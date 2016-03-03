Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 25: Shiv chuẩn bị thủ tục kiện Jagdisk vào tù

Tại nhà Singh, Bhairo chuẩn bị đi làm bà nội ngăn ông lại và khuyên ông nên mang theo thức ăn vì ông sẽ trở về nhà rất trễ. Bà gọi Sumitra để mang thức ăn cho ông, cùng lúc đó mọi người trong làng đến (những người trong hội đồng làng), họ nói với gia đình Singh rằng họ ủng hộ cho hành động của Jagdish, mọi người cho rằng thời gian gần đây Jagdish đã thay đổi rất nhiều không giống như những gì mà anh ta đã từng làm trước đây. Họ hy vọng gia đình Singh nên chấp nhận những quyết định của Jagdish nếu như anh ta muốn kết hôn với Ganga.

Sumitra đến, bà biết mọi người trong làng đều có thiện ý quan tâm đến những sự việc trong gia đình bà nhưng đây là vấn đề cá nhân và sẽ tốt hơn nếu mọi người không xen vào. Bà nội tiếp lời của Sumitra để mọi người trong làng không cảm thấy xấu, bà nói đây là vấn đề riêng của gia đình, họ sẽ tự giải quyết với nhau mà không cần bất kỳ lời khuyên từ ai. Nhưng mọi quyết định của gia đình bà sẽ không ảnh hưởng gì đến làng này, bệnh viện vẫn sẽ tiếp tục hoạt động và Jagdish vẫn sẽ làm việc ở đó. Nghe xong mọi người trong làng xin lỗi và ra về, Sumitra tức giận vì cho rằng đây là điều tốt đẹp mà Ganga đã mang lại.

Cô ta đã làm cho mọi người đều đứng về phía cô ta, nói xong bà bỏ đi, Bhairo không biết nói gì hơn ông rời khỏi nhà và đi làm. Bhairo chuẩn bị lái xe, ông chợt nhớ đến những gì Jagdish nói về chuyện Sanchi đã nói với bạn bè rồi sau đó tất cả mọi người trong làng đều đến và ủng hộ Jagdish. Bhairo tự nói với chính mình, sự nhìn nhận của tất cả mọi người có vẻ không hề sai, trái tim ông cũng nghĩ thế. Nhưng hành động của Jagdish đã làm tổn thương rất nhiều người, nhưng tại sao ông vẫn luôn nghĩ rằng những hành động của Jagdish không hề có ý làm tổn thương bất kỳ ai. Jagdish đang nói chuyện với một thầy tu, anh nhận được cuộc gọi từ Bhairo ông muốn nói chuyện với anh và ông sẽ đến tìm anh ngay bây giờ Bhairo lái xe đi đến đề thờ gặp Jagdish.

Tại nhà Lal Singh, Mannu có vẻ như không được vui nên ném tất cả đồ chơi xuống sàn, Ganga nhặt chúng lên lại nhưng cậu bé lại ném chúng xuống, Ganga thắc mắc có phải đây là cách mà cậu bé chơi với chúng? Vợ Lal Singh đến và nói rằng có vẻ như cậu bé đang tức giận nên có những hành động như thế, Ganga buồn và nói rằng cô không biết có chuyện gì xảy ra với Mannu vì khi Jagdish ra khỏi nhà là cậu bé có tâm trạng như thế. Dường như hiểu được vấn đề vợ Lal Singh nói với Mannu hãy vui vẻ lên vì Jagdish chỉ đi công việc rồi anh ta sẽ về chơi với cậu bé, Jagdish sẽ không bỏ rơi cậu và sẽ trở thành cha của cậu bé, Mannu vui vẻ cười trở lại, cô dạy Mannu gọi Bapusa (cha), cậu bé nói theo và cười rất tươi.

Tại Udaipur, Anandi đang chuẩn bị bữa ăn sáng trong bếp, Ira đến và hỏi rằng có phải cô đang chuẩn bị chúng cho Sanchi? Anandi nói với bà rằng mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cô đã làm cho Sanchi bữa sáng mà cô ấy rất thích. Ira nói rằng Anandi không cần phải tự tạo rắc rối cho bản thân mình bằng việc làm mọi thức cho Sanchi, chính bà sẽ làm điều đó. Anandi căng thẳng và sốc khi nghe Ira nói vậy.

