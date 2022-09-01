Tắc tia sữa và những điều mẹ cần biết để phòng tránh

Viêm tắc tia sữa là hiện tượng hệ thống ống tuyến sữa bị tắc do vậy sữa không chảy ra được. Hiện tượng này thường xảy ra ở các sản phụ trong những ngày đầu sau sinh và trong thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ.

Nếu không điều trị kịp thời và đúng phương pháp người mẹ có thể bị viêm tuyến vú, áp-xe tuyến vú, lâu dần trở thành các dải xơ hóa hay u xơ tuyến vú. Ngoài ra, tắc tia sữa còn làm cho quá trình tạo sữa bị ảnh hưởng, dần dần người mẹ sẽ mất sữa, phải nuôi trẻ bằng sữa ngoài.

Đau, tức ngực nhẹ

Các nốt sần nhỏ nổi trên ngực

Ngực sưng đỏ

Một số khu vực ở ngực có cảm giác ấm nóng bất thường khi chạm vào.



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Nguyên nhân gây tắc tia sữa

Không cho con bú thường xuyên

Nhiều mẹ quá bận rộn hoặc đi làm trở lại nên không cho con bú kịp thời dẫn đến lượng sữa trong cơ thể bị tồn đọng nhiều không thải ra ngoài được, lâu dần sẽ dẫn đến tắc tia sữa, đau tức ngực.

Vì vậy khuyến cáo các bà mẹ đang đi làm có thể sử dụng máy hút sữa để vắt sữa đúng giờ để hút hết sữa và tránh tình trạng tắc tia sữa.

Do mẹ vừa sinh

Đối với những bà mẹ vừa trải qua sinh nở, đặc biệt là sinh mổ do tác dụng của thuốc gây mê, gây tê khiến cho khả năng tiết sữa của mẹ gặp nhiều khó khăn. Thuốc chống nhiễm trùng cũng có thể là nguyên nhân khiến hormone sản xuất sữa mẹ bị ức chế.

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Mẹ nhiều sữa

Một số trường hợp phụ nữ sau sinh có rất nhiều sữa, nhưng em bé lại không thể bú hết và điều này chính là nguyên nhân khiến cho lượng sữa bị tích tụ trong bầu ngực của mẹ và lâu dần dẫn đến tắc tia sữa.

Do Stress

Tâm trạng có thể ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày của cơ thể. Việc sản xuất sữa cũng không nằm ngoài điều đó. Sự căng thẳng sẽ làm chậm quá trình sản sinh hormone oxytocin¹, giúp vú bạn giải phóng sữa.

Vì vậy, hãy để bản thân được thư giãn. Nếu con đang say giấc, bạn cũng nên chợp mắt một chút. Khi đã quá mệt mỏi, hãy nhờ người thân trông bé để bạn có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành và lấy lại tinh thần.

Biện pháp ngăn ngừa dành cho mẹ

Cho con bú thường xuyên hoặc sử dụng máy hút để hút hết sữa ra ngoài, không để sữa còn sót lại trong bầu vú sau mỗi cữ bé bú

Sử dụng áo ngực hoặc quần áo rộng rãi, thoải mái

Uống thật nhiều nước

Nghỉ ngơi đầy đủ, nếu được hãy áp dụng một số bài tập thiền hoặc luyện tập thể thao

Cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan nhất