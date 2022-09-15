Thách thức trong các phong cách nuôi dạy con cái của ba mẹ Việt khiến con ngày càng bướng bỉnh và đây sẽ là chiến lược hữu hiệu hơn

Hy vọng rằng mọi ba mẹ đều hiểu được cách bạn nuôi dạy con cái có thể ảnh hưởng đến chúng như thế nào trong tương lai. Vì vậy, đây là 4 phong cách nuôi dạy con cái.

Nghiên cứu đã xác định 4 kiểu nuôi dạy con cái dựa trên mức độ yêu cầu của cha mẹ đối với con cái của họ và mức độ phản ứng của họ đối với chúng.

Cha mẹ độc đoán rất nghiêm khắc và kiểm soát. Con cái của họ phải "mù quáng" tuân theo các quy tắc của họ mà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Thương lượng với họ không phải là một lựa chọn, vì nó sẽ được coi là phản ứng ngược. Họ không xem xét cảm xúc và ý kiến ​​của con cái họ.

Khi con của họ vi phạm một quy tắc nào đó, họ có thể sử dụng hình phạt thay vì kỷ luật. Những bậc cha mẹ như vậy có thể gọi cách tiếp cận của họ là “tình yêu khó khăn” và tin rằng nó sẽ giúp con họ chuẩn bị tốt hơn cho thế giới thực.

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Thật không may, kiểu nuôi dạy con cái này có thể thực sự gây hại cho một đứa trẻ. Con cái của những bậc cha mẹ độc tài thường kém độc lập, bất an hơn, có vấn đề về lòng tự trọng và kém các kỹ năng xã hội quan trọng đối với vai trò lãnh đạo. Điều này xảy ra bởi vì ý kiến ​​của họ không được coi trọng khi họ còn nhỏ và vì cha mẹ họ luôn quyết định mọi thứ cho họ.

Ngoài ra, việc nuôi dạy con cái độc đoán có thể khiến trẻ trở nên hung hăng và độc đoán trong các mối quan hệ sau này. Những đứa trẻ như vậy có thể không học đúng sai vì chúng không bao giờ được giải thích, và điều đó có thể biến chúng thành những kẻ nói dối vì chúng luôn muốn tránh bị trừng phạt. Bởi vì các quy tắc luôn được áp đặt nghiêm ngặt đối với họ, họ cũng có thể gặp vấn đề với sự tự chủ.

2. Bạn chu đáo và dân chủ

Cha mẹ có thẩm quyền tương tự như cha mẹ độc đoán vì họ cũng đặt ra ranh giới và tạo ra các quy tắc. Tuy nhiên, điều khác biệt là họ giải thích hành động và quyết định của mình cho con cái. Họ chú ý hơn và họ tính đến những suy nghĩ và cảm xúc của con cái họ. Thay vì trừng phạt con cái, họ sử dụng kỷ luật và củng cố hành vi tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểu nuôi dạy con cái này còn được gọi là "dân chủ" vì trẻ em được phép nói lên ý kiến ​​của mình và thảo luận lành mạnh với cha mẹ của chúng. Các bậc cha mẹ có thẩm quyền cũng đầu tư rất nhiều tâm sức vào sự phát triển của con cái họ, nhưng họ không kiểm soát quá mức. Con cái của họ được phép mắc lỗi và học hỏi mà không cần phải bị trừng phạt.

Con cái của những bậc cha mẹ có thẩm quyền thường độc lập và tự tin hơn. Họ giỏi hơn trong việc tự quyết định và có kỹ năng giao tiếp tốt. Họ cũng có kỹ năng kiểm soát bản thân và cảm xúc tốt hơn, họ cũng biết đồng cảm hơn. Tất cả những kỹ năng này có thể giúp họ trở nên thành công trong cuộc sống.

3. Bạn quá "nhân hậu"

Cha mẹ dễ dãi cũng có thể đặt ra các quy tắc, nhưng họ hiếm khi thực thi chúng. Họ có thể khó từ chối hoặc kỷ luật con cái, và hành vi xấu có thể dễ dàng được tha thứ. Họ là một người bạn hơn là cha mẹ. Cha mẹ dễ dãi coi trọng cảm xúc và mong muốn của con cái, thậm chí có thể quá mức, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì những bậc cha mẹ nuông chiều như vậy hiếm khi sử dụng kỷ luật, con cái của họ có thể gặp vấn đề về khả năng tự kiểm soát và tuân theo các quy tắc, điều này có thể có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội của chúng. Con cũng có thể cảm thấy có quyền có được bất cứ thứ gì chúng muốn. Con cái của những bậc cha mẹ dễ dãi thường có lòng tự trọng thấp và có thành tích học tập kém.

4. Bạn lơ là

Cha mẹ ít quan tâm con hoặc lơ là các vấn đề của trẻ hầu như không có mặt trong cuộc sống của con cái họ và có rất ít ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng. Họ không đặt ra nhiều quy tắc hoặc cung cấp cho con cái của họ đủ sự hỗ trợ hoặc hướng dẫn và họ mong đợi con cái của họ sẽ tự lớn lên. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc bỏ bê đó cũng là cố ý.

Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp này thường xảy ra trong các gia đình mà cha mẹ quá tải với các vấn đề của riêng họ, chẳng hạn như căng thẳng trong công việc hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Con cái của những bậc cha mẹ không được quan tâm có thể gặp vấn đề về lòng tự trọng và kết quả học tập. Họ có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, dẫn đến họ trở nên bốc đồng. Họ cũng có thể khó tuân theo các quy tắc, giao tiếp và hình thành mối quan hệ thân thiết với những người khác vì họ không nhận được tình yêu và sự hỗ trợ khi còn nhỏ.

Theo Brightside