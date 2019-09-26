Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 22, phẫn nộ khi thấy Lũ khoác chiếc khăn mình đã tặng Bình, Khải Duy nổi trận lôi đình.

Ở tập 21 của Tiếng sét trong mưa, dù biết dì Bảy đã giúp Lũ và Thị Bình bỏ trốn nhưng bà Hội vẫn không trách phạt. Biết Khải Duy không tin lời mình và Hai Sáng, bà Hội yêu cầu dì Bảy phải xác nhận với cậu Ba chuyện Thị Bình và Lũ có tư tình là thật. Vì lo cho tính mạng của má Lũ, dì Bảy đành chấp nhận làm theo. Khải Duy quyết tìm hiểu rõ mọi chuyện... Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 22, không tin vào lời bà Hội và Hai Sáng, Khải Duy tìm dì Bảy hỏi rõ mọi chuyện: "Em Bình không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi. Nói đi! Em Bình không phải là hạng người như vậy". Không đứng yên, Hai Sáng tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa": "Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người, nào tới giờ có ai nhìn mặt mà bắt hình dong chính xác đâu".

... nhưng anh đâu biết rằng, má mình đã đe họa bà Bảy nói sai sự thật Ở một diễn biến khác, Thiên Kim hả hê khi biết chuyện của Khải Duy và Thị Bình: "Anh ta đang hận vì bị vợ ngoại tình, chắc chắn anh ta sẽ cưới vợ khác để trả thù". Tự tin rằng Khải Duy sẽ cưới mình, Thiên Kim dõng dạc nói với má mình: "Tâm lý đàn ông con nắm gọn trong bàn tay". Thiên Kim hả hê khi chia rẽ được Khải Duy và Thị Bình Theo nội dung preview Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, bà Hội và con dâu cả tiếp tục tính kế với Bình và Lũ: "Nhưng mà mình tìm thấy tụi nó rồi mình làm gì hả má", bà Hội dứt khoát: "Thì dĩ nhiên là cho tụi nó câm miệng chứ làm gì".

Bà Hội và con dâu Hai Sáng tiếp tục tính kế Ở một diễn biến khác, Hiểm nghe được âm mưu của bà Hội và nói lại với dì Bảy: "Bà chủ với mợ Hai cũng đang âm thầm cho người đi giết người diệt khẩu". Dì Bảy hoảng hốt khi Hiểm báo tin bà Hội đang tìm giết Lũ và Bình Trong phân cảnh được tiết lộ ở tập 22, xót xa khi thấy Lũ vì mình mà chịu lạnh, lội nước cả đêm mưu sinh, Bình lấy chiếc khăn cậu Ba tặng khoác cho anh. Tuy nhiên, khi Khải Duy bắt được Lũ và thấy kỷ vật tặng người thương đang trên cổ Lũ, anh hóa thành con thú dữ, toàn bộ cơn phẫn nộ, cuồng ghen trút lên người Lũ không thương tiếc. Bụng mang dạ chửa, Bình sống nương nhờ vào Lũ Khải Duy trút mọi cơn thịnh nộ lên người Lũ Bị đánh đập dã man, Lũ vẫn xin cậu Ba tha cho Thị Bình: "Cậu Ba sắp cưới vợ rồi, con khuyên cậu hãy buông tha cho em Bình đi". Lũ bị cậu Ba đánh dã man Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 22 vào 20h00 tối thứ năm (26/9).

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