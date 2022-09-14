Bí kíp tăng cường dinh dưỡng hoàn hảo cho các bà mẹ mới sinh

Nuôi dạy con 14/09/2022 16:10

Những người mới làm mẹ cần được bổ sung một số chất dinh dưỡng cần thiết để trở nên khỏe mạnh hơn. Vì những người mới làm mẹ là người cung cấp dinh dưỡng qua sữa duy nhất cho con mình, nên bản thân họ cần ăn những thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh để có được sức khỏe, làn da hồng hào và cũng là để chăm sóc những đứa trẻ nhỏ. 

Hãy cùng xem một vài lời khuyên về chế độ ăn uống sẽ giúp các bà mẹ mới sinh con có thể chống lại mọi vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, giai đoạn sau khi mang thai có thể rất dễ bị tổn thương và những người mới làm mẹ có thể dễ bị ốm, vì vậy việc chăm sóc bản thân là điều tối quan trọng, đặc biệt là trong thời gian này. Một bà mẹ đang cho con bú cần được bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe của con mình cũng như bản thân. 

Bí kíp tăng cường dinh dưỡng hoàn hảo cho các bà mẹ mới sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số cách tuyệt vời để tăng cường dinh dưỡng cho những người mới làm mẹ

Ăn thực phẩm giàu protein

Protein là thứ nhất thiết phải có đối với những người mới làm mẹ vì nó cung cấp năng lượng và nó rất cần thiết đối với những người mới làm mẹ. Bao gồm trứng, thịt nạc và cá trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để tăng lượng protein. Ngoài ra, protein giúp sản xuất sữa cho trẻ sơ sinh, đây là một lợi thế bổ sung cho những người mới làm mẹ. Thực phẩm protein cũng hỗ trợ quá trình xây dựng tế bào ở trẻ sơ sinh của bạn. 

Rau xanh

Bí kíp tăng cường dinh dưỡng hoàn hảo cho các bà mẹ mới sinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau xanh như rau bina và bông cải xanh chứa nhiều vitamin A, canxi, sắt và chất chống oxy hóa rất tốt cho những bà mẹ mới sinh con. Những loại rau ăn lá này có tác động đáng kể đến sự phát triển của em bé và các bà mẹ đang cho con bú sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ những loại rau này. 

Bao gồm các loại thực phẩm giàu chất sắt

Trong quá trình sinh nở, mẹ bị mất nhiều máu, do đó cơ thể trở nên yếu ớt sau khi mang thai. Đậu phụ, cá ngừ, thịt, gà và trứng đều là những nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời giúp phục hồi tình trạng mất máu ở những bà mẹ mới sinh con. 

Lượng sắt thấp trong cơ thể cũng có thể gây mệt mỏi cho những người mới làm mẹ. Vì vậy, hãy đảm bảo bổ sung các loại thực phẩm giàu chất sắt trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để tăng cường dinh dưỡng. 

Sản phẩm từ sữa

Bí kíp tăng cường dinh dưỡng hoàn hảo cho các bà mẹ mới sinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa, sữa chua và pho mát là những nguồn cung cấp canxi. Điều quan trọng đối với các bà mẹ đang cho con bú là phải có đủ các sản phẩm từ sữa để đảm bảo sức khỏe xương tốt của họ cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, vitamin D có trong các sản phẩm từ sữa hỗ trợ sức khỏe xương chắc khỏe hơn cho những bà mẹ mới sinh con. 

Liều lượng vitamin C

Thực phẩm giàu vitamin C hoặc trái cây họ cam quýt như chanh, cam là những thực phẩm bổ dưỡng tuyệt vời cho những bà mẹ mới sinh con. Chúng giúp xây dựng một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ ở những bà mẹ mới sinh con và ngăn ngừa họ bị ho và cảm lạnh. 

Bí kíp tăng cường dinh dưỡng hoàn hảo cho các bà mẹ mới sinh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, vitamin C giúp hấp thụ sắt trong cơ thể tốt hơn và do đó cũng điều chỉnh mức độ hemoglobin. Nó hỗ trợ sửa chữa mô và là một thực phẩm tuyệt vời cho sự phát triển của em bé. 

Uống nhiều nước

Giữ cho cơ thể đủ nước sau khi sinh là hoàn toàn cần thiết đối với những người mới làm mẹ. Trong quá trình chuyển dạ, người mẹ bị mất một lượng chất lỏng lớn và lượng nước hấp thụ ít hơn có thể dẫn đến đau đầu hoặc đau nửa đầu ở những người mới làm mẹ. Đảm bảo uống ít nhất 8-10 cốc nước. 

Theo NDTV

 

6 dấu hiệu bất thường khi mang thai, cần đi khám ngay kẻo nguy hiểm cho cả mẹ và con

6 dấu hiệu bất thường khi mang thai, cần đi khám ngay kẻo nguy hiểm cho cả mẹ và con

Trong thời gian mang thai, nếu có bất kỳ một trong những dấu hiệu bất thường dưới đây thì mẹ bầu phải đi khám ngay kẻo nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ bầu mới sinh dinh dưỡng cho mẹ bầu Phụ nữ sau sinh được ăn gì

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 6 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 6 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 2 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?