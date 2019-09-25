Trong preview “Tiếng sét trong mưa” tập 21, Khải Duy phẫn nộ khi nghe chuyện Bình bỏ trốn với Lũ vì có tư tình riêng.

Ở tập 20 của Tiếng sét trong mưa, vì ganh ghét Thị Bình được cậu Ba thương yêu, Hiểm cố tình hét lớn: "Con Bình tư tình với anh Lũ", khi thấy cô trò chuyện với Lũ. Chớp thời cơ, bà Hội và Hai Sáng vu cho cả hai tội tư tình và nhốt vào nhà kho hành hạ. Nhân lúc Khải Duy không có nhà, bà Hội chia rẽ Bình và con trai Trong đoạn preview Tiếng sét trong mưa tập 21, dự cảm được điều chẳng lành, Khải Duy (Cao Minh Đạt) bừng tỉnh khi đang ngủ và quyết định về nhà sớm: "Anh Hai à, em nghe được em Bình kêu cứu, hình như em Bình đang gặp nạn".

Khải Duy lo lắng cho Bình và quyết định về nhà sớm Ở một diễn biến khác, bị hành hạ khi bị giam trong nhà kho, Bình cầu cứu: "Dì Bảy ơi, cứu con với! Con bị đau bụng lắm, chắc hồi nảy con bị động thai rồi". Trước tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" của cháu gái và Lũ, dì Bảy khuyên cả hai nên bỏ trốn: "Rõ ràng là người ta muốn vu oan giá họa, muốn diệt cỏ tận gốc... Nếu muốn sống, muốn cứu cả hai đứa và cả đứa con trong bụng của con thì phải lập tức rời khỏi chỗ này liền". Trước khi cùng Lũ trốn khỏi sự hành hạ của bà Hội và Hai Sáng, Bình nhắn nhủ: "Dì có gặp cậu Ba thì nói con thương cậu nhiều lắm, con không bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu Ba hết".

Bình nhắn nhủ với dì Bảy trước khi trốn khỏi nhà Trong một phân cảnh khác của Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, Hai Sáng phẫn nộ khi biết Bình và Lũ trốn đi: "Tao nói cho tụi mày biết, tao cho thời hạn từ đây đến sáng mai, tụi mày mà không kiếm được nó thì liệu hồn". Sợ bị đổ tội, Hiểm (Lê Bê La) khai: "Dạ thưa mợ Hai, không phải do tụi con ăn hại đâu, mà do chính bà Bảy đã giúp con Bình và anh Lũ chạy trốn. Nếu như bà Bảy không cởi trói cho con Bình thì làm sao con Bình trốn thoát được". Sợ bị trách phạt, Hiểm khai dì Bảy đã cởi trói cho Bình và Lũ Ở một diễn biến khác của Tiếng sét trong mưa tập 21, bị cậu Ba đánh đập dã man, Hiểm tiếp tục đổ oan cho Bình và Lũ: "Dạ mợ Ba với anh Lũ tư tình với nhau rồi bị con bắt gặp". Thấy con trai nổi trận lôi đình, đánh Hiểm không thương tiếc, bà Hội lên tiếng: "Mọi chuyện rành rành như vậy rồi, một trăm cặp mắt thấy chứ không phải một mình con Hiểm mà nói nó bịa chuyện". Không tin vào chuyện Bình bỏ trốn vì tư tình với Lũ, Khải Duy dằn mặt: "Tui không nhắc đến má thì thôi, má đừng chọc tui nổi khùng lên. Tui đâu có ngu mà không biết đây là cái tuồng do má với chị dâu dựng lên, dạy cho đám gia đinh học thuộc lòng. Tui đã ở với em Bình được một mặt con rồi, lẽ nào tui không biết tính nết của em ấy". Khải Duy tức giận khi nghe tin Bình bỏ trốn với Lũ Liệu Khải Duy có tin Bình trong sạch đến cùng? Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 21 vào 20h00 tối thứ tư (25/9).

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