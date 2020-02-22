Sử dụng hạt óc chó cho bà bầu - Bí quyết sinh con thông minh hơn người

Theo một nghiên cứu gần đây, trong 30gram quả óc chó hữu cơ có chứa những thành phần dinh dưỡng sau:

Hạt óc chó là loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng , do vậy bổ sung hạt óc chó vào thực đơn hàng ngày của mẹ bầu mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe thai kỳ. Vậy hạt óc chó cho bà bầu nên ăn như thế nào là tốt nhất? Hạt óc chó mang lại lợi ích gì cho thai kỳ?

Hạt óc chó có nhiều dưỡng chất tốt cho hệ thần kinh như vitamin E, Melatonin, Folate, Omega 3 có lợi cho chức năng nhận thức bao gồm trí nhớ, sự tập trung, suy nghĩ và sáng tạo. Omega 3 còn giúp làm giảm oxy hóa trong não bộ, giúp cải thiện việc truyền tín hiệu trong não bộ và việc phát triển của các tế bào thần kinh.

Ngoài ra, trong quả óc chó cũng có chứa mangan, đồng, magiê, phốt pho, vitamin E, sắt, chất béo không bão hòa đơn, chất béo không bão hòa đa, omega 3, protein và rất nhiều dưỡng chất khác cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Hạt óc chó vốn là một loại thực phẩm rất giàu calo và chất béo. Chúng có hàm lượng dinh dưỡng đậm đặc và cung cấp chất béo tốt cho tim mạch.

Do vậy, nếu trong thai kỳ các mẹ bầu ăn từ 4 đến 5 hạt óc chó mỗi ngày sẽ không chỉ giúp cho sức khỏe não bộ của mẹ mà còn giúp cho việc phát triển não bộ của thai nhi. Đó cũng là nguyên do tại sao hạt óc chó cho bà bầu được xem là bí quyết để có những em bé thông minh.

Kiểm soát mức cholesterol trong thai kỳ

Quả óc chó giúp kiểm soát mỡ máu và cải thiện chức năng tim mạch thông qua việc làm giảm LDL.

Duy trì huyết áp ổn định

Phụ nữ mang thai dễ bị huyết áp cao trong ba tháng cuối thai kỳ. Việc ăn hạt óc chó hàng ngày sẽ làm giảm nguy cơ này một cách đáng kể.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Đã không còn ở thời đại cho rằng phụ nữ mang thai càng mập càng tốt. Tăng cân hợp lý trong thai kỳ mới là tốt nhất cho cả mẹ lẫn con. Hạt óc chó có lượng calo cao, dễ hấp thu, do vậy giúp kiểm soát sự thèm ăn. Một nghiên cứu gần đây còn cho rằng chỉ sau 7 ngày ăn hạt óc chó có thể giảm bớt việc thèm ăn ngọt.

Sức khỏe hệ tiêu hóa

Khi mang thai phụ nữ thường gặp một số triệu chứng như khó tiêu, đầy hơi, trào ngược. Việc ăn hạt óc chó hàng ngày giúp chống lại các triệu chứng khó chịu này thông qua việc cung cấp dinh dưỡng cho vi sinh đường ruột, giúp dễ tiêu hóa thức ăn hơn.

Lợi ích của hạt óc chó cho sức khỏe thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Bầu tháng thứ mấy ăn hạt óc chó là tốt nhất?

Hạt óc chó rất giàu chất dinh dưỡng lại không có tác dụng phụ, do vậy mẹ bầu có thể ăn như thức ăn vặt hàng ngày trong suốt thai kỳ từ tháng thứ 1 cho đến lúc sinh và cả khi sau sinh. Nếu trong giai đoạn ốm nghén, mùi vị hạt óc chó kích thích khiến cho triệu chứng ốm nghén nặng hơn, mẹ bầu có thể giảm số lượng hoặc ngừng ăn cho đến khi ốm nghén qua đi.

Như vậy các mẹ bầu không cần phải lo lắng về vấn đề mang thai bao nhiêu tuần thì ăn hạt óc chó. Chỉ cần các mẹ thích là có thể ăn vào bất kỳ giai đoạn nào trong thai kỳ.

Mẹ bầu có thể ăn hạt óc chó trong suốt thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu ăn hạt óc chó vào thời điểm nào thì tốt?

Đối với câu hỏi bà bầu ăn hạt óc chó vào thời gian nào, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày mẹ bầu chỉ nên ăn 4-5 hạt óc chó và có thể ăn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Để đổi khẩu vị, các mẹ có thể dùng hạt óc chó như topping cho món sữa chua, kem, bánh ngọt, sinh tố, hoặc salad.

Dùng hạt óc chó như topping trong một số loại đồ ăn sẽ giúp đổi vị chống ngán – Ảnh minh họa: Internet

Những chú ý khi ăn quả óc chó

Nên dùng kẹp, chày hoặc búa nhỏ để tách hạt hoặc tiện lợi hơn là mua loại tách sẵn hạt.

Nếu hạt có đốm đen và mùi vị lạ, hãy bỏ ngay đi.

Ưu tiên ăn hạt óc chó nguyên vị (tránh ăn những loại như rang bơ, rang muối, mật ong, bọc đường, v.v.).

Chỉ nên ăn đúng với số lượng khuyến nghị, ăn quá nhiều có thể có một số tác dụng phụ không mong muốn.

Không nên ăn hạt óc chó đã tẩm gia vị như đường hay mật ong – Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại có thể thấy rằng hạt óc chó cho bà bầu mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe thai kỳ và gần như không mang lại tác dụng phụ nào. Các mẹ bầu có thể yên tâm bổ sung hạt óc chó vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày để mẹ luôn khỏe mà con lại thông minh.