôi Anand Dham. Suhasani nói: tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, con trai tôi nó yêu tôi rất nhiều, nó sẽ không làm bất kì chuyện gì với tôi. Bà bỏ vào trong. Anandi nói: hay để bà ấy một mình một thời gian. Suhasani nhìn vào tấm ảnh gia đình bà và nói: mẹ thật sự cầu xin con đấy, đừng đưa mẹ đi xa cuộc sống của con. Bà hôn lên tấm ảnh và khóc.

Suhasani đi tới chỗ Anandi và nói rằng bà đã hiểu. Bà nói: tôi đã quyết định nghỉ ngơi ở đây. Anandi mỉm cười. Mọi người đều vỗ tay tán thành với bà. Bà nói: những lời nói của cô đã giúp tôi đưa ra quyết định, tôi không thể bị sỉ nhục hơn nữa, tôi sẽ vui vẻ, tôi muốn đến Mumbai lần cuối. Bà bảo Anandi hãy đi cùng với bà.

Makhan Singh đi đến và đưa lại 2000rs cho Basant. Basant cảm thấy xấu hổ vì ông đã nghi ngờ Nandu. Ông ôm Nandu và nói xin lỗi cậu. Basant bảo cậu hãy giữ số tiền đó. Mannu về cùng Ganga và Jagya. Bà nội và mọi người đều rất hạnh phúc. Nandu đưa cho cậu bé một con dơi mới và quả bóng. Jagya nói: hãy chơi với thằng bé sau, giờ thì hãy để thằng bé nghỉ ngơi đã. Bà nội bảo Ganga đưa Mannu lên phòng. Sumitra bảo Ganga hãy chăm sóc cho Mannu. Ganga bảo: anh Jagya sẽ trông chừng thằng bé. Cô đi vào bếp. Cô nghĩ: mình phải giữ khoảng cách với Mannu.

Cả nhà Shekhar đang ngồi ăn tối. Sanchi nấu đồ ăn. Mọi người như bị thôi miên bởi mùi thơm. Họ bắt đầu ăn. Ira nói: con đã nghĩ như thế nào để làm món ă nđặc biệt ở Mumbai? Sanchi nói: chị dâu đã nói về bà Suhasani. Anandi kể với ông nội rằng Suhasani đồng ý ở lại Anand Dham, nhưng lại muốn cô đi cùng bà ấy. Shiv hỏi: tại sao lại là em? Anandi nói: em không thể từ chối bà ấy. Ông nội nói: dĩ nhiên cháu nên đi. Shiv đề nghị đi cùng cô. Anoop nói: con sẽ không được phép đi, con là một thanh tra, con sẽ không đi cùng Anandi và đó là quyết định cuối cùng. Anoop nói: ba sẽ đi tới Mumbai. Anandi nói: con có thể đi. Anoop hỏi sự cho phép của Meenu. Meenu nói: anh hãy đi cùng với Anandi. Sanchi bảo họ ăn puri. Ông nội khen món đặc biệt đó.

Ira hạnh phúc vì Sanchi đã học được rất nhiều thứ từ mạng. Shiv nhìn có vẻ hỗn loạn. Anandi gói túi của cô. Cô nói với Shiv: anh không muốn để em đi, dường như anh không vui. Shiv nói: em đã không hỏi anh để đi. Anandi nói: em sẽ rất vui nếu anh đến đó với em, em sẽ nói chuyện với mẹ. Shiv nói: anh không muốn đi. Anh bảo cô hãy làm việc một mình. Anh bảo cô hãy mang Vada Paav về từ Mumbai. Anandi sững sờ. Shiv nói: Tại sao anh phải ngăn em lại chứ? Anh muốn em được gặp mọi người, chúng ta có thể ở cùng nhau bất cứ lúc nào chúng ta rảnh. Anandi nói: anh đã làm em sợ rằng anh sẽ phạt em nữa. Cô bảo anh hãy đưa cô ra sân bay. Shiv nói được. Anh bảo cô hãy sớm trở về. Anandi mỉm cười nhìn anh. Xem tập tiếp theo tại đây