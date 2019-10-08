Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 32: Thanh Bình 'trốn chạy' sau khi ngủ với mẹ kế chán chê, Xuân muốn cưới Phượng

Phim hay mỗi ngày 08/10/2019 14:43

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 32, cảm giác tội lỗi khiến Thanh Bình ngày càng đau khổ, anh quyết định đến đồn điền để tránh Hạnh Nhi.

Ở tập 31 của Tiếng sét trong mưa, những bí mật trong ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười dần được hé lộ. Dù hoảng sợ khi thấy hình bóng của hai con ma thấp thoáng nhưng vì tò mò, Phượng quyết tìm ra sự thật. Cô cố chạy theo và đuổi đến nơi thì phát hiện hai bóng ma ôm ấp, quấn quýt nhau. Trong tập này, Phượng cũng biết được bí mật động trời về mối quan hệ loạn luân giữa Thanh Bình và mẹ kế.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 32, nghe tiếng hát ru của Phượng khiến nỗi nhớ của Khải Duy trỗi dậy. Anh đứng trước bàn thờ nghẹn ngào: "Bình ơi! Anh nhớ em nhiều lắm, lâu lắm rồi anh không được nghe em hát. Em hát cho anh ngủ đi".

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Khải Duy đau lòng nhìn bàn thờ Thị Bình

Ở một diễn biến khác, nghe Phượng kể đêm qua anh đã nói hết chuyện loạn luân với mẹ kế, Thanh Bình hoảng loạn. Lúc này anh đưa tiền cho cô để "bịt miệng", nhưng không ngờ bị phản ứng dữ dội: "Cậu Hai, em thật lòng muốn giúp Cậu Hai mà cậu nghĩ em xấu xa vậy sao? Em trả hết lại cho cậu đó?".

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Phượng tức giận với Thanh Bình

Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, lo lắng vì con trai có tình ý với người ở, Hạnh Nhi có ý định tìm con nhà danh giá cưới cho quý tử. Tuy nhiên, lúc này cậu Ba Xuân lập tức từ chối: "Má khỏi nói với ba, với lại không cần kiếm ai khác cho con đâu. Con đã có người để cưới rồi".

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Hạnh Nhi gợi ý chuyện cưới vợ giàu với Xuân...
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... tuy nhiên, anh từ chối vì đã nảy sinh tình cảm với con gái Thị Bình

Trong một diễn biến khác, vì muốn cắt đứt tình cảm với Hạnh Nhi, Thanh Bình nói với ba về chuyện sẽ lên đồn điền cao su khiến ông vui mừng.

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Khải Duy vui mừng vì con trai chịu đến đồn điền cao su

Ở những giây cuối cùng trong preview tập 32, bị bóc lột sức lao động, Hải đưa đơn lên Khải Duy đòi lại công bằng.

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Hải bị đánh vì dám cầm đầu công nhân chống đối

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 32 vào 20h00 tối thứ ba (8/10).

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