Đối với những ai là fan ruột của thể loại phim võ thuật hành động Trung Hoa, ắt hẳn Lý Liên Kiệt là tượng đài không thể thay thế. Cùng điểm qua những bộ phim lẻ đã làm nên tên tuổi "ông hoàng KungFu" nhất định bạn không thể bỏ qua.

Được ví như “Hoàng đế Kung Fu”, vì thế mà danh sách top 15 phim lẻ Lý Liên Kiệt luôn có sức hút vượt xa thời gian mà nó công chúng. Kể từ khi gia nhập làng giải trí cho đến nay, anh đã xuất hiện trong hơn năm mươi bộ phim, và hầu hết trong số đó là các vai anh hùng. Những bộ phim kung fu của Lý Liên Kiệt đã ảnh hưởng rất lớn đến cả một thế hệ không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới.

Ngoài 18 tuyệt kỹ võ công của Thiếu Lâm Tự được sử dụng ở nhiều mức độ khác nhau. Từng chuyển động của Lý Liên Kiệt vừa cứng rắn vừa mềm mại. Nếu nắm đấm bọ ngựa của Vu Hải tuyệt vời thì nắm đấm của Hu Jian vô cùng mạnh mẽ, và say kiếm của Yu Cheng hui như rồng bay phượng múa. Bộ phim đã trở thành tác phẩm kinh điển không thể vượt qua ở thể loại phim kung fu vì các diễn viên đều là những võ sư thực thụ.

Dẫn đầu danh sách top 15 phim lẻ Lý Liên Kiệt hay nhất là cái tên Thiếu Lâm Tư của đạo diễn Zhang Xinyan. Phim được phát hành năm 1982 và là tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Lý Liên Kiệt tham gia.

Vẫn là những màn đấu võ hành động rất mang đậm dấu ấn riêng. Lý liên Kiệt luôn luôn khẳng định mình là một ngôi sao điện ảnh võ thuật tầm cỡ. Đây là bộ phim giúp tên tuổi anh tỏa sáng.

2. Bộ phim “Hoàng Phi Hồng”

Đối với Lý Liên Kiệt, “Hoàng Phi Hồng” có ý nghĩa vô cùng lớn vì nó đã giúp đưa tên tuổi anh bay xa ra tầm thế giới. Lý Liên Kiệt tham gia năm phần của bộ truyện, trong phim anh mặc áo choàng, những cử chỉ, điệu bộ và hình tượng sư phụ đỉnh đạc của nhân vật đã ăn sâu vào lòng người hâm mộ.

“Hoàng Phi Hồng” có ý nghĩa vô cùng lớn vì nó đã giúp đưa tên tuổi anh bay xa ra tầm thế giới

Vai diễn này đã giúp Lý Liên Kiệt nhanh chóng trở thành ngôi sao phim hành động được biết đến nhiều nhất trong làng điện ảnh Hoa ngữ trong suốt nhiều thập kỷ.

3. Tinh võ anh hùng

Phim do Chen Jia làm đạo diễn và được phát hành năm 1994. Trong tác phẩm điện ảnh này, Lý Liên Kiệt đã kết hợp kungfu Trung Quốc và quyền anh phương Tây mà chính anh đã mấy nhiều năm nghiên cứu, điều này làm cho người hâm mộ kungfu vô cùng mê mẩn và thích thú.

Tinh võ anh hùng được Lý Liên Kiệt kết hợp kungfu Trung Quốc và quyền anh phương Tây

Tinh võ anh hùng đã trở thành một tác phẩm mang tính bước ngoặt trong lịch sử phim kung fu Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Ý tưởng nội dung phim không còn bó buộc trong lòng căm thù dân tộc với các thế lực ngoại bang mà nó còn thể hiện một kiểu cường quốc mà Trung Quốc muốn hướng đến.

