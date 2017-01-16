Chung Hán Lương khí chất ngời ngời sánh vai cùng Angela Baby xinh đẹp

Phim hay mỗi ngày 16/01/2017 13:44

Bộ phim “Cô Phương Bất Tự Thưởng” do Chung Hán Lương và Angela Baby đóng chính đã có lịch phát sóng trên đài Hồ Nam vào ngày 2 tháng 1 tới đây.

Đây chính là bộ phim “xông đất” cho đài Hồ Nam – một đài truyền hình có tiếng tại Trung Quốc. Để chuẩn bị cho ngày phát sóng, mới đây nhất đoàn làm phim đã tung ra một loạt poster và trailer của bộ phim đình đám này khiến khán giả vô cùng thích thú.

Chung Hán Lương khí chất ngời ngời sánh vai cùng Angela Baby xinh đẹp - Ảnh 1
Sở Bắc Tiệp, Bạch Sính Đình, Hà Hiệp xuất hiện trên poster mới nhất của nhà sản xuất

Chung Hán Lương khí chất ngời ngời sánh vai cùng Angela Baby xinh đẹp - Ảnh 2
Chung Hán Lương, Angela Baby, Can Đình Đình, Tôn Nghệ Châu là những gương mặt diễn viên rất được yêu mến hiện nay

“Cô Phương Bất Tự Thưởng” là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phong Lộng. Trong phim, tài tử Chung Hán Lương sẽ vào vai nam chính Sở Bắc Tiệp, một người văn võ toàn tài và có mối tình sâu đậm với Bạch Sính Đình do Angela Baby đóng.

Chung Hán Lương khí chất ngời ngời sánh vai cùng Angela Baby xinh đẹp - Ảnh 3
Angela Baby hóa thân vào nhân vật Bạch Sính Đình thông minh, xinh đẹp

Mặc dù Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình có tình cảm với nhau nhưng họ lại bị đặt vào cuộc chiến giữa hai quốc gia. Với tình yêu trong ấm ngoài lạnh của mình, Sở Bắc Tiệp đã tìm mọi cách để giúp đỡ Bạch Sính Đình.

Chung Hán Lương khí chất ngời ngời sánh vai cùng Angela Baby xinh đẹp - Ảnh 4

Chung Hán Lương khí chất ngời ngời sánh vai cùng Angela Baby xinh đẹp - Ảnh 5

Chung Hán Lương khí chất ngời ngời sánh vai cùng Angela Baby xinh đẹp - Ảnh 6
Tôn Nghệ Châu vào vai kẻ thù của Sở Bắc Tiệp - Hà Hiệp

Bộ phim này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông vì dàn diễn viên tham gia bộ phim đều là những người có sức hút đặc biệt. Nam thần Chung Hán Lương đã từng thành công với nhiều vai diễn và được mệnh danh là một trong những nam thần cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ, còn Angela Baby mặc dù ít tham gia phim truyền hình, nhưng chỉ với vai diễn Vân Ca trong “Vân Trung Ca” Angela Baby đã gây thương nhớ cho khán giả vì tạo hình quá đẹp của mình.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 20 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn