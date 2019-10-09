Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 33: Thị Bình gặp lại con trai sau 24 năm, lộ diện tình địch mới của Khải Duy

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 33, cuối cùng Thị Bình cũng chịu lên đồn điền thăm chồng con. Tại đây bà lần đầu gặp lại Thanh Bình - con chung với Khải Duy.

Ở tập 32 của Tiếng sét trong mưa, biết được bí mật động trời của cậu Hai, Phượng không xa lánh mà còn tìm cách giúp anh thoát khỏi nỗi ăn năn, day dứt. Thanh Bình lên đồn điền quản lý đã phát hiện ra chuyện Hải và công nhân bị Cai Tuất chèn ép. Ở diễn biến khác, trong khi Phượng và Bình ngày càng thân thiết, thì trái tim Xuân cũng dành trọn cho con gái Thị Bình. Xuân phấn khởi trong việc học tập và cả việc ăn uống giữ gìn sức khỏe bởi cậu cho rằng mình phải ăn nhiều để có sức khỏe cưới vợ và sinh con.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 33, Hạnh Nhi tức giận khi phát hiện Khải Duy âm thầm cho người bốc thuốc trị bệnh lãnh cảm, khiến cô bị dục vọng điều khiển: "Thì ra là như vậy, thì ra cảm giác đòi hỏi ham muốn vô cớ trong đêm của tui là do tác dụng phụ của thuốc". Hạnh Nhi phát hiện ra mình bị bệnh lãnh cảm Ở trailer vừa được ekip sản xuất tung ra, là sự xuất hiện của nhân vật hoàn toàn mới. Người đàn ông này oán hận Khải Duy vì cướp mất người yêu là Hạnh Nhi và đang bày kế trả thù.

Người đàn ông yêu Hạnh Nhi đến mức oán hận Khải Duy nhiều năm Ở một diễn biến khác, nghe theo ý của Phượng, Thanh Bình đến đồn điền cao su quản lý công việc thay ba và tránh né mẹ kế. Sau khi nghe lời tố cáo của Hải và công nhân, Thanh Bình điều tra ra việc Cai Tuất cắt xén tiền ăn, tiền lương của công nhân để làm của riêng. Biết việc làm của mình bị phát hiện, Cai Tuất lo sợ sẽ bị ông chủ trừng phạt. Lúc này, anh bất ngờ nhận được số tiền lớn kèm lời đề nghị của đối thủ Khải Duy. Thanh Bình hỏi tội Cai Tuất Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, khi Phượng ngày càng thân thiết và dần nảy sinh tình cảm với Thanh Bình, thì Xuân lại dành trọn trái tim cho cô. Hiểu được tình cảm của con trai dành cho Phượng, Hạnh Nhi bắt đầu toan tính. Liệu cô sẽ làm gì để vừa chia cách được Phượng và Thanh Bình nhưng vẫn vẹn tròn tình cảm cho con trai?. Hạnh Nhi lập kế hoạch chia rẽ Bình và Phượng Ở một diễn biến khác, Thị Bình lên đồn điền thăm chồng con. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy đủ cả 4 mẹ con Thị Bình, Thanh Bình, Hải và Phượng. Thị Bình lần đầu gặp Thanh Bình tại đồn điền Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 33 vào 20h00 tối thứ tư (9/10).

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