4. Vệ sĩ Trung Nam Hải

Đây là lần đầu tiên Lý Liên Kiệt chuyển từ thể loại phim cổ trang sang phim hành động thời trang. Phim do Yuan Kui đạo diễn và phát hành năm 1994. Trên thực tế, do ngoại hình có phần thấp bé và nhẹ nhàng nên anh trông gầy hơn trong bộ vest. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng họ chưa quen với hình ảnh của Lý Liên Kiệt trong phim.

Vệ sĩ Trung Nam Hải là lần đầu tiên Lý Liên Kiệt chuyển từ thể loại phim cổ trang sang phim hành động thời trang

Mặc dù đây không phải là bộ phim thiên về kỹ năng chiến đấu, nhưng kết xuất bầu không khí lại rất đặc biệt. Phong cách hành động hung ác và ba điểm của Zou Zhaolong trái ngược rõ với sự nhanh nhẹn và điềm tĩnh của Lý Liên Kiệt.

5. Thiên đường biển cả

Trong bộ phim này, Lý Liên Kiệt thủ vai người cha mắc bệnh nan y đã làm cho khán giả vô cùng xúc động. Nội dung phim không cố tình giật gân người xem mà với kỹ thuật trần thuật hạn chế và gò bó, thông qua những điều tầm thường trong cuộc sống hằng ngày để tình cha con bình dị mà vĩ đại làm lay động trái tim khán giả.

Trong bộ phim này, Lý Liên Kiệt thủ vai người cha mắc bệnh nan y đã làm cho khán giả vô cùng xúc động

Đến cuối phim, khi người cha qua đời vì bạo bệnh, cậu con trai tự kỷ bắt đầu sống một mình sau khi biết được những gì cha mình đã dạy trước khi mất. Đây cũng là lúc tâm trạng của cả bộ phim đạt đến đỉnh điểm khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

6. Thái cực Trương Tam Phong

Đây là phim lẻ của đạo diễn Yuan Heping, ra mắt vào năm 1993, và võ thuật là điểm nhấn nổi bật của phim. Các động tác Thái Cực Quyền của Lý Liên Kiệt được mở và đóng trong suốt phim, rất thanh thoát và tự do, tựa như mây bay và nước chảy, khiến cho người xem mãn nhãn.

Các động tác Thái Cực Quyền của Lý Liên Kiệt được mở và đóng trong suốt phim, rất thanh thoát và tự do

“Thái Cực Trương Tam Phong” đã được chọn là một trong 19 bộ phim về kungfu vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh vào tháng 5 năm 2008.

7. Tân Thiếu Lâm Ngũ Tổ

Phim được phát hành năm 1994 do Wang Jing đạo diễn, phát hành năm 1994. Đây là giai đoạn Lý Liên Kiệt đang ở đỉnh cao phong độ, anh đã hợp tác với ngôi sao Xie Miao.

Phim Tân Thiếu Lâm Ngũ Tổ là giai đoạn Lý Liên Kiệt đang ở đỉnh cao phong độ, anh đã hợp tác với ngôi sao Xie Miao

Các cảnh võ thuật trong phim tập trung vào việc thể hiện phong cách cá nhân của Lý Liên Kiệt, đồng thời không quên sự hợp tác giữa lớn và nhỏ. Trong phim có nhiều nhiều pha nhào lộn chiến đấu thực tế rất tài tình. Ngoài ra, phim còn có nhiều yếu tố hài hước đã trở thành điểm nhấn mới lạ.

“Tân Thiếu Lâm Ngũ Tổ” hấp dẫn bởi nội dung về cuộc đấu tranh trong tuyệt vọng giữa thiện và ác để giành lấy bản đồ kho báu. Cuối phim, hai cha con đánh nhau bằng hai khẩu súng. Phim được mô tả là tác phẩm đáng tự hào của Lý liên Kiệt.

8. Phương Thế Ngọc

Trong top 15 phim lẻ Lý Liên Kiệt hay nhất, chắc chắn không thể thiếu vắng “Phương Thế Ngọc”. Đây là một tác phẩm huyền thoại tái hiện nhân vật Fang Shiyu với phong cách trẻ trung, sang chảnh như trong “Huang Feihong”.

