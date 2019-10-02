Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 27, Khải Duy hoài nghi khi thấy Phượng giống Thị Bình. Hải bị người của ba ruột hành hạ tại đồn điền.

Ở tập 26 của Tiếng sét trong mưa, Phượng bị kẻ trông coi đồn điền suýt cưỡng hiếp, nhưng may mắn được Thanh Bình và Khải Duy cứu thoát. Khi nhìn vào gương mặt cô gái trẻ, Khải Duy mơ hồ thấy hình bóng của vợ cũ. Với chút xót thương còn lại, ông cho phép con trai đưa Phượng về nhà chăm sóc vết thương và nhận cô ở lại làm người ở. Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 27, sau khi gặp và cứu Phượng, Khải Duy không ngừng suy nghĩ về cô vì thấy hình ảnh của Thị Bình. Ông hoài nghi: "Cô gái này hình như gặp ở đâu rồi, nhìn có vẻ thân quen quá...".

Khải Duy có cảm giác lạ sau khi gặp Phượng Ở một diễn biến khác, dù đã lấy chồng và sinh con nhưng Bình vẫn không quên được hình bóng cậu Ba. Cô vẫn giữ thói quen trồng hoa lài để nguôi ngoai nỗi nhớ thương. Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, khi Phượng cảm thán: "Bây giờ mà tía còn ghen với má nữa", ông Quý - chồng thứ 2 của Thị Bình giải thích: "Bả sống ở bên tao mà hồn bả cứ nhớ người khác, hỏi sao tao chịu được mà không ghen".

Thị Bình khóc vì nhớ Khải Duy Ông Quý ghen tuông với cậu Ba suốt hơn 20 năm Ở một phân đoạn được hé lộ trong tập 27, là sự trở lại của Khải Văn và Hiểm. Biết cô vẫn còn uất hận về cái chết của Lũ, anh khuyên nhủ: "Khi không còn oán hận và đố kỵ nữa, con người ta sẽ thanh thản và hạnh phúc, quan tâm với nhau nhiều hơn". Khải Văn khuyên nhủ Hiểm nên bỏ qua quá khứ Ở một diễn biến khác, thương Hạnh Nhi bị chồng hành hạ, cậu Ba Xuân lo lắng: "Hồi tối ba lại đánh má nữa hả", sợ con trai sinh hận với ba ruột, cô chối: "Đâu có đâu. Con nói gì vậy, ba làm sao mà đánh má được". Dù vậy, Hạnh Nhi vẫn không qua được mắt con trai: "Thôi má đừng giấu con, đêm nào mà có ba ở nhà con cũng nghe má la, má khóc. Trên cổ má còn có dấu bầm nữa, ba thiệt là hung dữ mà". Cậu Ba Xuân, con trai của Khải Duy và Hạnh Nhi Trong những giây cuối cùng của preview Tiếng sét trong mưa tập 27, Hải bị người trông coi đồn điền cao su của Khải Duy đánh dã man vì không nghe lời. Hải bị đánh tại đồn điền cao su Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 27 vào 20h00 tối thứ tư (2/10).

Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 24, mẹ ruột ép Bình ôm bụng bầu tự vẫn, Khải Duy đau đớn chọn giữa tình và hiếu Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 24, biết bà Hội chính là người trực tiếp gây ra bi kịch của Bình và đứa con trong bụng, Khải Duy uất hận nhưng không thể nổ súng vào mẹ ruột.

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