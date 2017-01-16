Chung Hán Lương khí chất ngời ngời sánh vai cùng Angela Baby xinh đẹp

Đây chính là bộ phim “xông đất” cho đài Hồ Nam – một đài truyền hình có tiếng tại Trung Quốc. Để chuẩn bị cho ngày phát sóng, mới đây nhất đoàn làm phim đã tung ra một loạt poster và trailer của bộ phim đình đám này khiến khán giả vô cùng thích thú.

“Cô Phương Bất Tự Thưởng” là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phong Lộng. Trong phim, tài tử Chung Hán Lương sẽ vào vai nam chính Sở Bắc Tiệp, một người văn võ toàn tài và có mối tình sâu đậm với Bạch Sính Đình do Angela Baby đóng.

Mặc dù Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình có tình cảm với nhau nhưng họ lại bị đặt vào cuộc chiến giữa hai quốc gia. Với tình yêu trong ấm ngoài lạnh của mình, Sở Bắc Tiệp đã tìm mọi cách để giúp đỡ Bạch Sính Đình.

Bộ phim này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông vì dàn diễn viên tham gia bộ phim đều là những người có sức hút đặc biệt. Nam thần Chung Hán Lương đã từng thành công với nhiều vai diễn và được mệnh danh là một trong những nam thần cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ, còn Angela Baby mặc dù ít tham gia phim truyền hình, nhưng chỉ với vai diễn Vân Ca trong “Vân Trung Ca” Angela Baby đã gây thương nhớ cho khán giả vì tạo hình quá đẹp của mình.