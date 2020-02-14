Tìm hiểu phương pháp glenn doman là gì?

Nuôi dạy con 14/02/2020 17:24

Phương pháp glenn doman là gì? Giáo dục cho trẻ nhỏ có nên áp dụng theo phương pháp này? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau.

Phương pháp glenn doman là gì, đây có phải là phương pháp được nhiều bố mẹ áp dụng để dạy các bé hay không? Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về phương pháp và những lưu ý về phương pháp này.

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Tìm hiểu phương pháp glenn doman là gì? - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp glenn doman cho trẻ sơ sinh

Glenn Doman là phương pháp dạy trẻ từ sớm, được lấy tên gọi theo tên của giáo sư Glenn Doman, ông là người phát minh ra phương pháp này cùng với sự giúp đỡ của các cộng sự.

Phương pháp này đem lại hiệu quả lớn trong việc phát triển trí thông minh của trẻ nhỏ, giúp cha mẹ khám phá ra tiềm năng của con mình từ sớm.

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Cha đẻ của phương pháp glenn doman - Ảnh minh họa: Internet

Glenn Doman cho rằng giai đoạn trẻ từ lúc sơ sinh đến 6 tuổi rất quan trọng để nâng cao tiềm năng của trẻ. Cũng trong thời gian này, bố mẹ đóng vai trò rất lớn đối với sự phát triển trí tuệ của bé trong việc học chính thức.

Giải thích cho hiệu quả phương pháp của mình, Glenn Doman đã đưa ra minh chứng từ bộ não của trẻ sơ sinh. Não của trẻ sơ sinh dễ thích nghi với việc học tập một cách tự nhiên mà không cần tạo áp lực nhiều. Khi bố mẹ có thể kích thích tinh thần và năng lượng tích cực cho bé thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kiến tạo nền móng cho trí tuệ nhận thức, tình cảm và xã hội của bé. 

Trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, thời điểm tốt nhất để bố mẹ áp dụng phương pháp này cho bé là 3 tuổi.

Có nên cho bé học theo phương pháp glenn doman?

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Thẻ học trong phương pháp glenn doman - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan điểm của một số nhà khoa học, phương pháp glenn doman không phải là phương pháp kích thích trí não tự nhiên cho trẻ em dưới 3 tuổi, hay có nghĩa là kích thích quá mức.

Khi bé ở giai đoạn dưới 3 tuổi, bé cần được phát triển một cách tự nhiên, các ông bố bà mẹ cần tạo được sự hứng thú và động cơ cho bé, vừa kết hợp việc chơi và học để trẻ không cảm thấy bị áp lực dẫn đến sợ việc học.

Một số nhà khoa học khác lại cho rằng phương pháp này nhìn theo một cách khác có thể là một phương pháp tốt vì nó thúc đẩy trí nhớ ngắn hạn của bé, giúp bé tăng khả năng nắm bắt, học hỏi và ghi nhớ từ. Tuy nhiên vì là trí nhớ ngắn hạn hay còn gọi là trí nhớ tạm thời nên nó có khả năng sẽ làm bão hòa tư duy của trẻ sớm. Giai đoạn bé dưới 3 tuổi là thời gian nhạy cảm mà phụ huynh không nên tạo ra áp lực cho bé.

Các nghiên cứu về phương pháp này đã chỉ ra sự kích thích sớm cho các bé dưới 3 tuổi này không đạt được hiệu quả lâu dài hay nói cách khác nó chỉ là sự tăng tốc tạm thời của trí nhớ. Kết quả này cũng cho thấy không có sự chênh lệch đáng kể nào giữa những đứa trẻ học tập theo phương pháp glenn doman và những đứa trẻ không học.

Áp dụng phương pháp glenn doman

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Phương pháp glenn doman tại trường mầm non - Ảnh minh họa: Internet

Glenn doman là phương pháp sử dụng hai loại thẻ chính là thẻ từ và thẻ số, được áp dụng cho các bé từ 3 tháng tuổi trở lên. Để chuẩn bị cho bé học theo phương pháp này mẹ cần chuẩn bị những tấm thẻ có ghi hay dán từ bên trên, các mẹ có thể tự làm hay tìm mua các bộ thẻ tại nhà sách hay qua các trang trực tuyến. Mỗi ngày bố mẹ cho con tiếp xúc với các thẻ này nhiều lần trong ngày kèm với việc chỉ cho con biết nội dung trên những tấm thẻ.

Vì hai loại thẻ chính của phương pháp nên phương pháp cũng được chia thành hai chương trình dạy, đó là chương trình đọc và chương trình toán.

11 quy tắc vàng của glenn doman

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Để bé thích thú khi học theo phương pháp glenn doman - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 11 quy tắc vàng của phương pháp giáo dục sớm glenn doman:

  • Quy tắc 1: Cho trẻ bắt đầu học tập theo phương pháp này càng sớm càng tốt
  • Quy tắc 2: Trong thời gian bé học bố mẹ cần duy trì sự thích thú của bé
  • Quy tắc 3: Phụ huynh cần tôn trọng và tin tưởng trẻ
  • Quy tắc 4: Bố mẹ chỉ bắt đầu dạy khi cả bố mẹ và bé cảm thấy thích thú
  • Quy tắc 5: Cần tạo ra môi trường tốt để dạy trẻ
  • Quy tắc 6: Bố mẹ cần chủ động dừng bài học trước khi trẻ tỏ ra chán nản đòi dừng lại
  • Quy tắc 7: Không nên để bé học mãi một bài học, cần thay đổi bài mới thường xuyên để duy trì sự thích thú của bé
  • Quy tắc 8: Cần gọn gàng và nhất quán một cách dạy trong suốt quá trình dạy bé
  • Quy tắc 9: Bố mẹ không được kiểm tra bé về thẻ tránh gây áp lực
  • Quy tắc 10: Trước khi bắt đầu giờ học phụ huynh cần chuẩn bị học liệu kỹ càng
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Chuẩn bị học liệu trước khi vào bài học - Ảnh minh họa: Internet
  • Quy tắc 11: Nhớ luật thất bại - an toàn: nếu cả phụ huynh và bé đều không cảm thấy thoải mái trong khi học thì bạn nên chủ động dừng lại. Nếu tiếp tục bạn sẽ làm bé thấy chán nản hơn.

Phương pháp glenn doman là gì đã được bài viết trên giải đáp, bố mẹ hãy lưu ý những thông tin về phương pháp glenn doman trước khi áp dụng vào quá trình giáo dục sớm cho bé.

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