Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 29: Chán gần gũi với Khải Duy, Hạnh Nhi lẻn vào phòng Thanh Bình làm bậy

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 29, dù bị từ chối, Hạnh Nhi vẫn cả gan lẻn vào phòng con trai riêng của chồng giữa đêm.
- Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 27: Khải Duy nghi ngờ danh tính của Phượng, Hải bị đánh dã man
- Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 24, mẹ ruột ép Bình ôm bụng bầu tự vẫn, Khải Duy đau đớn chọn giữa tình và hiếu
Ở tập 28 của Tiếng sét trong mưa, Thanh Bình muốn kết thúc cuộc tình loạn luân với mẹ kế. Cho rằng anh xem mình chỉ là công cụ để thỏa mãn, Hạnh Nhi đau khổ và cố níu kéo nhưng không được. Khuyên ngăn không thành, cô đe dọa Thanh Bình nếu dám bỏ rơi mình thì sẽ nói hết mọi chuyện với Khải Duy.
Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 29, dù chung chăn gối nhưng tình yêu với Khải Duy đã nguội lạnh, Hạnh Nhi nhớ lại đêm tân hôn bẽ bàng khi chồng gọi tên người khác. Còn gì đau đớn hơn khi anh nắm tay mình nhưng nói lời yêu thương vợ cũ: "Đừng đi đừng bỏ anh mà, Bình ơi kiếp này anh chỉ thương mình em thôi. Ngay cả con trai mình, anh cũ đặt tên nó là Bình, em không thấy sao. Bình ơi, đừng giận anh nữa mà, anh nhớ em nhiều lắm".
Ở một diễn biến khác, Khải Duy nói chuyện với bác sĩ và biết được bệnh tình của vợ. Theo đó, Hạnh Nhi không còn mặn mà chuyện chăn gối là do tâm bệnh.
Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, thèm khát tình yêu, Hạnh Nhi lẻn vào phòng Thanh Bình giữa đêm. Dù bị từ chối, cô vẫn không kiềm chế được mà cố níu kéo tình cảm từ con riêng của chồng.
Trong một phân đoạn khác, Phượng đi mua thuốc cho bà chủ Hạnh Nhi và nghe được loáng thoáng về đơn thuốc chữa lãnh cảm. Mang trong lòng sự tò mò, Phượng về hỏi tía.
Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 29 vào 20h00 tối thứ sáu (4/10).