“Phương Thế Ngọc” là một tác phẩm huyền thoại tái hiện nhân vật Fang Shiyu với phong cách trẻ trung, sang chảnh như trong “Huang Feihong”

Cuộc chiến ác liệt giữa các thế lực có thể được so sánh với cuộc đấu sinh tử giữa Hoàng Phi Trung và Nalan Yuanshu trong cao trào của phim, khiến cho Phương Thế Ngọc trở thành phim hành động kinh điển và mang tính giải trí cao.

9. Hoắc Nguyên Giáp

Đây là bộ phim võ thuật wushu cuối cùng của Lý Liên Kiệt. Trong phim, anh vào vai Hoắc Nguyên Giáp - người sáng lập nên Tinh võ thể dục hội với mục đích phổ cập võ thuật để phát triển thể lực, nâng cao tinh thần chống ngoại xâm của thanh niên Trung Quốc và là người đánh bại rất nhiều tay đấm người nước ngoài.

"Tôi đã bước vào làng phim võ thuật từ năm 16 tuổi và chứng tỏ được năng lực ở thể loại này. Tôi cho rằng sẽ không khôn ngoan nếu mình còn tiếp tục làm thế trong 5 hay 10 năm tới. Hoắc Nguyên Giáp là dấu chấm cho sự nghiệp là một ngôi sao võ thuật của tôi" - Lý Liên Kiệt phát biểu khi ra mắt phim.

Hoắc Nguyên Giáp là bộ phim võ thuật wushu cuối cùng của Lý Liên Kiệt

10. Đông phương bất bại 2

Phim được phát hành năm 1992, do Cheng Xiaodong làm đạo diễn. Trong phim, kỹ năng diễn xuất của Lý Liên Kiệt đã đạt đến bước đột phá mới. Về cơ bản anh vẫn giữ được những nét đặc điểm tính cách của Linh Hồ Xung trong nguyên tác.

Trong phim Đông phương bất bại 2 kỹ năng diễn xuất của Lý Liên Kiệt đã đạt đến bước đột phá mới

Mặc dù sau khi bộ phim được công chiếu, các nhà phê bình điện ảnh đã chỉ trích nhân vật mà Lý Liên Kiệt thể hiện, vì diễn xuất hoàn hảo của Brigitte Lin đã làm mờ hào quang của anh.

11. Vua Kung Fu

Vua Kung Fu được công chiếu vào năm 2007, phim mang về thành công lớn khi khán giả ra rạp xem rất đông. Giới phê bình đã đặc biệt quan tâm đến dự án này bởi phim có sự góp mặt của 2 ngôi sao võ thuật châu Á là Lý Liên Kiệt và Thành Long.

Đây là một bộ phim điện ảnh "thập cẩm" của Hollywood về đề tài Kungfu Trung Quốc. Dù phim vấp phải không ít ý kiến trái chiều, nhưng cảnh chiến đấu giữa Lý Liên Kiệt và Thành Long luôn được đánh giá "có một không hai".

Dù phim Vua Kung Fu vấp phải không ít ý kiến trái chiều, nhưng cảnh chiến đấu giữa Lý Liên Kiệt và Thành Long luôn được đánh giá "có một không hai"

12. Danny The Dog

Trong phim, nhân vật do Lý liên Kiệt thủ vai là chàng trai trẻ bị đối xử như một con chó và được nuôi dạy với mục đích trở thành cỗ máy đánh nhau trong suốt khoảng thời gian bị cầm tù.

Sau này, nhân vật của lý Liên Kiệt đóng bị chứng hôn mê và được chăm sóc bởi những con người nhân hậu. Mặc dù vậy, tên chủ cũ ác độc của anh lại muốn tìm lại vũ khí đáng giá và nguy hiểm nhất của hắn: một chiến binh vô địch bị điều khiển bởi chiếc vòng quấn chặt lấy cổ.

