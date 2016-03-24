Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Liên tham gia liveshow Mạnh Quỳnh

Sau khi công bố MC Kỳ Duyên, ca sĩ Phi Nhung, danh hài Hoài Linh, danh hài Chí Tài và danh hài Trường Giang sẽ tham gia liveshow kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát của mình diễn ra ngày 16/4 tới đây tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, ca sĩ Mạnh Quỳnh tiếp tục công bố thêm 3 ca sĩ khách mời nữa sẽ góp mặt trong liveshow đặc biệt chính là ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Ngọc Liên và “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng.

Mặc dù chưa từng hát chung với Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng trên bất kỳ một sân khấu âm nhạc nào. Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh vẫn mạnh dạn mời Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng – 2 ca sĩ được khán giả trong nước và hải ngoại rất yêu mến tham gia liveshow lần này.

Theo chia sẻ của ca sĩ Mạnh Quỳnh, lý do anh mời Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng không chỉ vì đây là 2 ca sĩ nổi tiếng trong nước, sở hữu lượng fans đông đảo mà vì đây là 2 giọng ca hát nhạc bolero rất đặc biệt. Nếu như Lệ Quyên duyên dáng trên sân khấu, hát nhạc bolero rất ngọt, rất tình thì Đàm Vĩnh Hưng là một giọng ca đặc biệt và đa dạng. Anh vừa có thể hát nhạc trẻ một cách máu lửa, cuồng nhiệt, lại vừa có thể hát nhạc xưa theo một cách rất riêng bởi lối hát cảm xúc, lắng đọng và chất giọng trầm khàn.

Đàm Vĩnh Hưng sẽ góp mặt trong liveshow của Mạnh Quỳnh sắp tới.

Trong liveshow của Mạnh Quỳnh, Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng ngoàit? việc thể hiện solo một số ca khúc gắn liền với tên tuổi, được khán giả yêu thích thì Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng sẽ lần lượt có màn song ca đặc biệt với nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Chắc chắn, sự kết hợp này sẽ mang tới nhiều điều bất ngờ và thú vị cho khán giả.

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, nữ ca sỹ Lệ Quyên cũng tham gia chương trình.

Còn với Ngọc Liên, đây là một cô em thân thiết của Mạnh Quỳnh khi Ngọc Liên chưa về nước và cả hai cùng hoạt động trong một trung tâm nhạc ở Mỹ. Thậm chí, Mạnh Quỳnh còn sáng tác ca khúc mang tên “Nghĩa phu thê” dành tặng riêng cho Ngọc Liên khi chứng kiến quá trình lao động nghệ thuật, tình yêu, chuyện gia đình của Ngọc Liên từ hải ngoại đến khi trở về Việt Nam lập nghiệp.

Không chỉ dành tặng Ngọc Liên một bài hát ý nghĩa, khi Ngọc Liên ra mắt Album nhạc trữ tình “Nghĩa phu thê”, Mạnh Quỳnh còn bay từ Mỹ về Việt Nam để giúp cô thu âm ca khúc, đồng thời song ca cùng cô 2 bài trong album.

Nữ ca sỹ Ngọc Liên

Chia sẻ về Ngọc Liên, Mạnh Quỳnh nói: “Mạnh Quỳnh và Ngọc Liên quen biết nhau lâu rồi, Mạnh Quỳnh thương Ngọc Liên ở chỗ luôn miệt mài với nghề nghiệp, với hoài bão. Giọng ca của Liên đẹp, khi Ngọc Liên hát Quỳnh thấy được cái tình và cái hồn trong đó và hai anh em song ca với nhau cũng rất hợp. Bởi vậy, trong liveshow của Mạnh Quỳnh không thể vắng bóng cô em thân thiết này.”

Liveshow 20 năm tiếng hát Mạnh Quỳnh “Cảm ơn cuộc đời” diễn ra vào hồi 20h ngày 16/4 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM tới đây không chỉ là liveshow mang ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp 20 năm ca hát của nam ca sĩ điển trai mà đây cũng chính là một cơ hội để Mạnh Quỳnh có dịp trở về quê hương, hát và tri ân tới những khán giả Việt Nam, những người luôn yêu mến và ủng hộ anh trong suốt 20 năm xa xứ. Liveshow hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với nhiều bất ngờ và ấn tượng.