Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 29: Chán gần gũi với Khải Duy, Hạnh Nhi lẻn vào phòng Thanh Bình làm bậy

Ở tập 28 của Tiếng sét trong mưa, Thanh Bình muốn kết thúc cuộc tình loạn luân với mẹ kế. Cho rằng anh xem mình chỉ là công cụ để thỏa mãn, Hạnh Nhi đau khổ và cố níu kéo nhưng không được. Khuyên ngăn không thành, cô đe dọa Thanh Bình nếu dám bỏ rơi mình thì sẽ nói hết mọi chuyện với Khải Duy.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 29, dù chung chăn gối nhưng tình yêu với Khải Duy đã nguội lạnh, Hạnh Nhi nhớ lại đêm tân hôn bẽ bàng khi chồng gọi tên người khác. Còn gì đau đớn hơn khi anh nắm tay mình nhưng nói lời yêu thương vợ cũ: "Đừng đi đừng bỏ anh mà, Bình ơi kiếp này anh chỉ thương mình em thôi. Ngay cả con trai mình, anh cũ đặt tên nó là Bình, em không thấy sao. Bình ơi, đừng giận anh nữa mà, anh nhớ em nhiều lắm".