Trong phim Danny The Dog, nhân vật do Lý liên Kiệt thủ vai là chàng trai trẻ bị đối xử như một con chó

Trong một lần Danny gặp cha con Sam và Victoria, họ đã cảm hóa được Danny, loại bỏ dần tính cách tàn nhẫn đầy bạo lực mà anh đã bị nhồi nhét và huấn luyện suốt nhiều năm.

13. Biệt đội đánh thuê

Vào năm 2010, Lý Liên Kiệt lại một lần nữa gây tiếng vang khi tham gia dự án phim Biệt đội đánh thuê. Trong phim, anh đóng cùng Sylvester Stallone: Jason Statham, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Randy Couture.

Vào năm 2010, Lý Liên Kiệt lại một lần nữa gây tiếng vang khi tham gia dự án phim Biệt đội đánh thuê

Nội dung phim kể về nhân vật Âm Dương, sau khi xả súng vào bọn lính thì hết đạn. Lúc này, anh đã quyết định lao vào đánh tay đôi với chúng, tạo nên những cảnh hành động mãn nhãn rất đáng xem.

14. Anh hùng

Lý Liên Kiệt đã cùng Chân Tử Đan, Chương Tử Di, Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc tạo nên cơn sốt khi tham gia bom tấn Anh hùng vào năm 2002. Trong phim, anh vào vai nam chính - anh hùng Vô Danh và cũng là một sát thủ muốn hành thích bạo chúa Tần Thủy Hoàng.

Poster phim Anh hùng

Cuối phim, Vô Danh bị hành quyết dưới một làn mưa tên và tang lễ được cử hành đúng nghi thức của một vị anh hùng. Phim mang về doanh thu hơn 177 triệu USD. và trở thành dự án thành công nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

15. Nụ Hôn Của Rồng

Đây là bộ phim hành động do Lý Liên Kiệt đóng vai chính và được ra mắt vào năm 2001. Nhân vật của phim là Liu Siu-jian – một mật vụ người Trung Quốc được cử sang Pháp với nhiệm vụ bắt giữ tay trùm băng đảng có biệt danh Mr.Big.

Nụ Hôn Của Rồng là bộ phim hành động do Lý Liên Kiệt đóng vai chính và được ra mắt vào năm 2001

Trong quá trình điều tra, Liu đã gặp được thanh tra Jean và hợp tác cùng nhau để bắt giữ Mr.Big. Xuyên suốt bộ phim này là những pha hành động võ thuật kịch tính, đẹp mắt khiến khán giả vô cùng thích thú. Đây cũng được xem là bộ phim của Lý Liên Kiệt đặc sắc nhất thời bấy giờ.

* Một số thông tin về Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt là diễn viên võ thuật Trung Quốc nổi tiếng. Không chỉ là diễn viên, ông còn được biết tới là nhà sản xuất, nhà hoạt động từ thiện.

Lý Liên Kiệt là diễn viên võ thuật Trung Quốc nổi tiếng kiêm nhà sản xuất, nhà hoạt động từ thiện

Từ 8 tuổi, ông đã tới võ sư Ngô Bân để tập Wushu cùng một sư phụ với Châu Tử Đan. Vô địch Wushu trẻ toàn Trung Quốc ở 11 tuổi, ông được mọi người ca ngợi là "thần đồng võ thuật". Ít ai biết rằng, từ nhỏ ông không có thể trạng tốt cho việc học võ và nhiều lần định bỏ cuộc.

Đến năm 2017, môn võ Công Thủ Đạo được Lý Liên Kiệt giới thiệu tới công chúng với tư cách là người sáng lập dựa trên nền tảng của Thái cực quyền.

Với các thế võ đẹp, lạ, mạnh mẽ đúng chất Thiếu Lâm cùng khả năng diễn xuất, ông được công chúng đón nhận và đánh giá cao.

Hy vọng top 15 phim lẻ Lý liên Kiệt mà chúng tôi vừa giới thiệu đã giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về vị bậc thầy phim võ thuật châu Á này. Bạn và gia đình có thể thưởng thức phim vào dịp cuối tuần như một cách giúp giải trí, thư giãn tinh thần đầy thú vị.