Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 24, mẹ ruột ép Bình ôm bụng bầu tự vẫn, Khải Duy đau đớn chọn giữa tình và hiếu

Phim hay mỗi ngày 28/09/2019 13:27

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 24, biết bà Hội chính là người trực tiếp gây ra bi kịch của Bình và đứa con trong bụng, Khải Duy uất hận nhưng không thể nổ súng vào mẹ ruột.

Ở tập 23 của Tiếng sét trong mưa, Bình đau đớn ngã quỵ trước mộ Lũ. Cái chết của anh khiến cô hiểu rằng Khải Duy không tin mình thủy chung. Cô ôm nỗi oan và gieo mình xuống sông tự vẫn sau khi để lại cho Khải Duy lá thư.

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Trong cơn cuồng ghen, Khải Duy đánh chết Lũ

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 24, Khải Duy dằn vặt nhớ lại kỷ niệm tốt đẹp khi Bình bên cạnh, chính anh là người đã dạy cô viết chữ. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi ngày nào đã tan biến, thay vào đó là một màu tan thương. Nghĩ lại cảnh Thị Bình nhảy sông tự vẫn trong oan ức, Khải Duy đau đớn gào khóc: "Anh tin em mà! Anh thương em, thương con đừng bỏ anh Bình ơi".

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Anh nhớ lại kỷ niệm khi còn hạnh phúc bên Thị Bình
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Khải Duy ân hận khóc thảm vì đã không tin Bình khiến cô ôm hận tự tử

Ở một diễn biến khác, đọc thư của Bình và hiểu ra mọi chuyện, Khải Duy phẫn nộ định bắn chết Hai Sáng để trả thù: "Có trốn lên trời tui cũng tìm ra cho bằng được chứ đừng nói là chị trốn dưới gầm giường". Biết rằng Khải Duy không nói suông, Hai Sáng sợ hãi nhưng vẫn chối: "Chú ba, chú nói gì kỳ vậy, ai giết vợ con chú". Chối bay chối biến việc đã hại Bình, Hai Sáng bị Khải Duy đánh thẳng tay.

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Tính mạng bị đe dọa...
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... Hai Sáng vẫn chối tội

Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, sợ con trai tiếp tục gây ra án mạng giết chết chị dâu, bà Hội ra mặt: "Má làm tất cả mọi chuyện này cũng là vì muốn tốt cho con thôi, chứ thiệt tình là má không biết con Bình nó đang mang bầu". Trong cơn đau đớn mất người yêu, trong nỗi giằng xé giữa tình và hiếu, Khải Duy bóp cò súng... viên đạn bay vào không trung.

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Bà Hội nhận lỗi với Khải Duy

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 24 vào 20h00 tối thứ bảy (28/9).

"Bảo bối" gia truyền của mẹ con cậu ba Duy (Tiếng Sét Trong Mưa): Cái chày dẻo như sợi bún nhưng ra tay là chết người!

"Bảo bối" gia truyền của mẹ con cậu ba Duy (Tiếng Sét Trong Mưa): Cái chày dẻo như sợi bún nhưng ra tay là chết người!

Chiếc chày đặc biệt của Tiếng Sét Trong Mưa tuy dẻo như sợi bún nhưng lại rất được hai mẹ con Khải Duy yêu thích mỗi khi cần... giết người.

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