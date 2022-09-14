6 nguyên tắc "cổ điển" này trong việc nuôi dạy con mà nhiều ba mẹ Việt mắc phải, tốt nhất bạn nên xóa bỏ đi

Có một vài sự không phù hợp của một số lời khuyên của cha mẹ lớn tuổi và muốn tìm hiểu xem liệu chúng ta có thực sự cần loại bỏ một số nguyên tắc đã lỗi thời này một lần và mãi mãi hay không nhé.

Nhưng một số nhà tâm lý học trẻ em đề xuất rằng chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của con mình từ ngày hôm trước, thay vì ngày mai.

Nhiều người cho rằng lời khuyên chính của ông bà cha mẹ chúng ta ngày nay hầu như chẳng có ý nghĩa gì. Bạn có thể tiết kiệm tiền trong một khoảng thời gian ngắn, trong khi tiền gửi ngân hàng dài hạn là một "biến thể" khá đáng ngờ. Tất nhiên, thật tốt khi có một số tiền dự phòng nhưng còn tốt hơn khi khoản tiết kiệm của bạn mang lại hiệu quả cho bạn.

Trong thế giới hiện đại, tiền bạc nên được đầu tư một cách thận trọng, và không phải ai cũng biết cách làm điều đó. Đó là lý do tại sao những kiến ​​thức cơ bản về lập kế hoạch tài chính hữu ích cho mọi người.

2. Nếu con muốn làm điều gì đó, hãy làm nó càng tốt càng tốt.

Đây là một trong những lời khuyên dai dẳng nhất mà mọi người làm theo từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhưng nếu chúng ta nhìn vào một ngày học của học sinh, chúng ta sẽ thấy rằng con phải làm rất nhiều thứ. Và cách duy nhất có thể để hoàn thành tất cả là quyết định điều gì nên được thực hiện thật tốt, điều gì có thể được xem xét lại và điều gì có thể cho qua.

Nếu bạn làm tốt mọi thứ, thì làm sao bạn có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo được?

Kỹ năng “phân chia nỗ lực” này cực kỳ hữu ích trong cuộc sống của người trưởng thành khi phải phân chia thời gian và nỗ lực giữa công việc, gia đình, sở thích và những thứ quan trọng khác.

3. Con phải tích lũy thêm kiến ​​thức

"Tại sao con không biết điều đó?" chúng ta thường quát lên khi một đứa trẻ không thể học tốt. Loại kiến ​​thức này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tương lai của một đứa trẻ. Trên thực tế, thông tin kiến thưc có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet.

Tuy nhiên, khả năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, kiểm tra độ chính xác và quản lý thời gian là vô cùng quý giá. Đó là điều cha mẹ nên dạy con cái.

Kiến thức phổ thông rất hay nhưng nó hầu như không áp dụng được trong cuộc sống thực.

4. Một công việc ổn định là điều bắt buộc

Biết bao ước mơ của những đứa trẻ bị hủy hoại vì quy luật này. Ví dụ như nếu con muốn làm nhà văn, ba mẹ lại cho rằng nghề kế toán mới có mức lương ổn định. Nhưng trong 10-15 năm nữa, sự cần thiết và tầm quan trọng của một công việc đã chọn có thể thay đổi.

Thế giới ngày nay luôn thay đổi. Chỉ những người nắm bắt được những thay đổi này và linh hoạt mới có thể đạt được thành công.

5. Thăng tiến trong sự nghiệp là một chỉ số của thành công

Nhiều người không biết rằng không chỉ có sự phát triển nghề nghiệp theo chiều dọc (từ nhân viên lên quản lý, lên giám đốc, v.v.), mà còn là sự phát triển nghề nghiệp theo chiều ngang.

Có rất nhiều ví dụ về sự phát triển nghề nghiệp theo chiều ngang, chẳng hạn như trường hợp những người sử dụng tài khoản Internet thành công trở nên phổ biến nhờ các kỹ năng may, vẽ và đồ gỗ chẳng hạn.

Ngày nay, bất kỳ sở thích nào cũng có thể trở thành công việc và phát triển bản thân đang trở thành một trong những điều quan trọng nhất đối với sự nghiệp.

Nếu một đứa trẻ không hứng thú lắm với môn toán nhưng lại vẽ rất giỏi, có lẽ chúng ta nên khuyến khích chúng nhiều hơn thay vì thuê giáo viên dạy kèm toán?

6. Biến một đứa trẻ trở thành trung tâm của vũ trụ

Bạn cũng nên nhớ rằng bạn không cần phải bảo vệ con mình quá nhiều. Nếu bạn muốn chúng trở thành một người độc lập và tự chủ, hãy để chúng tự đưa ra quyết định và quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

Nếu bạn luôn cố gắng bảo vệ con mình, chúng sẽ không thể đối mặt với thực tế và tự mình vượt qua khó khăn vì chúng sẽ không biết phải làm thế nào.

Trong một số trường hợp, sự bận tâm và lo lắng đó có tác dụng ngược lại: khi lớn lên, trẻ em sẽ thoát khỏi sự quan tâm của cha mẹ vì chúng muốn có tự do. Nhưng con vẫn không biết làm thế nào để lao vào thế giới thực nếu không có sự giúp đỡ, vì vậy nó trở thành một vấn đề trong mọi trường hợp.

Theo Brightside