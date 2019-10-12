Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 36: Thị Bình nói với Hải về ba ruột, bà Hội bị con dâu chì chiết

Phim hay mỗi ngày 12/10/2019 13:24

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 36, bà Hội ân hận vì chính tay giết chết cháu ruột của mình. Thị Bình kể cho con trai nghe về quá khứ bị chia cắt tình yêu.

Ở tập 35 của Tiếng sét trong mưa, khán giả vừa hả hê, vừa tức cho bà Hội khi bị con dâu Hai Sáng "vỗ mặt" chan chát. Khi cả hai bị Khải Văn ngó lơ và quay lưng bỏ đi ngày gặp mặt, Hai Sáng không chút nể nang mà chỉ thẳng mặt mẹ chồng và mắng "làm ác cả đời nên về già gặp quả báo".

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Bà Hội chịu đựng khi con dâu Hai Sáng ngày càng quá quắt

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 36, là cuộc nói chuyện giữa Thị Bình và Hải. Tò mò chuyện má tự tử 24 năm trước Hải thắc mắc: "Có phải vì ba con có người đàn bà khác bên ngoài cho nên má tự vẫn đúng không". Ngay lập tức Thị Bình phủ nhận: "Không đâu con, ba con không có người đàn bà nào khác hết. Vì chữ "sang - hèn, nghèo - giàu" mà bà nội con đành tâm chia cắt ba với má".

Những thắc mắc về thân thế của Hải đã khiến Bình gợi lại ký ức đau thương của hơn 20 năm trước. Biết rằng mọi chuyện do bà nội gây ra, Hải không giấu được sự tức giận. Anh đâu biết rằng ở một nơi xa bà nội của anh cũng đang ngày đêm sám hối tội lỗi vì tưởng rằng mình đã giết chết đứa cháu nội ruột thịt.

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Hải hỏi má chuyện tự tử năm xưa

Ở một diễn biến khác, khi bà Hội đang tụng kinh sám hối vì những việc làm trong quá khứ, Hai Sáng lại tiếp tục đay nghiến: "Tui hỏi thiệt má nghe, trong đời má, má đã giết bao nhiêu người rồi má nhớ không... thiện tai thiện tai cái gì? Tội của má lớn lắm, có tụng kinh 10 kiếp cũng không hết tội được đâu".

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Tuổi xế chiều, bà Hội cay đắng khi bị con dâu mắng chửi

Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, gặp lại bà Hội sau bao nhiêu năm, Khải Duy vẫn chưa hết day dứt: "Mỗi lần tui nhìn thấy bà, tim tui đau nhói. Hình ảnh vợ con của tui hiện về". Dù vậy bà Hội vẫn không ngừng biện minh: "Má lo cho hạnh phúc của con mà Duy".

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Khải Duy vẫn không tha thứ cho mẹ ruột

Ở những giây cuối cùng của preview tập 36, bất an vì những bi kịch sắp tái diễn Thị Bình ăn không ngon, ngủ không yên.

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Thị Bình bất an không ngủ được

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 36 vào 20h00 tối thứ bảy (12/10).

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