Bhairo đến trước đền thờ để gặp Jagdish, ông đã biết được Jagdish đang sống tại nhà của Lal Singh. Jagdish nói rằng Lal Singh đã thuyết phục và bắt anh phải đến đó, anh không thể làm khác hơn bằng việc đồng ý. Bhairo hỏi Jagdish có nhớ về những gì mà ông đã nói với anh khi anh hoàn thành chương trình học MS và trở về không? Ông cảm thấy rất tự hào về anh, anh chứng minh cho mọi người thấy được rằng anh đã thay đổi không còn như trước kia, nhưng những việc xả ra tại bệnh viện đã làm ảnh hưởng đến niềm tin mà ông dành cho anh.

Bhairo tiếp, ông đến đây chỉ muốn biết lý do tại sao Jagdish lại hành xử như vậy, anh đã nói với ông rằng anh đã thay đổi vậy tại sao anh lại hành xử giống như lúc trước?. Jagdish nói, điều không may mắn đã xảy ra khi anh đang cố làm cho gia đình mình thấy hạnh phúc và tự hào nhưng quyết định của anh lại làm cho mọi người thấy thất vọng về anh. Anh đã không sẵn sàng cho bất kỳ cuộc hôn nhân nào nữa, nhưng vì mọi người luôn thúc giục buộc anh phải gật đầu đồng ý. Và lễ đính hôn với Sanchi được thực hiện, Jagdish nói với Bhairo nếu ông còn nhớ về những việc xảy ra hôm đó thì cũng cũng biết rằng lúc đó anh cảm thấy sốc như thế nào vì anh không bao giờ nghĩ người anh sắp cưới là Sanchi.

Bhairo thắc mắc tại sao Jagdish lại đồng ý việc đó? Jagdish nói với ông về lời hứa với Anandi rằng anh chỉ sẽ kết hôn với cô gái mà Anandi lựa chọn cho anh, tất cả mọi người đền cảm thấy thích Sanchi và khi Anandi cùng gia đình Sanchi đến Jaisar để hỏi về tình cảm mà anh dành cho Sanchi, Jagdish nghĩ rằng Anandi đã chọn Sanchi cho anh vì vậy anh không thể nói không. Jagdish cầu xin Bhairo tin anh, anh chỉ vừa phát hiện ra rằng Anandi không chọn Sanchi cho anh, anh cũng nói với Bhairo về những gì Sanchi nói với bạn của cô ấy ở nhà hàng mà anh và Anandi đã nghe được. Sanchi đã nói với bạn bè của cô ấy về những suy nghĩ mình về gia đình anh, nhưng khi Jagdish biết sự thật thì Sanchi lại nói với mọi người rằng đó chỉ là trò đùa của cô ấy với bạn bè của mình để không bị họ trêu chọc.

Nhưng Jagdish biết phân biệt được đâu là sự thật vì khi Sanchi nói ra được những lời nói đó một cách tự nhiên. Anh biết Sanchi yêu anh thật lòng nhưng cô ta không có sự tôn trọng hay có tình yêu gì đối với gia đình anh, nếu Jagdish đồng ý kết hôn với Sanchi thì tất cả mọi người trong gia đình sẽ bị tổn thương nhiều hơn bây giờ. Jagdish nói tiếp, anh đã không nhận ra điều này từ Sanchi chỉ đến khi anh nghe cô nói chuyện với bạn ở nhà hàng, trước đó cả 2 đã có nhiều thời gian riêng dành cho nhau nhưng Jagdish nhận ra rằng anh và Sanchi có quá nhiều khác biệt, Sanchi sẽ không giữ cho gia đình anh được hạnh phúc cũng như chính bản thân cô. Nghe hết những gì Jagdish giãi bày, Bhairo hiểu rằng Jagdish và Sanchi rất khác nhau, cả 2 không hợp nhau và ông cho rằng Jagdish đã làm đúng khi hủy hôn với Sanchi. Nhưng Bhairo có một thắc mắc rằng tại sao Jagdish lại rắc bột đỏ cho Ganga? Việc làm đó của anh chứng tỏ rằng anh là người sai trong việc hủy hôn với Sanchi chỉ để kết hôn với Ganga.

