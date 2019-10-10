Ở một diễn biến khác, Hạnh Nhi tiếp tục lên kế hoạch để hại Phượng, giành lại tình cảm của Thanh Bình.

Ở tập 33 của Tiếng sét trong mưa , việc làm của Thanh Bình sau khi xuống quản lý đồn điền giúp Khải Duy khiến Hải xúc động. Anh có cái nhìn thiện cảm hơn với cậu Hai nhà này. Trong tập 33, khán giả vô cùng xúc động khi Thị Bình lần đầu đoàn tụ với 3 người con sau 24 năm.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 34, trái tim Phượng đã rung động với anh trai cùng mẹ khác cha. Càng tiếp xúc nhiều, tình cảm cô gái trẻ dành cho cậu chủ càng thêm đậm sâu: "Cậu hai đúng là người đẹp trai nhất trước giờ mình từng gặp, vừa oai phong, tốt bụng lại dịu dàng". Về phía Thanh Bình, anh cũng cảm mến phượng. Cảm xúc của cả hai ngày càng tăng qua những lần ở cạnh nhau.

Thanh Bình và Phượng ngày càng thân thiết

Trong khi Phượng loạn nhịp vì cậu Hai Thanh Bình hiền lành, tài giỏi, cô không ngờ rằng cậu Ba Xuân cũng tương tư mình mỗi ngày. Trong tập 34 vừa được hé lộ, Xuân ghen khi thấy Phượng gần gũi với anh Hai. Anh quyết định hỏi cưới cô: "Tui hổng thích Phượng thân với anh Hai đâu. Phượng làm vợ tui nha".

Cậu Ba Xuân vào phòng Phượng hỏi cưới

Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, Hải khó chịu khi thấy em gái ngày càng thân thiết, gần gũi với con trai ông chủ đồn điền. Anh la Phượng trước mặt má. Lúc này, ánh mắt Thị Bình hiện lên sự bất an chuyện "cậu chủ - con hầu" khi nghe lời biện minh của con gái: "Anh hai đừng nói vậy, cậu Hai là chủ, em chỉ là con hầu thôi mà".

Nghe con gái giải thích...

... Thị Bình lo lắng khi nghĩ về mối quan hệ 'cậu chủ - con hầu'

Ở một diễn biến khác, Hạnh Nhi tiếp tục níu kéo tình cảm loạn luân với con trai riêng của chồng dù liên tục bị từ chối.

Thanh Bình thẳng tay đuổi Hạnh Nhi ra khỏi phòng riêng

Trong đoạn trailer vừa được ekip sản xuất tung ra, sau thời gian chữa bệnh lãnh cảm cho vợ Khải Duy, anh chàng bác sĩ đã dành tình cảm cho Hạnh Nhi.

Chuyện tình cảm giữa Hạnh Nhi và con riêng của chồng đã bị bác sĩ phát hiện

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 34 vào 20h00 tối thứ năm (10/10).