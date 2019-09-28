Ở tập 23 của Tiếng sét trong mưa, Bình đau đớn ngã quỵ trước mộ Lũ. Cái chết của anh khiến cô hiểu rằng Khải Duy không tin mình thủy chung. Cô ôm nỗi oan và gieo mình xuống sông tự vẫn sau khi để lại cho Khải Duy lá thư.

Trong cơn cuồng ghen, Khải Duy đánh chết Lũ

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 24, Khải Duy dằn vặt nhớ lại kỷ niệm tốt đẹp khi Bình bên cạnh, chính anh là người đã dạy cô viết chữ. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi ngày nào đã tan biến, thay vào đó là một màu tan thương. Nghĩ lại cảnh Thị Bình nhảy sông tự vẫn trong oan ức, Khải Duy đau đớn gào khóc: "Anh tin em mà! Anh thương em, thương con đừng bỏ anh Bình ơi".