Bà nội đang ở trên sân thượng, bà thấy có 1 con diều rơi ở đó. Bà hồi tưởng lại những ksy ức tuối thơ của Jagdish. Ánh mắt bà thoáng buồn, bà nói rằng trước khi Jagdish quyết định chuyện gì ít nhất anh có thể nói với bà trước, bà sẽ giúp anh giải quyết mớ hỗn độn này nhưng anh không cho bà cơ hội đó. Bà từng cho rằng bà sẽ không bao giờ tha thứ cho Jagdish, nhưng tại sao bà lại không cảm thấy như vậy dù tổn thương anh mang đến cho bà rất nhiều.

Lúc đó tại đền, Jagdish nói với Bhairo rằng anh làm vậy với Ganga là do cảm xúc của anh, chỉ có một lý do duy nhất đó là anh yêu Ganga, Jagdish muốn dành toàn bộ cuộc sống của anh với cô ấy. Có một sự thật là anh không hề có bất ý định nào cho việc làm đó, nhưng sau khi thấy mọi hành xử mà tất cả mọi người đối với Ganga khi cô trở về từ Mangalore. Thì từ trong suy nghĩ của mình, Jagdish cho rằng Ganga chính là người mà anh có thể dành cả đời mình để chăm sóc cô. Khuôn mặt Ganga đang ở trước mặt anh, cô thực sự yêu gia đình anh và luôn dành sự tôn trọng đối với tất cả mọi người . Jagdish nói với Bhairo rằng nếu ông tin tưởng anh thì ông cũng sẽ tin vào sự chọn lựa của anh. Anh làm mọi thứ tốt nhất có thể cho tất cả mọi người, khi làm điều đó Jagdish không hề nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương đến bất kỳ ai cả.

Jagdish xúc động nói rằng có nếu anh làm tổn thương ai đó thì người đó chính là Ganga, anh thậm chí không hỏi cô về việc cô có muốn kết hôn với anh hay không. Ngay bây giờ, Ganga thậm chí không hề biết rằng cô ấy là vợ của anh hay chưa, đó là lý do tại sao Jagdish quyết định kết hôn với Ganga vào ngày mai tại ngôi đền này. Ngày mai Jagdish và Ganga sẽ kết hôn với nhau tại đây nhưng không ai trong gia đình anh có mặt để chứng kiến nó và ban phước lành cho cả 2. Jagdish tiếp tục, dù anh có thay đổi khác đi như thế nào thì anh vẫn không thể sống cuộc sống không có gia đình. Đó chính là sự thật mà anh muốn nói với Bhairo, anh hỏi ông rằng theo ông thì việc Jagdish đang làm là đúng hay sai? Bhairo im lặng một lúc lâu và ôm lấy Jadish, ông cho rằng Jagdish không sai, ông hoàn toàn tin tưởng và tự hào về anh. Bhairo an ủi Jagdish rằng anh đã làm mọi thứ bằng cả trái tim anh, nghe theo những cảm nhận của trái tim thì làm sao điều bạn làm là sai được. Phước lành và sự tin tưởng của ông đều dành cho Jagdish, Bhairo xúc động, cả hai ôm lấy nhau trong hạnh phúc.

Tập 25b

Link xem: https://www.youtube.com/watch?v=EwB4gbWqzIE

Tại gia đình Shiv:

Ira cố gắng thuyết phục Sanchi ăn sáng, nhưng cô không chịu. Ira nói tất cả đều là món là cô thích. Sanchi trả lời, giờ đây cô không thích bất kì điều gì cả, con không muốn ăn. Tất cả mọi người trong nhà tới. Mahi nói, cả nhà đã thống nhất nếu chị không ăn, cả nhà cũng sẽ nhịn cùng chị.

Đoan Thanh - cô dâu 8 tuổi

Tất cả mọi người đã mang theo bữa sáng và ở đây cùng chị này. Anandi nói, dù chỉ một chút thôi, nhưng em hãy ăn với mọi người nhé. Ira nói, mọi người ở đây vì con đó. Ông nội cố khiến Sanchi cười theo cách ông hay làm, nhưng Sanchi vẫn không chịu ăn. Shiv tới đặt tay lên đầu em gái rồi anh rời đi. Ông nội vẫn chưa chịu từ bỏ, ông cố gắng an ủi cô. Cuối cùng thì Sanchi cũng đã nở nụ cười, mọi người đút cho cô ăn, tới lượt Anandi, cô từ chối: “Chị dâu, em không muốn ăn nữa, em no rồi” Sanchi ôm ông nội và nói: “ Cháu đã gây cho ông nhiều phiền phức quá đúng không ông?” Ông nội nói đâu phải như vậy... cả nhà rất buồn khi thấy cháu như vậy... cháu hãy đi ra ngoài đi... nếu cháu không có ai để đi cùng... đã có ta rồi... ông nội và cháu gái có thể đi chơi với nhau mà... Ta vẫn còn rất trẻ đó. Sanchi mỉm cười.

