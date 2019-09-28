Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 24, biết bà Hội chính là người trực tiếp gây ra bi kịch của Bình và đứa con trong bụng, Khải Duy uất hận nhưng không thể nổ súng vào mẹ ruột.
- Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 23, Khải Duy đau đớn khi Bình tự tử, Hiểm phanh phui tội ác của bà Hội
- Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 22, Khải Duy cuồng nộ đánh đập Lũ dã man, bà Hội truy lùng giết Bình
Ở tập 23 của Tiếng sét trong mưa, Bình đau đớn ngã quỵ trước mộ Lũ. Cái chết của anh khiến cô hiểu rằng Khải Duy không tin mình thủy chung. Cô ôm nỗi oan và gieo mình xuống sông tự vẫn sau khi để lại cho Khải Duy lá thư.
Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 24, Khải Duy dằn vặt nhớ lại kỷ niệm tốt đẹp khi Bình bên cạnh, chính anh là người đã dạy cô viết chữ. Niềm hạnh phúc ngắn ngủi ngày nào đã tan biến, thay vào đó là một màu tan thương. Nghĩ lại cảnh Thị Bình nhảy sông tự vẫn trong oan ức, Khải Duy đau đớn gào khóc: "Anh tin em mà! Anh thương em, thương con đừng bỏ anh Bình ơi".
Ở một diễn biến khác, đọc thư của Bình và hiểu ra mọi chuyện, Khải Duy phẫn nộ định bắn chết Hai Sáng để trả thù: "Có trốn lên trời tui cũng tìm ra cho bằng được chứ đừng nói là chị trốn dưới gầm giường". Biết rằng Khải Duy không nói suông, Hai Sáng sợ hãi nhưng vẫn chối: "Chú ba, chú nói gì kỳ vậy, ai giết vợ con chú". Chối bay chối biến việc đã hại Bình, Hai Sáng bị Khải Duy đánh thẳng tay.
Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, sợ con trai tiếp tục gây ra án mạng giết chết chị dâu, bà Hội ra mặt: "Má làm tất cả mọi chuyện này cũng là vì muốn tốt cho con thôi, chứ thiệt tình là má không biết con Bình nó đang mang bầu". Trong cơn đau đớn mất người yêu, trong nỗi giằng xé giữa tình và hiếu, Khải Duy bóp cò súng... viên đạn bay vào không trung.
Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 24 vào 20h00 tối thứ bảy (28/9).