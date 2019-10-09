Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 33: Thị Bình gặp lại con trai sau 24 năm, lộ diện tình địch mới của Khải Duy

Phim hay mỗi ngày 09/10/2019 14:12

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 33, cuối cùng Thị Bình cũng chịu lên đồn điền thăm chồng con. Tại đây bà lần đầu gặp lại Thanh Bình - con chung với Khải Duy.

Ở tập 32 của Tiếng sét trong mưa, biết được bí mật động trời của cậu Hai, Phượng không xa lánh mà còn tìm cách giúp anh thoát khỏi nỗi ăn năn, day dứt. Thanh Bình lên đồn điền quản lý đã phát hiện ra chuyện Hải và công nhân bị Cai Tuất chèn ép.

Ở diễn biến khác, trong khi Phượng và Bình ngày càng thân thiết, thì trái tim Xuân cũng dành trọn cho con gái Thị Bình. Xuân phấn khởi trong việc học tập và cả việc ăn uống giữ gìn sức khỏe bởi cậu cho rằng mình phải ăn nhiều để có sức khỏe cưới vợ và sinh con.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 33, Hạnh Nhi tức giận khi phát hiện Khải Duy âm thầm cho người bốc thuốc trị bệnh lãnh cảm, khiến cô bị dục vọng điều khiển: "Thì ra là như vậy, thì ra cảm giác đòi hỏi ham muốn vô cớ trong đêm của tui là do tác dụng phụ của thuốc".

preview tieng set trong mua 1
Hạnh Nhi phát hiện ra mình bị bệnh lãnh cảm

Ở trailer vừa được ekip sản xuất tung ra, là sự xuất hiện của nhân vật hoàn toàn mới. Người đàn ông này oán hận Khải Duy vì cướp mất người yêu là Hạnh Nhi và đang bày kế trả thù.

preview tieng set trong mua 3
Người đàn ông yêu Hạnh Nhi đến mức oán hận Khải Duy nhiều năm

Ở một diễn biến khác, nghe theo ý của Phượng, Thanh Bình đến đồn điền cao su quản lý công việc thay ba và tránh né mẹ kế. Sau khi nghe lời tố cáo của Hải và công nhân, Thanh Bình điều tra ra việc Cai Tuất cắt xén tiền ăn, tiền lương của công nhân để làm của riêng.

Biết việc làm của mình bị phát hiện, Cai Tuất lo sợ sẽ bị ông chủ trừng phạt. Lúc này, anh bất ngờ nhận được số tiền lớn kèm lời đề nghị của đối thủ Khải Duy.

preview tieng set trong mua 4
Thanh Bình hỏi tội Cai Tuất

Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, khi Phượng ngày càng thân thiết và dần nảy sinh tình cảm với Thanh Bình, thì Xuân lại dành trọn trái tim cho cô. Hiểu được tình cảm của con trai dành cho Phượng, Hạnh Nhi bắt đầu toan tính. Liệu cô sẽ làm gì để vừa chia cách được Phượng và Thanh Bình nhưng vẫn vẹn tròn tình cảm cho con trai?.

preview tieng set trong mua 6
Hạnh Nhi lập kế hoạch chia rẽ Bình và Phượng

Ở một diễn biến khác, Thị Bình lên đồn điền thăm chồng con. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy đủ cả 4 mẹ con Thị Bình, Thanh Bình, Hải và Phượng.

preview tieng set trong mua 7
Thị Bình lần đầu gặp Thanh Bình tại đồn điền

 

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 33 vào 20h00 tối thứ tư (9/10).

"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình cứ dùng dằng giữa 2 anh em ruột, fan kêu gào chờ Nhật Kim Anh tái xuất

"Tiếng sét trong mưa": Con gái Thị Bình cứ dùng dằng giữa 2 anh em ruột, fan kêu gào chờ Nhật Kim Anh tái xuất

Con gái của Thị Bình - Phượng thực sự đã rơi vào mối quan hệ loạn luân với anh trai cùng mẹ khác cha.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiếng sét trong mưa Tiếng sét trong mưa tập mới nhất Tiếng sét trong mưa tập 33

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 50 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 50 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng