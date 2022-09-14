Bí kíp tăng cường dinh dưỡng hoàn hảo cho các bà mẹ mới sinh

Hãy cùng xem một vài lời khuyên về chế độ ăn uống sẽ giúp các bà mẹ mới sinh con có thể chống lại mọi vấn đề sức khỏe . Ngoài ra, giai đoạn sau khi mang thai có thể rất dễ bị tổn thương và những người mới làm mẹ có thể dễ bị ốm, vì vậy việc chăm sóc bản thân là điều tối quan trọng, đặc biệt là trong thời gian này. Một bà mẹ đang cho con bú cần được bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe của con mình cũng như bản thân.

Protein là thứ nhất thiết phải có đối với những người mới làm mẹ vì nó cung cấp năng lượng và nó rất cần thiết đối với những người mới làm mẹ. Bao gồm trứng, thịt nạc và cá trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để tăng lượng protein. Ngoài ra, protein giúp sản xuất sữa cho trẻ sơ sinh, đây là một lợi thế bổ sung cho những người mới làm mẹ. Thực phẩm protein cũng hỗ trợ quá trình xây dựng tế bào ở trẻ sơ sinh của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau xanh như rau bina và bông cải xanh chứa nhiều vitamin A, canxi, sắt và chất chống oxy hóa rất tốt cho những bà mẹ mới sinh con. Những loại rau ăn lá này có tác động đáng kể đến sự phát triển của em bé và các bà mẹ đang cho con bú sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ những loại rau này.

Bao gồm các loại thực phẩm giàu chất sắt

Trong quá trình sinh nở, mẹ bị mất nhiều máu, do đó cơ thể trở nên yếu ớt sau khi mang thai. Đậu phụ, cá ngừ, thịt, gà và trứng đều là những nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời giúp phục hồi tình trạng mất máu ở những bà mẹ mới sinh con.

Lượng sắt thấp trong cơ thể cũng có thể gây mệt mỏi cho những người mới làm mẹ. Vì vậy, hãy đảm bảo bổ sung các loại thực phẩm giàu chất sắt trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để tăng cường dinh dưỡng.

Sản phẩm từ sữa

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Sữa, sữa chua và pho mát là những nguồn cung cấp canxi. Điều quan trọng đối với các bà mẹ đang cho con bú là phải có đủ các sản phẩm từ sữa để đảm bảo sức khỏe xương tốt của họ cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, vitamin D có trong các sản phẩm từ sữa hỗ trợ sức khỏe xương chắc khỏe hơn cho những bà mẹ mới sinh con.

Liều lượng vitamin C

Thực phẩm giàu vitamin C hoặc trái cây họ cam quýt như chanh, cam là những thực phẩm bổ dưỡng tuyệt vời cho những bà mẹ mới sinh con. Chúng giúp xây dựng một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ ở những bà mẹ mới sinh con và ngăn ngừa họ bị ho và cảm lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, vitamin C giúp hấp thụ sắt trong cơ thể tốt hơn và do đó cũng điều chỉnh mức độ hemoglobin. Nó hỗ trợ sửa chữa mô và là một thực phẩm tuyệt vời cho sự phát triển của em bé.

Uống nhiều nước

Giữ cho cơ thể đủ nước sau khi sinh là hoàn toàn cần thiết đối với những người mới làm mẹ. Trong quá trình chuyển dạ, người mẹ bị mất một lượng chất lỏng lớn và lượng nước hấp thụ ít hơn có thể dẫn đến đau đầu hoặc đau nửa đầu ở những người mới làm mẹ. Đảm bảo uống ít nhất 8-10 cốc nước.

Theo NDTV