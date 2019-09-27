Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 23, căm hận trước cái chết oan ức của Lũ, Hiểm "bóc trần" tội ác của bà Hội với Khải Văn.

Ở tập 22 của Tiếng sét trong mưa, Khải Duy đau đớn khi dì Bảy xác nhận chuyện Lũ và Bình có tư tình. Anh điên cuồng đập phá và khi tìm được Lũ, Khải Duy đánh Lũ đến ngất xỉu. Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 23, bà Hội tìm thầy thuốc đến chữa trị cho Lũ sau khi gánh chịu roi đòn khủng khiếp từ Khải Duy. Tuy nhiên, vì bị thương quá nghiêm trọng, Lũ không thể qua khỏi.

Bà Hội hoảng hốt khi con trai lại tiếp tục đánh chết người Ở một diễn biến khác, Hiểm ôm thi thể Lũ gào khóc: "Anh ơi, đừng có bỏ em nha anh Lũ. Em thương anh thiệt bụng mà, anh mà có bề nào chắc em chết theo anh luôn". Hiểm khóc thảm khi Lũ chết oan Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, quá xót thương cho cái chết oan của Lũ và đau đớn vì Khải Duy không tin mình, Thị Bình quyết định tự tử: "Cậu Ba! Em thương cậu Ba nhiều đến như vậy tại sao cậu Ba lại không tin em".

Bình nhảy sông tự tử vì người thương không tin tưởng Trong một phân đoạn khác, Khải Duy đau đớn tột cùng khi nhận được tin Thị Bình đã nhảy sông tự tử. Bất ngờ khi biết Bình để lại tâm thư trước lúc nhảy sông, bà Hội lo lắng: "Con Bình nó đâu có biết chữ đâu mà viết thư, hay là có người giả mạo lừa gạt con đó". Khải Duy 'chết lặng' khi hay tin Bình đã tự tử Ở một diễn biến khác, quá phẫn nộ vì cái chết của Lũ, Hiểm phanh phui tội ác của bà Hội với Khải Văn: "Bà ác lắm, bà nói anh Lũ gian phu dâm phụ với con Bình vì bà không muốn con Bình lấy cậu Ba cho nên bà đã ra tay tàn độc. Má của cậu cũng bị bà này đập cho tới chết". Hiểm tiết lộ bí mật bà Hội giết chết mẹ Khải Văn Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 23 vào 20h00 tối thứ sáu (27/9).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/preview-tieng-set-trong-mua-tap-23-khai-duy-dau-don-khi-binh-tu-tu-hiem-phanh-phui-toi-ac-cua-ba-hoi-339164.html