Ganga đang là quần áo cho Jagdish. Jagdish tới và hỏi cô đang làm gì vậy, anh có thể đưa chúng tới tiệm giặt là mà. Ganga nói không phải vậy.. Koyal không để em làm việc gì cả... em có thể làm gì thì em sẽ làm chúng. Jagdish nói chúng ta không thể làm phiền Lal và Koyal hơn nữa, chúng ta sẽ chuyển tới một ngôi nhà khác sau khi chúng ta kết hôn. Ganga nhìn anh, Jagdish nói: “Phải, anh đã nói chuyện với thầy cúng rồi, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ chính thức vào ngày mai”. Ganga nói, vì hôn nhân của chúng ta, quá nhiều mối quan hệ của anh đổ vỡ. Điều đó không đúng, Jagdish nói, với anh cuộc hôn nhân của chúng ta đã được công nhận kể từ giây phút anh bôi sindhoor lên trán em rồi, giờ anh chỉ muốn hoàn thành những lễ nghi để em không còn run rẩy sợ hãi lên mỗi khi bôi sindoor nữa. Jagdish nói tiếp: giờ đây ba đã ban phước cho chúng ta rồi. Ganga hạnh phúc và hỏi Jagdish đã gặp ba rồi sao? Jagdish nói ông đã tới gặp anh và anh đã nói cho ông nghe mọi chuyện... bao gồm cả hôn lễ của chúng ta vào ngày mai nữa. Và em biết không, ông đã nói những điều anh làm là hoàn toàn đúng... ông đã ôm anh và ban cho chúng ta phước lành. Ganga nghĩ tới Sumitra và nói, bà sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Jagdish nói, không đâu.. sẽ mất thời gian... nhưng rồi mọi người ai cũng sẽ ban cho chúng ta phước lành thôi... anh có thể chắc chắn với em điều đó.

Tại dinh thự:

Basant hỏi Bhairon vài công việc tối nay, Bharon nói thầy cúng đã tới mời chúng ta tới đền vào ngày mai, bà nội nói vì chúng ta đã được gọi tới, nên chúng ta cần phải giữ lời.

Tại gia đình Shiv

Bạn bè của Sanchi tới. Ira nói với họ, Sanchi đang không ổn, chúng ta cần phải cư xử với con bé nhẹ nhàng như một đứa trẻ. Bạn cô nói họ đã gọi cho cô rất nhiều, nhưng có vẻ Sanchi rất căng thẳng và không nói bất kì điều gì cho họ cả. Đến khi bạn cô hỏi quá nhiều, cuối cùng Sanchi nói Jagdish đã hủy hôn lễ của hai người. Những người bạn hỏi lí do và Ira nói ra, họ trở nên tức giận và tới gặp Sanchi.

Shi nói chuyện với ai đó trên điện thoại về việc chuẩn bị giấy tờ vì anh muốn kiến Jagdish ra tòa. Anandi tới hỏi anh đang nói chuyện với ai vậy. Shiv nói: Đó là luật sư.. anh không thể tha thứ cho những gì anh ta đã làm. Anandi nói Shiv đang cố gắng làm chuyện gì vậy? Shiv nói, anh sẽ chuẩn bị hồ sơ để chống lại Jagdish. Anh sẽ không thấy thoải mái cho đến khi thấy anh ta bị trừng phạt cho những gì anh ta đã làm, chiếc khay trên tay Anandi rơi xuống, cô thật sự shock. Cô nói Shiv không thể làm thế được, mẹ, ba và bà nội sẽ rất đau đớn.

