Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh: Mã Tư Thuần – Bạch Kính Đình từng ‘phim giả tình thật’ nhưng đã chia tay

Phim hay mỗi ngày 24/03/2021 20:28

Sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, cặp đôi Mã Tư Thuần – Bạch Kính Đình nảy sinh tình cảm nhưng đã chia tay.

Ngày 23/3 truyền thông Hoa ngữ đều đồng loạt đăng tin Ảnh hậu Mã Tư Thuần và bạn trai bí mật hẹn hò. Người đàn ông này là ca sĩ Trương Triết Hiên và được cho là không xứng đáng với Mã Tư Thuần. Dù rằng truyền thông đã có được hình ảnh cả hai nắm tay qua đường sau đó cùng về nhà nhưng phía Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên vẫn chưa lên tiếng thừa nhận.

em la thanh tri doanh luy cua anh 1
 Mã Tư Thuần bị bắt gặp hẹn hò với ca sĩ tai tiếng Trương Triết Hiên

Điều này khiến những fan hâm mộ bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh bất mãn, do trong phim này Bạch Kính Đình và Mã Tư Thuần đóng một cặp. Sự việc này xảy ra ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng xem của khán giả.

Theo QQ, mới đây một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, khi quay Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, Bạch Kính Đình và Mã Tư Thuần đã nãy sinh tình cảm thật. Sau khi phim đóng máy, vì nhiều nguyên nhân khiến cặp đôi lựa chọn chia tay.

em la thanh tri doanh luy cua anh 2
 Khi cùng hợp tác trong Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình đã phát sinh tình cảm
em la thanh tri doanh luy cua anh 3
 Vậy nhưng Bạch Kính Đình không muốn công khai có bạn gái

Trong giới showbiz, Bạch Kính Đình là người nổi tiếng, phần lớn các fan của anh đều là nữ nên nam diễn viên họ Bạch không muốn công khai chuyện tình cảm. Chính cuộc tình ngắn ngủi này đã khiến Mã Tư Thuần bị tổn thương. Trong những bài phỏng vấn gần đây, Mã Tư Thuần rất hạn chế nói về Bạch Kính Đình cũng như nhân vật Hình Khắc Lũy trong phim.

em la thanh tri doanh luy cua anh 4em la thanh tri doanh luy cua anh 4em la thanh tri doanh luy cua anh 5

em la thanh tri doanh luy cua anh 6
 Nhiều người tinh mắt tìm được khá nhiều điểm tương đồng trên trang cá nhân của Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình
em la thanh tri doanh luy cua anh 7
 Nguồn tin này cho hay, vì nhiều lý do cặp đôi đã lựa chọn chia tay
em la thanh tri doanh luy cua anh 9
 Cuộc tình ngắn ngủi này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của Mã Tư Thuần

Tháng 4/2020 Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình vướng tin đồn hẹn hò, nhiều người tinh mắt còn tìm được bằng chứng cặp đôi có tình cảm với nhau trên trang cá nhân của cả hai. Vậy nhưng chuyện tình ngắn ngủi này nhanh chóng kết thúc. Tháng 5/2020 chứng trầm cảm của Mã Tư Thuần có xu hướng trầm trọng hơn. Không biết rằng, việc chia tay Bạch Kính Đình có phải là nguyên nhân khiến Mã Tư Thuần thổn thương và bệnh tình càng nặng hay không? Hiện tại phía Bạch Kính Đình và Mã Tư Thuần chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào cho tin đồn này.

Sơn Hà Lệnh: Phim vừa kết thúc, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã vướng tin đồn bất hòa

Sơn Hà Lệnh: Phim vừa kết thúc, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã vướng tin đồn bất hòa

Thành công của bộ phim Sơn Hà Lệnh giúp sự nghiệp của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn gặt hái được rất nhiều thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   Mã Tư Thuần Bạch Kính Đình Hình Khắc Lũy

TIN MỚI NHẤT

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