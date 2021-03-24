Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh: Mã Tư Thuần – Bạch Kính Đình từng ‘phim giả tình thật’ nhưng đã chia tay

Sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, cặp đôi Mã Tư Thuần – Bạch Kính Đình nảy sinh tình cảm nhưng đã chia tay.

Ngày 23/3 truyền thông Hoa ngữ đều đồng loạt đăng tin Ảnh hậu Mã Tư Thuần và bạn trai bí mật hẹn hò. Người đàn ông này là ca sĩ Trương Triết Hiên và được cho là không xứng đáng với Mã Tư Thuần. Dù rằng truyền thông đã có được hình ảnh cả hai nắm tay qua đường sau đó cùng về nhà nhưng phía Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên vẫn chưa lên tiếng thừa nhận. Mã Tư Thuần bị bắt gặp hẹn hò với ca sĩ tai tiếng Trương Triết Hiên Điều này khiến những fan hâm mộ bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh bất mãn, do trong phim này Bạch Kính Đình và Mã Tư Thuần đóng một cặp. Sự việc này xảy ra ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng xem của khán giả.

Theo QQ, mới đây một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, khi quay Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, Bạch Kính Đình và Mã Tư Thuần đã nãy sinh tình cảm thật. Sau khi phim đóng máy, vì nhiều nguyên nhân khiến cặp đôi lựa chọn chia tay. Khi cùng hợp tác trong Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình đã phát sinh tình cảm Vậy nhưng Bạch Kính Đình không muốn công khai có bạn gái Trong giới showbiz, Bạch Kính Đình là người nổi tiếng, phần lớn các fan của anh đều là nữ nên nam diễn viên họ Bạch không muốn công khai chuyện tình cảm. Chính cuộc tình ngắn ngủi này đã khiến Mã Tư Thuần bị tổn thương. Trong những bài phỏng vấn gần đây, Mã Tư Thuần rất hạn chế nói về Bạch Kính Đình cũng như nhân vật Hình Khắc Lũy trong phim.

Nhiều người tinh mắt tìm được khá nhiều điểm tương đồng trên trang cá nhân của Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình Nguồn tin này cho hay, vì nhiều lý do cặp đôi đã lựa chọn chia tay Cuộc tình ngắn ngủi này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của Mã Tư Thuần Tháng 4/2020 Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình vướng tin đồn hẹn hò, nhiều người tinh mắt còn tìm được bằng chứng cặp đôi có tình cảm với nhau trên trang cá nhân của cả hai. Vậy nhưng chuyện tình ngắn ngủi này nhanh chóng kết thúc. Tháng 5/2020 chứng trầm cảm của Mã Tư Thuần có xu hướng trầm trọng hơn. Không biết rằng, việc chia tay Bạch Kính Đình có phải là nguyên nhân khiến Mã Tư Thuần thổn thương và bệnh tình càng nặng hay không? Hiện tại phía Bạch Kính Đình và Mã Tư Thuần chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào cho tin đồn này.

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