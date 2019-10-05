Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 30: Xuân tương tư Phượng, Hạnh Nhi tát Phượng vì dụ dỗ con mình

Phim hay mỗi ngày 05/10/2019 14:24

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 30, biết được con trai đem lòng thương mến Phượng, Hạnh Nhi nổi giận vì cho rằng cô cố ý dụ dỗ con trai mình.

Ở tập 29 của Tiếng sét trong mưa, nhận ra tình cảm của mình chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, Thanh Bình muốn chấm dứt mối quan hệ loạn luân với mẹ kế. Tuy nhiên, anh càng né tránh thì Hạnh Nhi lại không buông tha, hết níu kéo lại hăm dọa khiến Bình sống trong nỗi bất an và mặc cảm tội lỗi với ba ruột.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 30, quay lại quá khứ 24 năm trước, ông Quý tò mò hỏi Bình lý do tự tử: "Mà tại sao em đang mang thai lại nhảy sông tự tử, bộ gặp cảnh trái ngang lắm hay sao? Nói cho anh nghe đi", dù được gặng hỏi, Thị Bình chỉ khóc trong im lặng.

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Bình khóc khi nghĩ về cậu Ba

Ở một diễn biến khác, buồn vì vợ sống bên mình mà lòng chỉ nghĩ về người đàn ông khác, ông Quý đau khổ: "Bà Bình kia, bà biết là tui thương bà lắm không tại sao bà không thương tui bà đi thương cái thằng Cậu Ba gì đó của bà".

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Ông Quý day dứt suốt nhiều năm vì Bình không yêu mình

Trong tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, Khải Duy bắt đầu để ý đến Hải, nhưng với ấn tượng không thiện cảm vì sự cứng đầu, không nghe lời của anh.

Ở một phân cảnh khác, Thanh Bình đau khổ, mặc cảm tội lỗi với ba mình vì chuyện loạn luân với Hạnh Nhi, anh cùng ông Quý uống rượu giải sầu. Tuy nhiên, câu nói vô tình của ông Quý lúc say càng khiến anh thêm lo sợ: "Nỗi buồn của cậu lớn lắm thì cũng là cái chuyện ái tình nam nữ thôi. Có gì đâu mà cậu nói không được. Đâu phải là chuyện loạn luân con lấy cha, mẹ lấy con đâu mà nói không được".

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Thanh Bình nhậu với chồng của Thị Bình

Trong preview tập 30, dù chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng cậu Ba Xuân đã tương tư Phượng. Biết được con trai ngày càng thân thiết với người ở, Hạnh Nhi nổi giận tát Phượng thẳng tay và cảnh cáo: "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, cái hạng hèn mọn như mày mà dám đụng đến con tao hả".

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Cho rằng Phượng cố ý dụ dỗ con trai, Hạnh Nhi phẫn nộ

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 30 vào 20h00 tối thứ bảy (5/10).

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 29: Chán gần gũi với Khải Duy, Hạnh Nhi lẻn vào phòng Thanh Bình làm bậy

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 29: Chán gần gũi với Khải Duy, Hạnh Nhi lẻn vào phòng Thanh Bình làm bậy

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 29, dù bị từ chối, Hạnh Nhi vẫn cả gan lẻn vào phòng con trai riêng của chồng giữa đêm.

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