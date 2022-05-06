Tuổi dậy thì: Con gái của bạn đang gặp những khó khăn gì và làm sao để đồng hành cùng con trong chặng đường nhiều thay đổi này?

Các bé gái thường bắt đầu và kết thúc dậy thì sớm hơn các bé trai khoảng hai năm, bắt đầu vào khoảng 11 tuổi và kết thúc vào khoảng 16 tuổi.

Mặc dù thời điểm dậy thì khác nhau ở mỗi bé gái, nhưng những thay đổi về thể chất luôn diễn ra theo trình tự giống nhau, bác sĩ nhi khoa Veronica Issac từ Hoa kỳ cho biết .

Những thay đổi của tuổi dậy thì ở trẻ em gái cũng như trẻ em trai:

Tuy nhiên, các cô gái Mỹ gốc Phi và Tây Ban Nha có xu hướng bắt đầu dậy thì sớm hơn các cô gái Da trắng, Tiến sĩ Issac lưu ý.

Giai đoạn 1. Trong giai đoạn tiền phát triển này, không có thay đổi nào xảy ra.

Giai đoạn 2. Trong độ tuổi từ 8 đến 13, các bé gái thường trải qua những điều sau:

Ngực bắt đầu nhú và quầng vú (vùng sắc tố xung quanh núm vú) to ra.

Lông sinh dục nhẹ xuất hiện.

Chiều cao tăng mỗi năm.

Giai đoạn 3. Khi các bé gái bước qua giai đoạn này, thường trong độ tuổi từ 9 đến 14:

Bộ ngực tiếp tục nảy nở.

Lông mu và lông dưới cánh tay bắt đầu mọc. Lông ở bộ phận sinh dục sậm màu, thô cứng và che phủ nhiều hơn bộ phận sinh dục.

Tốc độ tăng trưởng hơn 3 inch (7,62 cm) mỗi năm xảy ra.

Da trở nên nhờn hơn và mụn trứng cá phát triển.

Giai đoạn 4. Khi các bé gái trải qua giai đoạn này, thường ở độ tuổi từ 10 đến 15:

Ngực tiếp tục phát triển, và núm vú bắt đầu nhô ra.

Lông trên cơ thể đạt mức trưởng thành.

Tăng trưởng có thể tiếp tục với tốc độ cao hơn mỗi năm.

Các vấn đề với mụn trứng cá có thể tiếp tục.

Thời kỳ kinh nguyệt thường bắt đầu vào khoảng 13 tuổi (thường ở độ tuổi bằng tuổi mẹ chúng bắt đầu có kinh nguyệt). Một số cô gái, đặc biệt là những cô gái thiếu chất béo, bắt đầu muộn hơn.

Giai đoạn 5. Sự phát triển thường kết thúc.

Trong giai đoạn này, trẻ em gái đến tuổi trưởng thành về thể chất. Hầu hết đạt được chiều cao đỉnh cao vào năm 16 tuổi.

Nước mắt, thử thách và những khó khăn của con

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Tiến sĩ Issac nói: "Tất cả trẻ em đều trải qua những thay đổi về cảm xúc trong tuổi dậy thì. Một số bị ảnh hưởng nhiều hơn những người khác khi estrogen và progesterone chu trình trong cơ thể của con".

Sự kết hợp giữa áp lực xã hội và trường học và tâm trạng ủ rũ có thể gây ra cảm xúc bộc phát và xung đột với cha mẹ. Bạn có thể nghĩ rằng cô gái ngọt ngào của bạn đã biến thành một cô gái xấu tính.

Nhưng hãy chia sẻ những lo lắng của bạn với bác sĩ. Đôi khi, kê đơn liệu pháp nội tiết tố, chẳng hạn như thuốc tránh thai, có thể làm dịu các triệu chứng và cải thiện tâm trạng của con.

Dậy thì muộn

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Nếu con gái bạn bắt đầu dậy thì rất muộn hoặc dường như không tiến triển qua tuổi dậy thì, bạn cũng nên hỏi bác sĩ.

Tuy nhiên, các vấn đề về nội tiết tố hoặc sức khỏe là những khả năng khác bé gái nhà bạn có thể gặp. Nếu bác sĩ nghi ngờ một vấn đề tiềm ẩn, họ có thể giới thiệu con gái bạn đến bác sĩ chuyên khoa để xét nghiệm.

Dậy thì sớm

Một vài dấu hiệu đỏ báo hiệu sự phát triển bất thường ở các bé gái. Bao gồm các:

Có dấu hiệu dậy thì trước sinh nhật 8 tuổi

Thay đổi cơ thể tiến triển rất nhanh

Những thay đổi về cơ thể xảy ra “không theo trật tự”, chẳng hạn như bắt đầu có kinh trước khi phát triển ngực

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Nếu những điều này xảy ra, hãy đề cập với bác sĩ. Tiến sĩ Issac cho biết xét nghiệm đơn giản có thể giúp xác định nguyên nhân của dậy thì sớm:

Tuyến yên có thể đã "kích hoạt" các hormone quá sớm.

Một khối u có thể đang phát triển trên tuyến thượng thận hoặc ở những nơi khác.

Con gái của bạn có thể đã tiếp xúc với estrogen (ví dụ như qua kem bôi estrogen).

Bác sĩ có thể chỉ cần đợi và theo dõi sự tiến triển của con gái bạn, hoặc giới thiệu cô ấy đến một bác sĩ khác để làm các xét nghiệm. Nếu cần, bác sĩ nội tiết có thể kê đơn thuốc để ngăn chặn tuổi dậy thì cho đến thời điểm thích hợp.

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Bạn có nghĩ rằng con bạn không trải qua tuổi dậy thì theo cách điển hình? Nói chuyện với bác sĩ để đảm bảo rằng con bạn đang phát triển đúng hướng hoặc để tìm hiểu xem có điều gì khác đang xảy ra hay không nhé.

Theo Cleveland Clinic