Shiv nói, vậy còn gia đình của chúng ta không đau đớn sau những chuyện này sao? Anandi bênh vực Jagdish và nói tất cả những chuyện đó xảy ra chỉ do hoàn cảnh bắt buộc, Jagdish không hề làm đau ai. Shiv hỏi Anandi: Tại sao em có thể đứng về phía anh ta? Đầu tiên là anh ta bỏ em để đến với Gauri, rồi anh ta lại bỏ cô gái đó để quay lại với em. Anandi nói đồng ý là Jagdish đã làm rất nhiều điều sai lầm, nhưng anh ấy đã học được từ những lỗi lầm đó. Shiv vẫn tức giận và nói anh không thể tin được Anandi lại đứng về phía Jagdish. Anandi nói, anh không hiể ý em... em không đứng về phía của ai cả... em chỉ muốn nói mọi chuyện như vậy là do hoàn cảnh ép buộc... Jagdish đã làm điều này cho cả Sanchi và hai gia đình. Anh ấy đã thấy Sanchi không thể thay đổi để phù hợp với gia đình anh. Shiv nói, anh ta nhận ra điều đó ngay trước khi lễ cưới được tổ chức? Và xem anh ta đã làm gì... anh ta tới đây không báo trước và tuyên bố hủy hôn ước... em có thể thấy gia đình chúng ta đã đau đớn như thế nào không?... vậy mà em vẫn còn lo lắng cho anh ta và gia đình đó... em thật sự làm anh ngạc nhiên đó Anandi... Anandi không tin vào những điều Shiv vừa nói

Anandi nói, em lo lắng cho tất cả mọi người... cả hai gia đình đều là những người em thương yêu nhất, là nơi em đều thuộc về. Jagdish đã không muốn kết hôn, nhưng anh đồng ý vì hạnh phúc của cả hai gia đình. Anh ấy đã biết từ trước anh và Sanchi quá khác biệt, nhưng anh ấy vẫn cố gắng thay đổi bản thân mình, nhưng không làm được... nghe được cuộc nói chuyện của Sanchi với bạn không phải là lí do duy nhất.. mà là còn... Shiv ngắt lời Anandi... anh ta đã làm gì? Sanchi đã nỗ lực tất cả để thay đổi bản thân mình, em cũng đã công nhận điều đó, Anandi nói, đúng, lúc đó em đã nghĩ là Sanchi thay đổi. Shic tức giận: lúc đó? Em nói vậy ý em là sao? Em nghĩ rằng Sanchi diễn kịch với tất cả chúng ta?

Anandi nói: ý em không phải như vậy... em không nói Sanchi diễn kịch.. nhưng có rất nhiều lần em chứng kiến nhiều tình huống ngăn em tin rằng con bé đã thực sự thay đổi. Em thấy Sanchi không thành tâm với mối quan hệ này như chúng ta vẫn nghĩ. Shiv hỏi: tại sao lại vậy? Anandi nói vì rất nhiều điều, rồi cô nói cho Shiv chuyện Sanchi hố lộ thầy cúng để ông ta ấn định ngày đính hôn giả. Shiv shock. Anh nói tại sao cô không nói cho ai cả. Cô có thể nói với anh mà. Anandi nói em đã muốn nói cho anh, nhưng Sanchi cũng là em gái của em và em rất yêu thương con bé, em muốn cho con bé một cơ hội khác.

Shiv nói: anh muốn hỏi em một điều và anh muốn em hãy trả lời thật lòng. Em nghĩ xem, ai là lựa chọn tốt hơn cho Jagidsh? Sanchi hay Ganga? Anandi im lặng. Shiv nói: Em hãy trả lời anh. Anandi nói ngay từ khi bắt đầy Sanchi đã không phải là lựa chọn phù hợp với Jagdish và gia đình anh. Shiv nói: Vậy là cả cuộc nói chuyện này và câu trả lời của em đều có nghĩa Ganga là lựa chọn tốt hơn Sanchi? Ý của em là Sanchi làm vậy là không đúng? Em cũng biết Sanchi yêu Jagdish nhiều đến thế nào, vậy mà em vẫn lựa chọn im lặng thay vì kể cho mọi người chuyện này. Tại sao em lại làm vậy? Có phải em muốn gia đình ta bẽ mặt và muốn Sanchi cứ mù quáng làm điều ngu ngốc đến mức bị hủy hôn?

Lúc này thì Anandi sụp đổ hoàn toàn... Shiv nói tiếp: có lẽ mẹ đã nói đúng, nếu em muốn, em có thể làm mọi chuyện dừng lại trước khi xảy ra những điều này. Nhưng vì một vài lí do, em cứ giữ im lặng và đứng xem mọi chuyện diễn ra như một bộ phim vậy. Anandi cố gắng nói chuyện với Shiv nhưng anh đã bỏ đi. Màn hình ngưng lại trên gương mặt nức nở của cô. Xem tập tiếp theo tại đây